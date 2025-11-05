ゲーム実況グループ「ドズル社」のメンバー「ドズル」の誕生祭2025グッズが11月5日(水)に発売！

株式会社ドズル

株式会社ドズル（本社：東京都品川区、代表取締役社長：ドズル（YouTuber）、以下、ドズル社）は、ゲーム実況グループ「ドズル社」のメンバー ドズルの誕生日を記念した「ドズル誕生祭2025」グッズを、2025年11月5日(水)12:00よりドズル社ストアにて発売します。

販売概要

■販売期間

2025年11月5日(水)12:00～2026年1月5日(月)23:59

■場所

ドズル社ストア（https://dozle-store.jp/）

・販売ページ：https://dozle-store.jp/collections/20251105

■商品ラインナップ

「ドズル誕生祭2025」のグッズでは、ドズルが戦国武将映画に出演したような世界観の描き下ろし新ビジュアルを使用しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78713/table/188_1_a8adb86f1aa94f75bc7da95187d31298.jpg?v=202511060657 ]

※ご好評につき在庫がなくなった場合は、受注生産に変更する可能性がございます。

※販売期間終了後に再販する場合がございます。

また、ドズルの誕生日当日に動画も公開決定！

2025年11月21日(水)18:15からドズル社チャンネルにてプレミア公開します。

▼【PV】11月21日公開！クセツヨな武士になってエンドラ討伐【マイクラ】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sCEvwQ3f6PY ]

ドズル社について

医大生からYouTuberになった異色の経歴を持つ「ドズル」をリーダーに、5名のメンバーで活動するゲーム実況グループ。

ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMENの5名で「マインクラフト」を中心としたゲーム実況動画を毎日公開し、チャンネル登録者数は254万人（2025年11月時点）を突破。「人生というゲームをもっと楽しく」というテーマでゲーム実況者の枠を超えたさまざまなエンターテインメントを提供している。

・YouTubeチャンネル｜https://www.youtube.com/@dozle

・X｜https://x.com/dozle_official

・公式サイト｜https://www.dozle.jp

株式会社ドズルについて

株式会社ドズルは動画配信プラットフォーム上でのコンテンツ発信及び、自社ブランドを活用したグッズ販売・ライセンスビジネスなどのIP事業を行っているエンターテインメント企業です。

・所在地：東京都品川区

・代表者：ドズル

・設立：2016年9月

・事業内容：クリエイタープロダクション事業、デジタル戦略コンサルティング事業、インフルエンサーマーケティング事業

・コーポレートサイト：https://www.dozle.jp/

*記載されている会社名・商品名・サービス名などは、各社の商標および登録商標です。