TIME TRAVELER社、第7回ヘルスケアベンチャー大賞で「ヘルスケアイノベーションチャレンジ賞」を受賞

東京大学発のバイオスタートアップTIME TRAVELER株式会社は、2025年10月24日に開催された第7回ヘルスケアベンチャー大賞最終審査会におきまして、「ヘルスケアイノベーションチャレンジ賞」を受賞したことを報告いたします。



■ヘルスケアベンチャー大賞について

「ヘルスケアベンチャー大賞」は、日本抗加齢協会および日本抗加齢医学会が共催する、ヘルスケア分野におけるイノベーションを推進するアワードです。

全国の企業・大学・研究機関・団体・個人から、アンチエイジングや健康長寿に資する革新的なビジネスプランや技術を広く募集し、ヘルスケア産業の発展と社会実装を促進することを目的としています。

■今回の受賞について

2025年10月24日（金）に開催された「第7回ヘルスケアベンチャー大賞」最終審査会において、書類選考および一次審査を経て選出された5社のファイナリストによるプレゼンテーションが行われました。

当社からは、老化および老化関連疾患を標的とした創薬の取り組みについて発表し、その革新性と社会的意義が評価され、ヘルスケアイノベーションチャレンジ賞を受賞いたしました。

このたびの栄えある受賞を心より光栄に思うとともに、支えてくださった皆様への感謝を申し上げます。当社は今後も、「健康寿命の延伸」を目指し、科学的根拠に基づいたヘルスケアイノベーションの創出と社会実装に挑戦を続けてまいります。

■ 会社概要

会社名：TIME TRAVELER株式会社（タイムトラベラー株式会社）

所在地：東京都

代表者：代表取締役CO-CEO 林寛敦／秋山りえ子

事業内容：

・老化関連タンパク質を標的とした創薬開発

・植物由来エクソソームを活用したヘルスケア事業

公式サイト：https://www.ttraveler.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

TIME TRAVELER株式会社

E-mail：info@ttraveler.jp