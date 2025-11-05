「第10回［関西］総務・人事・経理 Week」に出展｜ウォンテッドリーの福利厚生サービス「Perk」と、採用管理システム「Wantedly Hire」を紹介

ウォンテッドリー株式会社

ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都港区、CEO：仲暁子、以下「ウォンテッドリー」）は、2025年11月19日（水）～11月21日（金）に、インテックス大阪（大阪・大阪市）で開催される「第10回［関西］総務・人事・経理 Week」へ出展します。

「福利厚生EXPO」と「HR EXPO」に出展

総務・人事・経理 Weekは、バックオフィス向けの展示会です。全部で9つの専門展で構成されており、当社は「福利厚生EXPO」と「HR EXPO」に参加します。福利厚生EXPOには、福利厚生サービスの「Perk」が出展し、HR EXPOには、次世代型採用管理システムの「Wantedly Hire」がブースを構えます。

各ブース内では、実際にサービスをお試しいただけるほか、ブースへお越しいただいた方には、数量限定でお菓子をプレゼントします。

人事担当者必見！「人材定着」と「採用力強化」がテーマのセミナーを開催

今回は、展示会内で開催される「バックオフィスソリューションセミナー」に参加します。当社のエンゲージメント事業部長の橋屋より、従業員に長く活躍してもらうための福利厚生の活用方法をご紹介するほか、人材研究所の曽和氏より、中途採用のトレンドや採用力強化のためのコツを伝授します。展示会にお申し込みいただいた方はどなたでも聴講可能です。ぜひご参加ください。

◇会社の想いを反映する、だから効果がある。福利厚生の新しい当たり前

福利厚生は単なる制度ではなく、会社の想いを社員に届ける大切な手段です。しかし、従来型の福利厚生は「導入しても使われない」という課題を抱えがちです。本セミナーでは、自社の文化や価値観を反映し、だからこそ社員に響き、人材定着につながる"新しい福利厚生の当たり前"を紹介します。

ウォンテッドリー株式会社 Engagement事業部長 橋屋 優理- 登壇日時：2025年11月20日（木）14:30～15:10- 登壇場所：Room D- 登壇者 ：ウォンテッドリー株式会社 Engagement事業部長 橋屋 優理- - プロフィール- - - シャープ株式会社にて営業企画のプロジェクト立ち上げを経験。 以降、医療・介護・福祉の領域を中心に複数のHR事業の責任者を担う。 事業推進の過程で「仕事を通じて、組織や人が幸せになること」の難しさに直面し、 組織開発や従業員エンゲージメントを自身のキャリアのテーマに据える。 現在はウォンテッドリー社でEngagement事業の推進を通じ、企業の組織開発の改善に取り組んでいる。- お申込み：こちら(https://biz.q-pass.jp/f/11185/sjimk25/seminar_register#:~:text=SJK%2D22-,%E5%87%BA%E5%B1%95%E7%A4%BE%EF%BC%9A%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89,-%E7%B7%8F%E5%8B%99%20%E5%90%91%E3%81%91)よりお申し込みください11/20のセミナーへのお申込み :https://biz.q-pass.jp/f/11185/sjimk25/seminar_register#:~:text=SJK%2D22-,%E5%87%BA%E5%B1%95%E7%A4%BE%EF%BC%9A%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89,-%E7%B7%8F%E5%8B%99%20%E5%90%91%E3%81%91

◇採用市場の潮流と勝ちパターン～自社で育てる“強い採用力”のつくり方～

採用市場が急速に変化する今、従来のやり方では採用成果を出し続けることが難しくなっています。本セミナーでは、人材研究所代表・曽和利光氏により、中途採用トレンドを解説。認知度が低い企業でも勝てる採用戦略を紹介します。さらにシステムを活用した、データと仕組み化による採用力強化の実践法をお伝えします。

株式会社人材研究所 代表取締役社長 曽和 利光氏- 登壇日時：2025年11月21日（金）14:30～15:10- 登壇場所：Room D- 登壇者 ：株式会社人材研究所 代表取締役社長 曽和 利光氏- - プロフィール- - - 愛知県豊田市生まれ、関西育ち。灘高等学校、京都大学教育学部教育心理学科。在学中は関西の大手進学塾にて数学講師。卒業後、リクルート、ライフネット生命などで採用や人事の責任者を務める。その後、人事コンサルティング会社人材研究所を設立。日系大手企業から外資系企業、メガベンチャー、老舗企業、中小・スタートアップ、官公庁等、多くの組織に向けて人事や採用についてのコンサルティングや研修、講演、執筆活動を行っている。著書に「人事と採用のセオリー」「人と組織のマネジメントバイアス」「できる人事とダメ人事の習慣」「コミュ障のための面接マニュアル「悪人の作った会社はなぜ伸びるのか？」他。- お申込み：こちら(https://biz.q-pass.jp/f/11185/sjimk25/seminar_register#:~:text=SJK%2D34-,%E5%87%BA%E5%B1%95%E7%A4%BE%EF%BC%9A%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89,-%E4%BA%BA%E4%BA%8B%20%E5%90%91%E3%81%91)よりお申し込みください11/21のセミナーへのお申込み :https://biz.q-pass.jp/f/11185/sjimk25/seminar_register#:~:text=SJK%2D34-,%E5%87%BA%E5%B1%95%E7%A4%BE%EF%BC%9A%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89,-%E4%BA%BA%E4%BA%8B%20%E5%90%91%E3%81%91

「第10回［関西］総務・人事・経理 Week」概要

- 会 期：2025年11月19日（水）～ 11月21日（金）10:00～17:00- 会 場：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）- ブース番号：8-48（Wantedly Hire）、15-50（Perk）- 主 催：RX Japan株式会社- 公式サイト：https://www.office-expo.jp/kansai/ja-jp.html#/- お申し込み：展示会場へ入場するには、公式サイトでの事前登録が必要です（無料）

出展するサービスについて

◇Perk(https://engagement.wantedly.com/perk/)

働くみなさまの毎日をサポートする福利厚生サービスです。フードデリバリーや映画館の割引チケットなど、日常的に使いやすい特典を豊富に揃えています。毎日の「うれしい」を増やし、従業員のモチベーション向上に寄与します。

◇Wantedly Hire(https://hire.wantedly.com/)

自動日程調整機能や、カスタマイズ性の高い選考フロー、高度なレポート機能などを搭載した、次世代型の採用管理システムです。

ウォンテッドリー株式会社

『究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやす』。ウォンテッドリーは、あらゆる人がシゴトに没頭し成果を上げ、その結果成長を実感できるような、究極の適材適所を実現するビジネスSNS「Wantedly」を提供しています。2012年2月のサービス公式リリースから現在まで、登録会社数42,000社、個人ユーザー数420万人を突破しました。



2021年9月には、従業員の定着と活躍を支援するサービス群「Engagement Suite」の提供を開始。2024年11月には、採用管理システム「Wantedly Hire」をリリースしました。



ウォンテッドリーは、究極の適材適所の実現を目指すとともに、入社後の従業員の定着、活躍を支援するエンゲージメント事業を推進することで「はたらくすべての人のインフラ」となることを目指していきます。



＜会社概要＞

会社名 ： ウォンテッドリー株式会社

URL ： https://www.wantedly.com

本社所在地 ： 東京都港区白金台5-12-7 MG白金台ビル4F

代表取締役 ： 仲 暁子

設立 ： 2010年9月



事業概要 ：

400万人以上が利用するビジネスSNS「Wantedly」

- 気軽に会社訪問ができる Wantedly Visit

- 出会いを記録し活躍を共有する Wantedly People

- 自己理解を深め、強みを伸ばす Wantedly Assessment



ビジネス向け

- 採用マーケティング

- Engagement Suite（エンゲージメント スイート）

- 福利厚生サービス「Perk」

- オンライン社内報サービス「Story」

- チームマネジメントサービス「Pulse」

- 採用管理システム「Wantedly Hire」