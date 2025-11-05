公式LINEで1分診断！「観光業界適職診断」の提供を開始

株式会社やまとごころキャリア

インバウンド専門の求人サイト「やまとごころキャリア」を運営する、株式会社やまとごころキャリア（本社：東京都江東区、代表取締役：松島 敏幸）は、公式LINEアカウントにおける友だち限定コンテンツとして、「観光業界適職診断」の提供を開始いたしました。

観光業界適職診断について

観光業界と聞くと、ホテルスタッフや旅行会社のカウンター業務をイメージされる方が多いかもしれません。しかし、現在の観光業界にはそれ以外にも多様な専門職が存在しています。本診断は、そうした幅広い職種の中から、質問への回答を通じて、ご自身の強みや興味に最もフィットする職種を見つけ出していただくことを目的としています。「観光業界でどんな働き方ができるんだろう？」 「自分にぴったりの仕事が知りたい」そんな疑問やお悩みをお持ちの方に、新たな可能性を発見し、キャリアの選択肢を広げるきっかけを提供いたします。

【手順】

- こちらのURLより、やまとごころキャリア公式LINEアカウントを友だち追加https://lin.ee/QBle7ny

2. トーク画面の「観光業界適職診断」バナーをタップ

※すでに友だち登録済みの方もトーク画面下の「観光業界適職診断」バナーより、診断を受けることが可能です。

やまとごころキャリアとは

やまとごころキャリアは2014年にサービスを開始した、観光・インバウンド専門の求人サイトです。旅行会社や宿泊施設はもちろん、インバウンドビジネスに参入する多様な企業の求人情報を幅広く掲載。地域の観光協会や新規事業のスターティングメンバー、急成長のベンチャー企業など、ここでしか出会えない求人も多数。運命の仕事がきっと見つかります。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社やまとごころキャリア

所在地 ： 東京都江東区亀戸2-26-10 立花亀戸ビル6階

代表 ： 代表取締役 松島 敏幸

設立 ： 2016年9月

資本金 ： 1,000万円

事業内容： 求人サイト運営事業

URL ： https://www.yamatogokorocareer.jp(https://www.yamatogokorocareer.jp/)