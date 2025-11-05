新メディア 『スミカノモリ』 誕生 ― 暮らしに欠かせない“つながり”を支える、ライフインフラ情報メディア ―
通信インフラ事業と地域振興事業を手掛ける株式会社ALL CONNECT（代表取締役社長：岩井 宏太／本社：福井県福井市）は、電気・ガス・水・通信などの生活インフラに関する情報を発信する新メディア『スミカノモリ』を公開しました。
公式サイト：https://lifeline.all-connect.co.jp/
「暮らしの“あたりまえ”を、もっと安心に。」がコンセプト
『スミカノモリ』は、毎日の暮らしを支える“ライフインフラ”をテーマに、電力・ガス・水・通信などの基礎サービスについて、安心して選び、賢く使うための情報をわかりやすく届ける生活情報メディアです。
節約や乗り換え、トラブル対策といった実用的なテーマを中心に、「知って得する」情報を発信していきます。
背景：多様化するライフインフラと生活者ニーズの変化
電気・ガスの自由化や通信環境の高度化などにより、生活インフラの選択肢は急速に拡大しています。
その一方で、「どのサービスを選べばよいかわからない」「トラブル対応が不安」といった声も増加。
オールコネクトは、通信インフラ事業で培ったノウハウを活かし、“暮らし×インフラ”の視点から生活者に寄り添う情報を発信します。
『スミカノモリ』サイトロゴ
主なコンテンツ
1.電気・ガス・水の選び方ガイド
電力・都市ガス・プロパンガス・水などの料金比較や切り替えポイントを解説。
2.暮らしのトラブル対策・お役立ち情報
水漏れ、停電、通信トラブルなど、生活インフラの“もしも”に備える知識を紹介。
3.地域とつながる取り組み
地域密着型サービスや地方創生に関わる取り組みを紹介し、“地域のライフライン”の未来を考えます。
4.通信・インターネット情報
光回線・モバイル回線・ホームルーターなど、ライフラインとしての通信環境をサポート。
今後の展開
今後は、よりお得にインフラを利用できる情報を中心に、最新の料金プラン・キャンペーン情報や、乗り換えで節約できるサービスをわかりやすく紹介していきます。
また、実際の利用者の声や専門家によるアドバイスを交えながら、「自分に合ったサービス選び」ができるコンテンツを順次拡充予定です。
スミカノモリは、“知って得する”暮らしのインフラ情報を通して、毎日の生活をもっとお得で快適にするサポートを続けていきます。
サイト概要
会社情報
株式会社 ALL CONNECT（オールコネクト）
