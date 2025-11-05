株式会社indent

60万人を超える作家の皆さまが登録する創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※1」を提供する株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形 勇気、以下「indent」）は、2025年11月5日（水）より、株式会社大洋図書（本社：東京都千代田区、以下「大洋図書」）が展開する＜シャルロット文庫編集部＞から商業出版するTL小説の募集を開始するため、indentが運営する小説投稿サイト「Nolaノベル」内『編集部の掲示板』に、＜シャルロット文庫編集部＞ページを新設いたしますことをお知らせいたします。

「シャルロット文庫編集部」から商業出版する"愛にあふれたTL小説”を、作家数60万・作品数250万を超える創作プラットフォーム「Nola」で募集！

indentは、作家の皆さまに向けて、創作プラットフォーム「Nola」で執筆した作品を直接投稿できる小説投稿サイト「Nolaノベル」を運営してまいりました。「Nolaノベル」では、各企業の編集部が求める作品のテーマや要素を掲載する『編集部の掲示板』を運営し、55を超えるレーベルの皆さまとともに、より多くの作家の皆さまが商業デビューできるよう支援しています。今年の9月からは、『編集部の掲示板』にご参加いただく編集部の皆さまを対象とした「第一回Nola原作大賞（※2）」の開催と合わせ、新たなヒットIPの創出に取り組む国内外の編集部の皆さまへのサポートに邁進しています。

一方の大洋図書は、昭和27年に「株式会社小出書房」を設立したのち、昭和40年に「株式会社大洋図書」に商号を変更、昭和47年に出版業務を開始いたしました。大洋グループが作り出すコンテンツを、コミックや文庫、小説、写真集、雑誌、ムック本などあらゆるメディアに展開することにより、読者に「本を開いたときに広がる世界、新しいことを知る喜び、物語に引き込まれるワクワク――」そんな体験をお届けするとともに、出版界の牽引役となる姿を模索し続けております。

そのような中、indentと大洋図書は、2025年5月より、indentの運営する「Nola」の持つ作家数60万人超・総作品数250万超の会員基盤と、Nola内『編集部の掲示板』機能を活かして、オリジナルIPの創出を目指してまいりました。これまで募集を行っていた「エンペラーズコミックス編集部（少年）」「エンペラーズコミックス編集部（異世界バトルファンタジー）」「クイーンズセレクション＆シャルロット文庫編集部」の３編集部に、このたび新たに「シャルロット文庫編集部」を加え、大洋図書の求める人気IPの創出をより促進してまいります。

indentと大洋図書は、このたびの取り組みを通じて原作供給の取り組みを強化し、国内外における小説をはじめとしたさまざまなコンテンツを含む創作市場のさらなる発展と活性化に寄与してまいります。

■シャルロット文庫編集部からindentへのコメント

創作する人の「書きたい」を応援してくれるindentさんの取り組みに魅力を感じています。 Nolaでの「編集部の掲示板」では、まだ知られていない物語や作家さんと出会えることを心から楽しみにしてます。 この取り組みが、書き手と読み手の新しい出会いの場になることを期待しています。

■編集部の掲示板 スカウト要項の詳細

●募集レーベル

１.シャルロット文庫編集部

○募集テーマ ：TL

異世界/現代/中華・和風ファンタジーなど舞台や設定は問わず、ワクワク、キュンキュンできるTL作品を探しています。オトナ女子にとって癒やしとなる作品を求めているため、どんなにダークな設定でも、「女子が【本当に】傷つくことは描かない」のが鉄則です。物語のヒーローとなる人物は絶対に主人公を裏切らないし、深い愛情で見守ってくれる素敵な男性であることが重要な要素となります。

掲載ページ :https://story.nola-novel.com/company/charlotte

○編集部のチェックポイント

『魅力的なキャラクター』

読者の心を動かすのは「出来事」より「人」です。

魅力的なキャラクターは読者を物語に引き込む大切な部分になりますので、しっかりと最初に作りましょう。

『共感を呼ぶテーマ』

常に作品のテーマを意識して書いていただくとより一層物語の深みが増しますので、最後まで意識することが大切です。

『基本的な起承転結』

序盤で物語の目的や世界観を出し、中盤で盛り上げ、終盤でしっかりと回収する、基本が大事だったりします。

※１）「Nola」とは

「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。

● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

※2）「第一回Nola原作大賞」とは

「Nola原作大賞」とは、作家の皆さまが生み出した"原作"が、小説や漫画、webtoon、映像など様々な形式の商業化につながるきっかけとして開催する、日本最大級のレーベルの皆さまにご参加いただく創作コンテストです。開催日程は、2025年9月1日（月）～2026年1月12日（月）。日本最大級の数の編集部の皆さまにご参加いただいています。

● 特設ページ：https://contest.nola-novel.com/gensaku-award-2025/

■株式会社indent

会社名：株式会社indent

本社 ：東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 ：2019年10月8日

代表者：釜形 勇気

■株式会社大洋図書

会社名：株式会社大洋図書

本社 ：東京都千代田区西神田3-3-9 大洋ビル

設立 ：1965年4月

※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。