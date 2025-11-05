NHN テコラスのセキュリティ脆弱性診断サービスが経済産業省の「情報セキュリティサービス台帳」に登録

NHN テコラス株式会社

NHN テコラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：白倉 章照、以下：NHN テコラス）が提供する、Webアプリ・モバイルアプリ・プラットフォームの脆弱性を診断するサービスが、経済産業省が設けた「情報セキュリティサービス基準」へ適合し、「脆弱性診断サービス」へ登録されたことをお知らせします。

NHN テコラスのWebアプリ診断・モバイルアプリ診断・プラットフォーム診断のサービスは独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）の「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」と、「情報セキュリティサービス台帳」に掲載されています。

情報セキュリティサービス審査

◼︎情報セキュリティサービスの審査と基準について

経済産業省は国民が安心して情報セキュリティサービスが活用できる環境の醸成を目的として、情報セキュリティサービスの技術要件及び品質管理要件を示し、品質の維持・向上に努めている情報セキュリティサービスを明らかにするための「情報セキュリティサービス基準」と「情報セキュリティサービス審査登録制度」を制定しています。

NHN テコラスのサービスが掲載された「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」と「情報セキュリティサービス台帳」には、経済産業省が定めた「情報セキュリティサービス基準」への適合性が審査され、認定されたサービスのみが登録されています。

NHN テコラスの「セキュリティ脆弱性診断サービス」

◼︎NHN テコラスのサービス登録概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/45365/table/100_1_8aef7e7bfe65e3ae3aadb2ed907ae6a0.jpg?v=202511060626 ]

アプリケーションからプラットフォーム、クラウドインフラまで、全てもしくはいずれかご希望のレイヤーのセキュリティ診断の実施と、対策内容の提案、改善後の再診断の実施までをご提供するものです。技術支援やコンサルティングもご依頼いただけます。

◼︎対応するレイヤー

・アプリケーション（Webアプリ、モバイルアプリ）

・プラットフォーム（OS、ミドルウェア）

・クラウドインフラ（AWS、Google Cloud など）

◼︎サービス概要

・脆弱性の診断

・結果報告書の提供

・対策内容の提案

・改善後の再診断

セキュリティ関連サービスの導入検討はNHN テコラスへご相談ください。

NHN テコラス「セキュリティ脆弱性診断サービス」（AWS）：https://nhn-techorus.com/c-chorus/security-webapp/

NHN テコラス「セキュリティ脆弱性診断サービス」（Google Cloud）：

https://nhn-techorus.com/c-chorus/googlecloud-security-assessment/

NHN テコラス お問い合わせ：https://nhn-techorus.com/contact/inquiry/

NHN テコラス株式会社について

NHN テコラスはクラウド総合支援サービス「C-Chorus」を中心に、データセンターとクラウド両方の導入・運用や FinOps 実践、および生成 AI やデータ活用などの先端技術の導入支援を得意とするマネージドサービスプロバイダーです。

会社名 ：NHN テコラス株式会社

本社所在地：東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ

代表者 ：代表取締役社長 白倉 章照

事業内容 ： ITインフラ・ソリューション事業

設立 ：2007年4月

URL ：

会社公式：https://nhn-techorus.com/

C-Chorus：https://nhn-techorus.com/c-chorus/

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ Google Cloud は Google LLC の商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

