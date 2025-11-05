UiPath、Gartner(R)の2025年AI拡張型ソフトウェア・テスト・ツールのマジック・クアドラントでリーダーの１社と評価

UiPath株式会社

本資料は、米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文：https://www.uipath.com/newsroom/uipath-named-a-leader-gartner-magic-quadrant-ai-testing-tools

米国ニューヨーク発2025年10月9日-エージェンティックオートメーション(https://www.uipath.com/platform/agentic-automation)のグローバルリーダーである米UiPath（ユーアイパス、NYSE：PATH、以下UiPath）社は、本日、「2025 Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for AI-Augmented Software Testing Tools（AI拡張型ソフトウェア・テスト・ツールのマジック・クアドラント）」レポートにおいて、リーダーの１社に認識されたことを発表しました。本調査レポートは、こちら(https://www.uipath.com/ja/resources/automation-analyst-reports/gartner-magic-quadrant-ai-augmented-software-testing-tools)から無償でダウンロードできます。

従来のソフトウェア・テスト・ツールにAIとエージェントを導入することで、テスターの対応範囲、生産性、処理能力が拡大されます。それにより、所定のスクリプトに依存せず、自律的な意思決定者が可能なAI搭載エージェントがテストを実行する品質保証アプローチが実現します。エージェントはアプリケーションと知的に対話し、その動作を学習します。そして、テスト戦略を動的に適応させて問題を特定・対処するため、より迅速で回復力のある効率的なテストが可能となり、手動による保守負担が軽減されます。

UiPath Test Cloudはこれらの機能をさらに発展させ、組織内のあらゆるレベルの品質保証、エンジニアリング、テストチームによるエージェンティックテスティングの利用を可能にします。これにより、ソフトウェア開発サイクルの全工程にわたるテストの加速と拡大を実現します。UiPath Autopilot(TM) for Testersは、幅広い組み込みAIとカスタマイズ可能なAIを備えた即戦力のエージェントを提供し、エージェンティックテスティングの設計、自動化、管理を含む一連のテストライフサイクルを加速します。より高度なテストチーム向けとして、StudioのUiPath Builderは、独自のテストニーズに応じたカスタムAIエージェント構築のためのツールキットです。これにより各チームは、独自の仕様に基づき、必要な時に必要なものを柔軟に作成できます。

UiPathのTest Cloud製品管理担当副社長兼 ゼネラルマネージャーのゲルト・ワイシャール（Gerd Weishaar）は次のように述べています。

「私たちはエージェンティックテスティングをビジネス成長の起爆剤、かつQAの次なる進化と位置づけています。AI駆動型エージェントが人間と協働し、テストの分析・生成・実行・改善をライフサイクル全体にわたって自律的に遂行するものです。私たちは、自然言語プロンプトと統合ツールセットを用いたAIエージェントの作成・カスタマイズ・展開を支援する大規模なユーザーコミュニティとリソースを基盤に、このビジョンを推進しています。UiPath Test Cloudは、テスターの作業を加速・簡素化し、大規模な生産性向上を実現します。」

Gartner社は次のように述べています。

「AI拡張型ソフトウェア・テスト・ツール市場は、テスト成果物の効率的な生成、保守、追跡、バージョン管理、選択、優先順位付け、さらには、クラウド上での大規模テスト実行、テストプロセス全体の最適化といった技術まで、急速な進化を反映しています。これらのツールは単なるテスト作成・実行ツールを超えた存在であり、ソフトウェア品質、生産性、市場対応力の卓越性を追求する企業にとって不可欠です。」

UiPath Platform(TM)およびTest Cloudのサービスについて詳しくは、こちら(https://www.uipath.com/product/test-cloud)をご覧ください。

