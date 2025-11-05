【ガス業界に特化した脱炭素講座を提供開始】～国際的な合意や規制の理解と水素・合成メタンへの対応、脱炭素時代に求められる「社会基盤」の役割とは～

株式会社スキルアップNeXt

人材育成を通じて企業の脱炭素経営を支援する株式会社スキルアップNeXt（本社：東京都千代田区、代表取締役：田原 眞一、以下「スキルアップNeXt」）は、研修プログラム「GX入門講座」のオプションカリキュラムとして、ガス業界に特化した脱炭素の入門講座を11月7日から提供開始します。天然ガスおよびLPガス業界に関わるCO2排出構造や削減ソリューション、業界企業によるGXの新たな事業創出例など、課題とチャンスの両面を構造的かつ具体的に学ぶことができます。

危機を成長に変えるガス業界のカーボンニュートラル燃料戦略

ガス業界は、都市ガス・LPガスを通じて産業、民生、電力など多様な分野にエネルギーを供給する社会基盤です。顧客の燃焼時排出（Scope3）が約9割を占める排出構造に加え、世界的なメタン排出削減目標（グローバル・メタン・プレッジ）の合意や、水素社会推進法の施行、第7次エネルギー基本計画でのCN燃料導入目標の設定といった政策的な動きが、業界に変革を促しています。これらは既存ビジネスの転換を迫る経営リスクである一方、既存のガス導管インフラを最大限に活用した水素・合成メタンの供給や、高効率ガス機器の普及 、そしてLPガスの強みを活かした災害対応力強化への貢献などといった戦略的アプローチにより、エネルギーシステム全体の最適化と安定供給を牽引する、新たな成長機会となります。

多くの企業が直面する脱炭素推進の概念と具体の間にある”業界独自の壁”

東証プライム上場企業を中心に8割の企業が「脱炭素化に全社的に着手したものの実行に移せていない」と回答しています。（ボストンコンサルティンググループ「BCG カーボンニュートラル・インデックスレポート 2024(https://web-assets.bcg.com/15/99/e6eda0ef419ea8b86d6f139e89ce/bcg-carbon-neutral-index-report-vf-2024.pdf)」）ここには、脱炭素推進において多くの企業が直面する「業界横断の総論は理解できても、自社特有の事情に落とし込めず、具体的な推進に着手できない」という“業界独自の壁”が存在しています。

業界特有の課題やアプローチの理解が脱炭素推進の第一歩

ガス業界は、CO2排出量の約9割が顧客によるガス使用（Scope3）に由来するという、エネルギー産業特有の構造的課題を抱えています。例えば、脱炭素の切り札となる合成メタン（e-methane）やグリーンLPガスの社会実装には、巨額な投資と長期のリードタイムが必要です。また、既存インフラの転換や、カーボンニュートラル燃料のコストに対する顧客の理解・受容性の確保が不可欠であり、そのアプローチは他業界とは一線を画します。このように、特有の課題と優先すべきアプローチが存在するため、業界横断的な知識とあわせて、自業界のGX事情を深く理解することが脱炭素推進の必要不可欠な第一歩となります。

本講座は、こうしたガス業界特有の主要課題から、国内外の政策背景、高効率機器による短中期的な省エネ推進、そして次世代CN燃料の供給といった未来のビジネスチャンスまでを網羅的に学習できるよう設計されています。この学習プロセス自体が、実効性あるGX戦略を導く思考のフレームワークとして機能し、受講企業のアクションプラン策定を強力に支援します。

講座概要

これまで提供していた「GX入門講座」の基本カリキュラム（1～6章）に、オプションカリキュラム（1章）として「業界別講座」を追加します。

名称：業界別講座

対象： 企業の経営層、経営企画、サステナビリティ・GX推進担当者、全従業員

ガス業界関係者に加え、主要顧客のGX動向を把握したい方にも有用です。

学習形式： eラーニング

価格：5,500円／1名（税込）

カリキュラム：

・ガス業界の GHG 排出構造

・国内外のエネルギー・環境政策動向

・ステークホルダーへの情報開示

・水素混合による輸送・供給

・ガス業界が担うカーボンニュートラルへの役割



業界別講座の詳細はこちら▶https://green-transformation.jp/course/gx/beginner/



スキルアップNeXtについて

スキルアップNeXtは、「スキルアップGreen」でGXを体系的に学べる講座や、GX推進に必要な知識やスキルを測る「GX検定」で企業のGX推進をワンストップでサポートしています。

https://green-transformation.jp/