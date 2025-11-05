クリエイターならではの視点で書かれた小説コンテストの受賞作、ついに書籍化！『美術商ローラと家路を急ぐ青年』11月下旬発売

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp）は、『美術商ローラと家路を急ぐ青年』（著：赤羽 理人）を2025年11月下旬に発売いたします。

ファンタジー好きに贈る、心震える連作幻想奇譚。世界の果てで途方に暮れるとき、不思議な美術商は現れる。

詳細を見る

絵の中の鳥でさえ籠から出られるのに、僕はここからどこへも行けない――

絵が実体化する不思議な森に囚われた、絵描きの青年ジル。



故郷への帰還を諦めていた彼の前に、ある日美術商を名乗る謎の少女ローラが現れる。

「あなたをこの森から解放してあげると言ったら？」

森を抜け出すための条件は、彼女のために見たこともない“竜”を描き上げることだった。



心を閉ざしたジルが、ローラとの交流を重ねる中で本当の「帰る場所」を見つけるまでの、美しくも切ない再生の物語。

ファンタジー好きに贈る、心震える連作幻想奇譚が登場！



【著者について】

赤羽理人

美しくも切ない、唯一無二の世界を紡ぎ出す新星作家。人と、人ならざる者たちとの出会いを瑞々しい筆致で描き、その圧倒的な物語性で特別賞を受賞。読む者を幻想の世界へと誘う、待望のデビュー作。

CGWORLDノベルズ＆イラストコンテストについて

「CGWORLDノベルズコンテスト」は、クリエイターの活動の幅を広げるために、そして業界をさらに盛り上げるために、クリエイターというバックグラウンドを持った方が応募する形式として開催。

受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたり掲載、読者投票を行いました。その結果を踏まえた厳正なる選考の結果、最優秀賞と特別賞が決定。

本書は特別賞を受賞した赤羽理人氏による作品となります。

詳細はこちら

■書籍概要

Amazonでのご予約はこちら