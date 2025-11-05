生田輝 主演舞台「BrightStar～asterisk～」全キャスト発表北出流星、橋本全一、早川維織、船戸慎士が追加キャストとして公開！11月6日（木）よりオフィシャル先行受付開始！
2026年3月25日（水）～29日（日）にCBGKシブゲキ!!にて舞台化が決定した舞台「BrightStar～asterisk～」の全キャストが発表されました。先日の情報発表で主演の生田輝をはじめ、佐藤匠、湯本亜美、村瀬文宣、沖矢悠、北原十希明、秦健豪などのキャストが発表されました。残りのキャスト発表として、北出流星、橋本全一、早川維織、船戸慎士が公開となりました。
オフィシャル先行は11月6日（木）12：00から受付開始。追加発表されたキャストからのコメントも到着！
■北出流星コメント
舞台『Bright Star』にて天美秤役を務めさせていただきます、北出流星です。どんな展開や結末が待っているのか、僕自身も初めて関わる作品なので、今からとてもワクワクしています。稽古の時間も本番の舞台も、皆さんと一緒に創り上げていけることが楽しみです。心を込めて、一つひとつ丁寧に向き合いながら、素敵な空間をお届けできるよう精一杯頑張ります。ご来場お待ちしております！
■橋本全一コメント
松平宙太役を演じます、橋本全一です！宇宙を舞台に繰り広げられる作品という事でどのような演出になっていくのか僕自身も楽しみです！座組一丸となって素敵な作品を皆様にお届け出来るよう、楽しみながら芝居を作って行きたいと思います！来年3/25～沢山のご来場お待ちしております！
■早川維織コメント
はじめまして！レオ・ワーグナー役の早川維織です！今回あらすじを読んだ時、すごくワクワクして早くこの世界で生きたい！と思いました！レオはクルーリーダーで面倒見がよく、優しく厳しいと伺っているので人を導く事への説得力を持たせられる芝居が出来たらと思っています。素敵な作品を創り上げられるよう精一杯努めさせて頂きます！よろしくお願いします！
■船戸慎士コメント
SFというジャンルの舞台は多分、僕の所属劇団Studio Lifeで上演した萩尾望都先生の『11人いる！』以来かもしれません!!めっちゃ僕の想像してた物語とは違ってて、良い意味で裏切られました(笑)。今からめちゃめちゃ稽古が楽しみです!!僕の関わり方も要チェックですよ(笑)。
＜公演概要＞
舞台『Bright Star～asterisk～』
脚本・演出：藤丸亮
■あらすじ
人間の目には見えない小さな小さな星は、きっと誰かに見つけられるのを待っている遠い遠い何億光年も離れた友達になんて言ってあげられるんだろう。
―トドクカナ、届くノカナー
今よりもっともっと未来の話、地球には住めなくなった未来の話国民は称えた、勇気ある若者を。
求めた、新しい安住の地を
『探せ、広大な宇宙の海に隠された我等が故郷を』
空が消え、月が翳り、星が眩しく輝くとき見えるもの
『た だ い ま』
■出演
生田輝
北出流星
佐藤匠
橋本全一
湯本亜美
村瀬文宣
早川維織
沖矢悠
北原十希明
秦健豪
佐藤聖之
助川綾美
宝田直人
野町祐太
根木冬馬
船戸慎士
■公演日程
2026年3月25日（水）～29日（日）
3月25日（水）19：00
3月26日（木）14：00／19：00
3月27日（金）14：00／19：00
3月28日（土）13：00／18：00
3月29日（日）12：00／16：00
※受付開始・ロビー開場、客席開場、上演時間は、公演時期が近づきましたら公式サイトにて発表します。
■会場
CBGKシブゲキ!!
（〒150-0043東京都渋谷区道玄坂2-29-5 ザ・プライム6階）
東京メトロ半蔵門線／東急田園都市線 渋谷駅 A0出口 直結
■チケット (全席指定・税込)
特製グッズ付：13,200円／一般：9,900円
※特典：キャストメッセージ付フォトブック＋ランダムステッカー
※当日券は＋500円
・オフィシャル先行
受付期間：11月6日（木）12：00～11月12日（水）23：59
https://www.confetti-web.com/@/Bright_Star
・プレイガイド先行
受付期間：11月15日（土）12：00～11月24日（月祝）23：59
・一般発売
12月13日（土）10：00
■チケット取り扱い
後日公開します。
※未就学児童の観劇不可
※車椅子でご来場されるお客さまは、チケット購入後にお名前・ご観劇回・座席番号をご観劇日の前々日までに stage.contact55@gmail.com までお知らせください。
リピーター特典
3回・・・メインビジュアルポストカード1枚
6回・・・非売品ブロマイド
9回・・・サイン入りパンフレット
公式X：https://x.com/brightstar0130
公演公式サイト：https://brightstar-stage.com
お問合せ：stage.contact55@gmail.com
企画・製作／主催：style office