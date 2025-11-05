CAC、独自の開発AIエージェント「AZAREA Agent+」によるシステム開発サービスを開始

株式会社シーエーシー

社会や産業のデジタルイノベーションに取り組む株式会社シーエーシー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐別當宏友、以下CAC）は、独自のマルチAIエージェント技術によるシステム開発自動化ソリューション「AZAREA Agent+（アザレア エージェントプラス）」によるシステム開発サービスを2025年11月5日（水）から開始します。

本サービスは、要件定義から設計、実装、テストに至るシステム開発の各工程でAIエージェントが自律的にタスクを実行・支援するものです。各企業が抱えるIT人材不足や特定技術者への依存といった課題に対応し、システム開発の生産性と品質の向上に寄与するものです。

■サービス開発の背景

恒常化するIT人材不足と長年運用されてきたシステムの刷新やモダナイズが高コストかつ高リスクになっているという課題に対して、CACは、生成AI技術を活用してシステム開発を革新する「AI×SI Transformation」の取り組みを進めています。

本サービスは、この取り組みの一環として開発し、提供開始するものです。

■本サービスの概要

「AZAREA Agent+」は、CACが独自に開発した、システム構築に特化したマルチAIエージェントツールです。AIエージェント群が、グラフィカルに定義された開発ワークフローに基づき、協調しながら自律的にタスクを実行します。要件定義情報から設計書、ソースコード、テストケースまでをカバーし、各工程でタスクの自律的実行や成果物の自動生成を行い、CACのローコード開発基盤「AZAREA Gene」ともシームレスに連携することで、開発プロセス全体の効率化と自動化を実現します 。

■本サービスの特長

・開発の“ボリュームゾーン”である設計工程をAIで効率化

要件定義情報をインプットとして、AIエージェント群が自律的に協調し、機能仕様書、DB設計書（テーブル定義、CRUD図など）、画面UIデザイン、画面遷移図などの各種設計案をAIが自動生成します。人間はAIが作成した設計案を確認・修正（Human-in-the-Loop機構搭載。後述）することによって設計の効率化を実現します。

・AI自動レビューがスキル差を解消、工数削減と品質担保に貢献

従来、人手で膨大な時間を要していた「DB定義書と設計書の項目不一致」や「設計書内の記述不足」といった整合性チェックをAIが自動で実行します。不一致箇所を正確に指摘することで、レビュー工数を大幅に短縮し、設計者のスキルに依存しない均一で高い品質を担保します 。

・開発者がAIを制御できる「Human-in-the-Loop」機構を搭載

AIによる自動化フローの途中で、開発者がAIの生成物を確認し、修正指示（フィードバック）を入力できる「Human-in-the-Loop」の仕組みを導入しています。これにより、AIの完全自動化によるブラックボックス化を防ぎ、人間の知見を反映させながらプロセスを適切に制御し、成果物の品質を高めることができます。

・ローコード連携による「設計からテストまで」のシームレスな自動化

AIが生成した設計定義に基づき、ローコード開発基盤「AZAREA Gene」がAPIや主要ロジックのコードを自動生成します。さらに、AIが設計書からテストケースやテストデータも自動生成し、実装からテストまでの工程もシームレスに自動化します。

■今後の展望

本サービスの仕組みをCACグループ全体へ展開するとともに、「AZAREA Agent+」を企業向け内製化支援ソリューションとしても提供していく予定です。

■AZAREA Agent+のWebページ

https://www.cac.co.jp/product/azareaagent/

