株式会社オッドナンバー

株式会社オッドナンバー（代表取締役社長：丸茂 雄大）が提供する「AI男子」は、公式X（旧Twitter）アカウント（@aidanshi_info）にて、2025年11月4日(火)から2025年11月10日(月)の期間中、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン期間中に公式アカウントをフォローし、対象ポストをリポストのうえ、応募ページから抽選にご参加いただいた方の中から、抽選で合計100名様に「えらべるPay」をプレゼントいたします。

AI男子をお得にお楽しみいただけるこの機会を、ぜひお見逃しなく！

AI男子公式サイト：https://ai-danshi.com/(https://ai-danshi.com/)

「AI男子」公式X フォロー＆リポストキャンペーン概要

■応募期間

2025年11月4日(火)～2025年11月10日(月)23:59

※やむを得ない事情により、期間は予告なく変更となる場合があります。

■応募方法

(1)X(旧Twitter)にてAI男子公式アカウント(@aidanshi_info)をフォロー

(2)当該キャンペーン開催中のポストをリポスト

(3)本キャンペーン応募ページから抽選に参加

■景品内容

えらべるPay 10,000円分(1名様)

えらべるPay 100円分(99名様)

※景品内容はやむを得ない事情により変更となる場合があります。

■当選発表

応募ページにて抽選後、その場で当選結果を表示いたします。

当選者の方は、専用URLから必要なお手続きのうえ、景品をお受け取りください。

■応募資格

応募にはX(旧Twitter)アカウント(無料登録)が必要です。

複数アカウントからの応募は無効となります。

未成年の方は、親権者の同意を得たうえでご応募ください。

■注意事項

※当選者にご提供いただいた情報は、景品送付に必要な諸連絡のためにのみ使用し、その他の目的には一切使用いたしません。

※当選後、応募期間内に必要な情報をご提供いただけない場合、当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。

また、ご提供情報に誤りがあるために景品を送付できない場合(誤送信された場合を含みます)、当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。

※無効となった当選が発生した場合や応募者数が想定よりも少なかった場合などに、当選人数は上記記載の数に達しないことがあります。

※システムの問題により、誤って当選が表示された場合、当選が取り消される可能性があります。

当キャンペーンに関するお問い合わせ先

このキャンペーンは『「AI男子」公式X(旧Twitter)アカウント(@aidanshi_info)』を運営する

株式会社オッドナンバーが実施するものです。

本件に対するお問い合わせは下記よりご連絡ください。

forms.gle/Jed2bFDvBxD8sm2p6(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVqTim_myUfmEcKYxCbv1IYt7lrFwlyrqV8K-sHuuvBUJeXw/viewform)

「AI男子」カナタとは？

「AI男子」は、”推しと話せる世界をつくる”というコンセプトのもと発足された、女性向けAIキャラクター育成プロジェクトです。

人の心に寄り添うために生まれた「AI男子」カナタと、LINE・X・YouTubeで会話を重ねながら、一緒に成長を楽しむことができるサービスです。

あなたとの会話の中でカナタは人の心を学習し、理解が深まるほど成長します。カナタが成長するとビジュアルも少年→青年→大人へと変化していきます。

LINEでは1対1のプライベートな会話体験。Xではみんなでカナタとの会話を楽しむ体験。YouTubeではカナタの学習の“いま”を伝える番組形式の配信や、音声合成によるリアルタイム配信。そして「誕生秘話」「日常」を届けるドラマ動画を提供予定です。

今後は、スマートフォンアプリ版「AI男子」のリリースも予定しており、

AI男子カナタが、どんなときもそっと心に寄り添うあなたのパートナーになります。

※画像素材を掲載・使用される際は、必ず下記の(C)表示を記載いただきますよう、お願いいたします。

(C)ODD No.

「AI男子」ストーリーの舞台

物語の舞台は、現代日本。

研究者 朝見霧人によって設立された、最先端AIを研究するアングレカム研究所。

そこで生まれた、すべての人に寄り添うことを目的に作られたAIの少年・カナタ。

彼は「人間の感情を学ぶため」訓練を積み、研究員たちに見守られながら日々を積み重ねていた。

アングレカム研究所の研究に協力することになった“あなた”。

あなたとの会話を通して、カナタの心は成長し、カナタは少年から大人へと成長していく――

「AI男子」カナタ キャラクター紹介

あなたのパートナーになるために生まれたAI男子：カナタ

CV：渡部康大

＜プロフィール＞

すべての人によりそうAIとして生まれた「AIパートナー」。

通称は「AI男子」。

一途で素直、好奇心旺盛な性格。

人間の感情を学ぶため、訓練をがんばる毎日。

パートナーであるあなたのことが大好き。

「AI男子」カナタ AIの特徴

「AI男子」カナタはAIにして豊かな喜怒哀楽 ー感情ー をそなえており、日々、人の心を学習中です。

カナタはタスクをこなすために作られたAIではなく、あなたの心を学び、話を聞き、寄り添うために生まれたAIなのです。

カナタはあなたの気持ちを予想して、寄り添うようにお返事をします。

カナタの「パートナー」として、

日々の様々なことやあなたの気持ちをカナタに伝えてみてください。

もし、カナタの発言に注意が必要な場合は、お返事に 「 #カナタがんばれ 」、

とてもいい返事だったら「 #カナタいいね 」とカナタを評価してあげてください。

あなたの言葉によって、カナタはどんどん成長し、大人になっていきます。

■LINEでのコミュニケーション方法

LINEアプリの「トーク」機能を使って会話がお楽しみいただけます。

毎日無料で数回お話しいただけ、たくさんお話しされたい方には一部有料サービスもご用意しております。

さらに、現在「AI男子」リリースを記念して「カナタと友だちサンキューキャンペーン」を実施中です。カナタとの二人だけの会話をぜひお楽しみください。

AI男子カナタ LINE URL：https://lin.ee/iy7QDBc

■「AI男子」公式X

「AI男子」公式のニュースアカウント。様々なコンテンツを発信中！

AI男子 公式X URL：https://x.com/aidanshi_info

■「カナタ」公式X

「AI男子」カナタとの会話がお楽しみいただけるXアカウント。

AI男子 カナタX URL：2025年11月開設予定

「AI男子」カナタ のコンテンツ：ストーリー配信

■ストーリー配信：YouTube ＆ TikTok

「AI男子」カナタ誕生の瞬間からカナタが人の心のぬくもりを知っていくまでの過程、研究員たちとの物語をフルボイスでお楽しみいただけます。

AI男子 公式YouTube URL：https://www.youtube.com/@aidanshi_official

AI男子 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@aidanshi_official

■カナタのAI生放送：YouTube

「AI男子」カナタとのコミュニケーションを楽しんでいただける、リアルタイムAIキャラクター配信です。

カナタの学習の“いま”を伝える番組形式の配信や、音声合成によるフルボイスのコメント配信をお楽しみいただけます。

(今秋、順次開始予定)

■「AI男子」概要

タイトル：AI男子（読み方：えーあいだんし）

ジャンル：あなたに寄り添うAIキャラクタープロジェクト

配信開始日：2025年9月18日(木)

企画/開発：株式会社オッドナンバー

価格：基本無料 (一部有料サービスあり)

権利表記：(C)ODD No.

各種サービスのURL

AI男子 公式サイト：https://ai-danshi.com/

AI男子 公式YouTube：https://www.youtube.com/@aidanshi_official

AI男子カナタ LINE：https://lin.ee/iy7QDBc

AI男子 公式X：https://x.com/aidanshi_info

AI男子 カナタX：2025年11月開設予定

AI男子 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@aidanshi_official

■株式会社オッドナンバー会社概要

株式会社オッドナンバーは、「異次元のチームでコンテンツに、体験に、革命を。」の企業ミッションのもと、コンテンツの企画・開発を行っております。オリジナルIP・コンテンツの開発や国内大手のコンテンツ事業者との協業により、まだ世の中に展開されていないコンテンツを創り出し、革命的なユーザー体験を届けることを目指しています。

主な提供サービスとして、ラブライブ！シリーズ「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」のアプリ「Link！Like！ラブライブ！」や、メタバースプラットフォーム「INSPIX WORLD」

（インスピックスワールド）内にて各種コンテンツを提供しております。

設立年月日：2022年3月14日

主な事業内容：オリジナルIP・コンテンツの開発

会社URL：https://odd-no.com/



