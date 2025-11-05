Startup Island TAIWAN、28のスタートアップを帯同しシンガポール最大級イノベーションイベント「SWITCH 2025」へ出展

Everiii & Partners International Co. Ltd

10月29～31日、シンガポール・マリーナベイサンズにて東南アジア最大級のイノベーションイベント「Singapore Week of Innovation and Technology (SWITCH 2025)」が開催されました。Startup Island TAIWANはStartup Terrace Kaohsiungや新竹サイエンスパーク、台湾証券取引所と連携し、SWITCHグローバルパートナーとして台湾ブースを出展いたしました。

SWITCHは、AIやディープテックを中心としたイノベーションイベントで、年々規模は拡大しており、昨年には2万人以上の業界人が来場し、300以上のゲストが登壇しました。AIファースト、半導体、次世代ハードウェア、サステナビリティなどあらゆる分野にまたがる28の台湾スタートアップが参画し、世界各国からやってきた起業家、クリエイター、アクセラレーター、投資家と交流を深めました。

SWICTHの数あるプログラムの中で特に注目を集めるのが、DeepTechを対象としたスタートアップのピッチコンテスト「SLINGSHOT」で、今年度は150を超える国・地域から6,800社のスタートアップが応募しました。

台湾スタートアップ Phasetrum Incは「製造・貿易・コネクティビティ」分野の決勝に進出し、SWITCHメインステージでのピッチの機会を獲得。最終的にSLINGSHOTトップ12に選出され、賞金6万シンガポールドルと、4週間の無形資産特定加速プログラム（Intangible Asset Identification Sprint）への参加権を獲得し、今後も持続的なサポートを受けることが決まりました。

Phasetrum Incは次世代の衛星通信を支える高性能フェーズドアレイ技術を開発しており、主力製品である「三合一相位差調諧器（Phase Tuner）」は、従来のフェーズドアレイ技術と比べて消費電力と装置サイズを半分に削減しながら、高精度な信号制御を実現し、ユーザーは世界中どこからでも衛星通信に接続できるようになります。すでに世界の主要な衛星運営企業やメーカーと提携し、今後は商業用途だけでなく防衛分野での応用も進めていく見通しを立てています。

Startup Island TAIWANは2023年から3度目となるSWICTHでのブース出展であり、ブース内で数百名の世界各国のゲストとのネットワーキングを行いました。これからもStartup Island TAIWANは台湾スタートアップの海外市場展開と世界各国の投資家やアクセラレーター、行政機関との連携を強化していきます。