株式会社ProVision、アステリア株式会社と共同で「北海道ビジネスEXPO」へ出展
株式会社ProVision（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：仙波厚幸、以下：ProVision）は、2025年11月6日（木）～11月7日（金）にアクセスサッポロ（札幌市）で開催される国内最大級のビジネス展示会「第39回 北海道ビジネスEXPO」に出展いたします。
本展示では、「生成AIを活用したDX支援ソリューション」を中心に、企業の業務効率化を実現する最新のシステム改善事例を紹介します。また、アステリア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平野洋一郎）との共同出展を通じ、異業種連携による新たな価値創出にも挑戦します。
展示内容
【システム最適化サービス】
企業が抱える様々なシステム課題に対し、ProVisionでは稼働中のシステムを止めることなく、現状調査・コード解析・改修・拡張・自動化までをワンストップで対応します。技術の老朽化や属人化によってDX施策が進まない企業に対し、持続的な業務効率化を実現します。
下記のような課題を抱えている企業様はぜひ、ProVisionのブースへお越しください！
・仕様が不明で改修できない
・障害時のリスクを抱えたまま運用している
・技術が古くDX施策に連動できない
・属人化が進み、長年放置されている
お客様の業務継続性を維持しながら、最適なシステム構築を支援します。
【その他出展サービス】
・DXツール診断サービス
・AI自動化サービス など
「北海道ビジネスEXPO」について
ビジネスEXPOは、企業の出展やビジネスセミナーなど、様々な分野の最新情報に触れることができる北海道最大級のビジネスイベントです。今年は「イノベーション創造北海道～SDGs×デジタル新時代～」をテーマに開催されます。
<イベント概要>
名 称 ：ビジネスEXPO「第39回北海道 技術・ビジネス交流会」
日 時 ：2025年11月6日（木）～11月7日（金）9:30～17:30（最終日のみ17:00まで）
会 場 ：アクセスサッポロ（札幌市白石区流通センター4丁目3-55）
出展先 ：A小間×2
主 催 ：北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会
URL ：https://www.business-expo.jp/index.html
各社概要
■アステリア株式会社について
所在地：東京都渋谷区広尾1丁目1番39号 恵比寿プライムスクエアタワー19F
代表者：代表取締役社長 平野洋一郎
設 立：1998年9月
電 話：03-5718-1250
U R L ：https://jp.asteria.com/
事業内容：企業向けソフトウェア製品の開発・販売
■株式会社ProVisionについて
所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー40階
代表者：代表取締役 仙波厚幸
設 立：2005年4月
電 話：045-872-4000
U R L ：https://www.pro-vision.jp/
事業内容：
・ソフトウェアテスト・QA事業（第三者検証・品質コンサル・脆弱性診断・テスト自動化等）
・開発事業（受託開発・オフショア開発・AI活用サービス等）
・DX支援事業（RPA導入支援・BIツール導入等）
・プロモーション事業（AR/VRコンテンツ制作・WEB/グラフィックデザイン・プロジェクションマッピング・ドローンショー等）