TikTok Shop日本上陸で注目高まるライブコマース、【月額0円】の「Starter」プランをフューチャーショップが期間限定で提供

SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」を提供する株式会社フューチャーショップ（本社：大阪市北区、代表取締役：星野 裕子、以下「フューチャーショップ」）は、自社ECサイトにライブコマース機能を導入できる「Live cottage（ライブコテージ）」において、初期費用0円・月額費用0円・使った分の料金だけで使える新プラン「Starter」を開始いたします。

本プランは「ライブコマース応援キャンペーン」として、2025年11月5日（水）から2026年10月30日（金）までの1年間、futureshopご利用者さま限定で提供いたします。

キャンペーン実施の背景：高まる「自社ECライブコマース」のニーズ

昨今、TikTok Shopの日本上陸が契機となり、ライブコマース市場は新たな盛り上がりを見せています。多くのEC事業者さまがSNSを活用したライブ配信に挑戦する一方、弊社には「ライブ施策の効果をしっかり測定し、売上につなげたい」「ライブだけで終わりにせず、アーカイブをECサイトで活用したい」「SNSを利用していない層にも視聴いただける形で配信したい」等の、”自社ECサイト”でのライブコマース実施に関するお問い合わせが増加しています。

しかし同時に、「挑戦したいが、費用対効果が見えない中での初期投資を躊躇してしまう」という声も多くいただいておりました。フューチャーショップは、このような事業者さまの声にお応えし、ライブコマースによる売上拡大への挑戦を支援するため、本キャンペーンの実施を決定いたしました。

「ライブコマース応援キャンペーン」概要

本キャンペーンをご活用いただくことで、気軽にライブコマースの効果を検証していただけます。

キャンペーン期間中は、「Starter」以外の他のプランもお得に始めていただけます。

この機会に「ライブ配信」による販売促進効果や、「商品ページでのアーカイブ動画活用」によるECサイトの購入率アップ効果をご確認ください。

「Live cottage」が提供する価値：SNSライブでは実現できないことを

SNSでのライブ配信は手軽な一方で、「アーカイブをECサイトで活用できない」「売上貢献度を測定できない」といった課題があります。「Live cottage」は、これらの課題を解決し、ライブコマースをライブで終わりにせず、“改善可能かつ活用可能な資産”に変えるためのソリューションです。

1. ブランドの世界観を保つことが可能な自社ECサイトでの配信

SNSは年齢層が上がるにつれて利用率が低下していきますが、ブラウザで視聴できるライブなら、特定のSNSを利用していない層にも視聴いただくことができます。SNSのように周囲に競合が表示されるような状態にはならず、ブランドの世界観を保ったまま安心してライブ配信を行うことができます。

2. アーカイブ活用で「売上アップコンテンツ」を蓄積

終了したライブの動画（アーカイブ）を商品ページに埋め込むことで、ページの訴求力が高まります。良いコメントは「レビュー」の役割を果たし、購入検討者を後押しするコンテンツとなりますが、SNSライブではアーカイブにコメントが残らないケースも多いのが難点です。「Live cottage」ならお客さまのコメントが消えずに残るため、訴求力の高いアーカイブ動画となります。

3. ライブ実施の成果を売上や顧客行動から確認

「どの商品が、どれだけ購入されたか」をライブと、アーカイブで分けてそれぞれで把握できます。商品タップ数とタップ人数が確認できることにより、コメントをしないサイレントな視聴者の反響も確認することができます。データに基づいた施策の評価と改善が可能になります。

サービス詳細やお申し込み方法については、下記のページをご確認ください。

ライブコマース機能「Live cottage」ご紹介ページ

https://www.future-shop.jp/function/livecottage.html

フューチャーショップは、本キャンペーンを通じて、ライブコマースがもたらす事業成長の可能性をより多くの事業者さまに届け、日本の中小ECビジネスの発展に貢献してまいります。

「futureshop」について

フューチャーショップが提供するSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」では、サイトデザインのカスタマイズやコンテンツの更新を、EC担当者の手で自由度高くスピーディに行えます。さらに、顧客のファン化を促進するための多彩な機能も有しており、効果的なロイヤルティマーケティングを展開することが可能です。

オムニチャネル戦略においては、実店舗とECサイトの顧客データを一元管理し、オンラインとオフラインの間でスムーズな顧客体験を実現する「futureshop omni-channel」を提供しています。統合された顧客情報をベースに、オンラインとオフラインの垣根を越えた細やかなデジタルマーケティング施策を実行できます。

