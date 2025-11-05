新メディア 『スミカノモリ』 誕生 ― 暮らしに欠かせない“つながり”を支える、ライフインフラ情報メディア ―

株式会社ALL CONNECT



通信インフラ事業と地域振興事業を手掛ける株式会社ALL CONNECT（代表取締役社長：岩井 宏太／本社：福井県福井市）は、電気・ガス・水・通信などの生活インフラに関する情報を発信する新メディア『スミカノモリ』を公開しました。

公式サイト：https://lifeline.all-connect.co.jp/

「暮らしの“あたりまえ”を、もっと安心に。」がコンセプト

『スミカノモリ』は、毎日の暮らしを支える“ライフインフラ”をテーマに、電力・ガス・水・通信などの基礎サービスについて、安心して選び、賢く使うための情報をわかりやすく届ける生活情報メディアです。

節約や乗り換え、トラブル対策といった実用的なテーマを中心に、「知って得する」情報を発信していきます。

背景：多様化するライフインフラと生活者ニーズの変化

電気・ガスの自由化や通信環境の高度化などにより、生活インフラの選択肢は急速に拡大しています。

その一方で、「どのサービスを選べばよいかわからない」「トラブル対応が不安」といった声も増加。

オールコネクトは、通信インフラ事業で培ったノウハウを活かし、“暮らし×インフラ”の視点から生活者に寄り添う情報を発信します。

『スミカノモリ』サイトロゴ

主なコンテンツ

1.電気・ガス・水の選び方ガイド

電力・都市ガス・プロパンガス・水などの料金比較や切り替えポイントを解説。

2.暮らしのトラブル対策・お役立ち情報

水漏れ、停電、通信トラブルなど、生活インフラの“もしも”に備える知識を紹介。

3.地域とつながる取り組み

地域密着型サービスや地方創生に関わる取り組みを紹介し、“地域のライフライン”の未来を考えます。

4.通信・インターネット情報

光回線・モバイル回線・ホームルーターなど、ライフラインとしての通信環境をサポート。

今後の展開

今後は、よりお得にインフラを利用できる情報を中心に、最新の料金プラン・キャンペーン情報や、乗り換えで節約できるサービスをわかりやすく紹介していきます。

また、実際の利用者の声や専門家によるアドバイスを交えながら、「自分に合ったサービス選び」ができるコンテンツを順次拡充予定です。



スミカノモリは、“知って得する”暮らしのインフラ情報を通して、毎日の生活をもっとお得で快適にするサポートを続けていきます。

【関連記事】

・東京でおすすめのガス会社ランキング(https://lifeline.all-connect.co.jp/gas-recommend-tokyo/)

・中部地方でおすすめの電力会社ランキング(https://lifeline.all-connect.co.jp/electric-recommend-chubu/)

・ガス料金はなぜ値上げするの？(https://lifeline.all-connect.co.jp/gas-fee-price-increase/)

・ガス自由化とは？(https://lifeline.all-connect.co.jp/gas-liberalisation/)

・電気代の節約術6選(https://lifeline.all-connect.co.jp/save-electricity/)

サイト概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/146_1_c0a74dbb1e37ed445824fb8319a4ab1a.jpg?v=202511060626 ]

会社情報

株式会社 ALL CONNECT（オールコネクト）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/146_2_44d4170e4b61233753609f4b898233b8.jpg?v=202511060626 ]