介護現場の情報整理を「direct」で実現

株式会社L is B（エルイズビー 本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：横井 太輔、以下「L is B」）は、株式会社しらゆりケア様（本社：三重県四日市市、以下「しらゆりケア」）が、現場向けビジネスチャット「direct／ダイレクト(https://direct4b.com/ja/care/)」を導入し、活用いただいている事例をサービスサイトにて公開したことをお知らせいたします。

しらゆりケア様「direct」導入事例ページ: https://direct4b.com/ja/voice/voice-shirayuri-care.html

「direct」導入背景

株式会社しらゆりケアは、三重県四日市市を拠点にナーシングホーム「しらゆりケア」をはじめ、訪問看護ステーションや生活支援サービス、居宅介護支援事業などを展開し、地域の利用者の安心・安全な暮らしを支えています。



従来は別のチャットツールを使用していましたが、事業拡大に伴った多拠点化でさまざまな情報が錯綜し、必要な情報を探しにくい状況となっていました。約160名の職員が在籍する同社では、情報の整理と効率的な共有が課題となっており、その解決策として「direct」が採用されました。

しらゆりケア様の「direct」活用事例と導入効果

同社では、まず「direct」で情報を共有するグループ単位である「組織」を、拠点や事業、職種ごとに分けることで情報を整理し、必要な情報を必要な職員に届けられる環境を実現しました。

また、アクションスタンプ（Yes/No、ToDo、セレクト）やトーク内検索を活用することで、対面での報告・連絡の手間を削減し、どこからでもスマートフォンで迅速に情報を確認できるようになりました。

さらに、「kintone」との連携機能により、「kintone」に登録すると同時に「direct」にも通知されることで、情報共有の流れがスムーズになり、全社での連携力も向上しました。

導入事例では、「direct」を活用して、多拠点・多職種が関わる介護現場における情報共有を効率化した具体的な取り組みと、その効果をご紹介しています。



◆課題

・拠点が増えたことで、さまざまな情報が錯綜していた

・情報の閲覧範囲をコントロールすることが難しい

・情報が多く、診察・薬・環境写真などの記録を検索しづらかった

◆導入の決め手

・拠点や事業ごとに「組織」を分けることで、情報を整理しやすい

・アクションスタンプや検索など、便利な機能が多く使いやすい

・スマートフォンで手軽に利用できるため、どこにいても必要な情報を確認できる

◆活用・効果

・必要な情報が必要な職員に届き、後からでも見つけやすくなった

・アクションスタンプ（Yes/No、ToDo、セレクト）により、対面での確認や連絡が軽減

・機能連携することで、「kintone」への記録内容を「direct」で効率よく把握できるようになった

▼しらゆりケア様「direct」導入事例ページ

URL：https://direct4b.com/ja/voice/voice-shirayuri-care.html

「direct」の組織について

現場向けビジネスチャット「direct／ダイレクト」について

お客さまの声とともに進化を続ける現場向けビジネスチャット「direct」は、文字のやりとりだけでなく、現場で撮った写真や図面ファイルを使った情報共有、緊急時の連絡手段として、現場で働くフィールドワーカーの方々に広くご活用いただいています。導入企業は5,500社を超え、建設やインフラ、設備、製造、流通、小売、金融、介護・医療などさまざまな業界の現場で広がっています。

現在は、チャット機能に加えて、タスク／スケジュール／掲示板／日程調整など、業務アプリ「direct Apps」と連携して、現場の業務効率化を推進しています。

▼「direct」の主な機能

◯トーク ◯通話機能 ◯スタンプ ◯ファイル添付 ◯音声入力

◯ノート機能 ◯アンケート機能 ◯写真加工機能 ◯ゲストモード

◯既読・未読 ◯ブックマーク ◯一斉連絡 ◯セキュリティ機能

◯タスク ◯スケジュール ◯掲示板 ◯日程調整

サービスサイトURL： https://direct4b.com/ja/care/

株式会社しらゆりケア様について

株式会社しらゆりケアは、2014年に創業以降、三重県四日市市を拠点にナーシングホーム「しらゆりケア」をはじめ、訪問看護ステーションや生活支援サービス、居宅介護支援事業などを通じて、利用者の安心安全な生活をサポートしている企業です。同社は2025年11月より、社名を株式会社PlanBから株式会社しらゆりケアに変更しています。

企業URL：https://planb-shirayuri.com/

株式会社L is B（エルイズビー）について

現場の業務改善やデジタル化を支援する企業として2010年に創業。お客さまの課題に真摯に向き合い、業務改革と課題解決の実現に注力し多彩なソリューションを開発、販売しています。新しいことに常にチャレンジし続け、人々を笑顔にしていく企業であり続けてまいります。

■社名：株式会社L is B

■代表取締役社長CEO：横井 太輔

■設立：2010年9月29日

■提供サービス

― ビジネスチャット「direct」

https://direct4b.com/ja/

― 自動学習型FAQチャットボット「AI-FAQボット」

https://faq-bot.ai/ja/

― 長時間労働是正支援ソリューション「direct Smart Working Solution」

https://direct-sws.com/

― 現場向けかんたん整理カメラ&クラウド共有「タグショット/タグアルバム」

https://tagshot-album.com/

― 企業向け技術継承ソリューション「ナレッジ動画」

https://knowledge-video.com/

■本社：東京都千代田区岩本町三丁目11番11号 プルータスビル2F

■企業URL：https://l-is-b.com/ja/





