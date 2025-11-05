アスカグループがGoogleクチコミ2,000件を突破、評価平均は5段階中4.8に　保育専門の人材サービスとして全国で信頼の声が広がる

株式会社アスカ

保育業界に特化した人材サービスを展開する株式会社アスカ（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長：加藤秀明）は、2025年11月1日時点でGoogleマップのクチコミ件数が2,089件となり、平均評価4.8／5という高評価を獲得したことをお知らせします。

保育人材支援サービスへの評価が全国的に拡大

アスカでは、北海道から沖縄まで全国21拠点で保育士の就職・転職支援を行っています。Googleクチコミでは求職者のリアルな声を大切にし、2023年以降、拠点ごとに積極的に収集と改善を実施。その結果、2025年11月1日に累計2,000件を突破しました。

高評価の理由

クチコミには、以下のような声が多く寄せられています。

・保育専門のコーディネーターによる、丁寧なヒアリングと提案

・面接同行や条件交渉など、求職者に寄り添ったサポート体制

・無理な就業提案をせず、「納得できる園選び」を最優先する姿勢

・地域密着型の支店体制による迅速な情報提供とフォロー

こうした取り組みが評価され、平均評価は4.8／5という高水準を維持しています。

クチコミの一部（抜粋）

「安心してお任せできる会社さんです。必ず面接には担当の方が同行してくださいますし、その園の雰囲気を前もって教えてくださいます。担当者さんが元保育士の方が多いので、こちらの気持ちを分かってもらえて安心です。」

「私の納得いくまで様々な園さんをご紹介いただき、面接にも同行して細かい質問なども代わりに聞いて頂き助かりました！」

「親身になって話を聞いて頂き、伝えにくい条件も中間に立って伝えていただけました。円滑に話も進み、希望の条件で転職することが出来ました！」

代表コメント

株式会社アスカ 代表取締役社長 柘植航

「2,000件もの声をいただけたのは、求職者一人ひとりと真摯に向き合ってきた証だと感じています。今後も保育者の働きやすさを支え、施設との最適なマッチングを通して、保育業界全体の質向上に貢献してまいります」

今後の展望

・療育、放課後等デイサービスなど専門職の支援拡充

・新卒保育学生向けサイトの登録数拡大、学校連携強化

・クチコミを活用したサービス改善、情報発信の強化

・地域ごとの採用課題に合わせた支援体制の進化

アスカは今後も、地域に根差した高品質なサービスを提供し、保育業界全体の働き方改善と人材確保に貢献してまいります。

アスカグループについて

株式会社アスカは保育に特化した人材紹介・派遣・ダイレクトリクルーティングサービスを全国21拠点で展開しています。保育士・幼稚園教諭をはじめ、看護師、児童指導員や放課後児童支援員、調理師や栄養士など多様な職種に対応。専任コーディネーターが園の課題を丁寧にヒアリングし、採用から定着までを一貫してサポートすることで、安心して子どもたちと向き合える職場づくりを支援しています。

運営サイト一覧

■保育専門求人サイト

『保育求人ガイド』 https://hoikukyuujin.com/

■療育専門求人サイト

『療育求人ガイド』 https://ryouikukyuujin.com/

■保育専門ダイレクトリクルーティングサイト

『保育士スカウト』 https://www.hoikushiscout.com/

■保育学生向け求人検索サイト

『園ぴった』https://www.enpitta.com/

■保育士向けお役立ち情報サイト

『保育士くらぶ』https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/

アスカグループ概要

■株式会社アスカ

代表者： 代表取締役会長 加藤秀明

所在地： 〒370-0849 群馬県高崎市八島町265イノウエビル8F

設立： 1994年12月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,900万円

■株式会社アスカクリエート

代表者：代表取締役会長 加藤秀明

所在地：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル21階

設立：2004年9月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,000万円

URL：http://www.asuka-hu.co.jp