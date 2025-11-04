VTuber小鳥遊こばと、自身初となるAR技術による1stワンマンライブを3月28日(土)渋谷にて開催決定

小鳥遊こばと

個人勢VTuber 小鳥遊こばと（たかなし・こばと） は、

2026年3月28日(土)、東京・渋谷にて 自身初となるワンマンライブ を開催することを発表した。

本公演は、現実空間にデジタル映像を重ね合わせる最先端技術「AR（Augmented Reality／拡張現実）」を活用し、

“そこにいる”を体感できる新しいライブ体験を創出する。

■ AR×ライブの新たな可能性を拓く、個人勢初の挑戦

本公演では、現実空間に3D映像を投影して“そこにいる”ような体験を可能にするAR拡張映像技術を開発する日本の企業「株式会社Portalgraph」 の協力のもと、AR技術を応用したライブ演出を実現。

現実のステージ上に小鳥遊こばとの姿をリアルタイムで投影し、まるで本人が“そこに立っている”かのような臨場感を体験できる。

AR（Augmented Reality）とは、現実世界にデジタル情報を重ね合わせ、現実を「拡張」する技術のこと。

近年はゲーム・イベントなどさまざまな分野で応用が進むが、

個人勢VTuberによるARソロライブ は国内でも極めて珍しい試みとなる。

■ 公演概要

公演名 小鳥遊こばと 1stワンマンライブ『虹色 Endless dream！』

開催日 2026年3月28日(土)

会場 渋谷（詳細非公開）

形式 AR技術を活用したリアルライブ

主催 小鳥遊こばと

技術協力 株式会社Portalgraph(https://www.portalgraph.com/ja)

■ コメント（小鳥遊こばと）

「ずっと夢だった“現実でのソロライブ”がついに叶います。

今回は“よりたくさんの人に楽しんでもらいたい！”という思いから、AR技術を取り入れ、“そこにいる”をリアルに体感できる新感覚のステージを目指しました。

このライブを成功させることで《個人勢でもここまでできる》ということを体現できたら嬉しいです。

新たな試みということで、かなり試行錯誤しながらにはなりますが、皆さんが今まで感じたことのないようなドキドキやワクワクをお届けしますので、

ぜひ、実際に会場に足を運んで体験してみてください！」

■ ティザーサイト公開・今後の情報について

本発表にあわせて、ティザーサイトを公開しました。

公演コンセプトや最新情報は、下記サイトにて順次更新されます。

ティザーサイトURL： https://nijiiroendlessdream.takanashi-kobato.com/(https://nijiiroendlessdream.takanashi-kobato.com/)

■ 小鳥遊こばと プロフィール

個人勢VTuber。

清楚なビジュアルと明るくユーモラスなトークを武器に、バラエティ配信・歌唱・企画構成など幅広く活動。

2025年2月16日の3Dデビュー配信では、「日本国内スーパーチャットランキング1位」 および 「Xトレンド入り」 を同時達成し、個人勢として異例の注目を集めた。

以降も、“個人勢でもエンタメの最前線へ” を掲げ、ステージ演出・構成・脚本まで自ら手掛けるセルフプロデュース型VTuberとして活動を続けている。

【本件に関するお問い合わせ先】



小鳥遊こばと（たかなし こばと）

contact：https://takanashi-kobato.com/contact/

X（旧Twitter）：https://x.com/kobatonooyatsu

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCbA0mV8uL5-aTb2SeZ-X_cg