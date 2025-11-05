応用技術、Autodesk Platform Services認定パートナーを更新

応用技術株式会社

応用技術株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：船橋 俊郎、以下、応用技術）は、オートデスク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中西 智行）が提供するクラウドベースの開発プラットフォーム「Autodesk Platform Services（以下、APS）」における認定パートナーを更新したことをお知らせします。

応用技術は、オートデスクの最上位となるソリューション プロバイダー「プラチナ」に認定されており、数々の認定を取得しています。

この度、更新しました認定につきましては、APSに関する高い技術力や実績のある企業をオートデスクが公式に認定するものです。応用技術は同認定の前身のプログラムである「Autodesk Forgeシステムインテグレータ」を2017年12月に日本国内で初めて取得しており、現在、APS認定パートナーは日本国内で4社のみとなっています。

APS認定パートナーとしての応用技術の強み

応用技術の取得認定一覧

APSを活用し、進捗管理やBIMモデル情報管理、シミュレーション、Autodesk Construction Cloud（ACC）との連携など、多岐にわたるお客様の課題を解決するシステムを開発してまいりました。

今回の認定更新は、応用技術が長年にわたり培ってきた高い技術力と、お客様のDXプロジェクトへの貢献が総合的に評価された証です。

今後もAPS認定パートナーとして、人手不足や働き方改革、生産性向上といった建設業の課題解決に向けたDX支援を強化してまいります。

オートデスク総合支援サービス(https://www.apptec.co.jp/service-navi/autodesk-service/?utm_source=prtimes&utm_campaign=202511-aps-update)

Autodesk Platform Services（APS）について

APSは、オートデスクが提供するクラウドベースの開発プラットフォームであり、APIやフレームワークを詰め込んだアセットとして提供されています。以前はAutodesk Forgeとして知られ、CAD・BIM/CIMデータをはじめとするさまざまな情報をクラウド上で扱うことができます。

応用技術株式会社について

応用技術は1984年の会社設立以来、ものづくり支援やBIM/CIM、GISを活用した「ソリューションサービス事業」と防災・環境分野を対象とした「エンジニアリングサービス事業」を両輪に、お客様の課題を価値に変えるイノベーションカンパニーとして成長しています。

応用技術株式会社(https://www.apptec.co.jp/)

本件に関するお問い合わせ先

応用技術株式会社 マーケティング戦略部

ogi_public_relations@apptec.co.jp