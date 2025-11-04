【いのち会議】～いのち宣言をつなぐ「103のアクション」～　第3回「みんなでつくる音楽でいのちをはぐくみ、生まれ育った環境や障がいの有無にしばられることない、誰もが自由で創造的で平和な共生社会の実現」

いのち会議 事務局

いのち会議は2025年10月11日に大阪・関西万博会場内にて「いのち宣言」および「アクションプラン集」を発表いたしました。本リリースは いのちを「かんじる」【宣言1-1】「アートを通じていのちを感じ、誰もがもつ慈しむ心を引きだそう」へのアクションプランの１つをご紹介するものです。ご興味ございましたら、ぜひお問い合わせください。

みんなでつくる音楽でいのちをはぐくみ、生まれ育った環境や障がいの有無にしばられることなく、誰もが自由で創造的で平和な共生社会を実現しよう

音楽を通してこどもたちの生きる力をはぐくみ、社会を変革することを目的に1975年に南米ベネズエラで始まったエル・システマの運動は、世界に広がるにつれ、さまざまな専門家による外部評価調査等を経て、その意義が客観的に認められつつあります。米国では、ロサンゼルスフィルハーモニックが地元音楽団体と主導するYouth Orchestra Los Angeles（YOLA）が、南カリフォルニア大学の「脳と創造性研究所」に、経年で参加者と非参加者を対象としたケースコントロール研究を依頼しました。その結果、明らかに、YOLA に参加しているこどもたちの脳が、そうでないこどもたちに比べて有意な差を持って発達していることが示されました。



音楽は、その教育的効果が認識されており、就学前、学校を問わず、教育現場に取り入れられています。特に、仲間と一緒に歌う合唱、楽器を演奏する合奏では、集団意識の形成や団体としての行動変容が期待され、その過程において、こどもたちのさまざまな認知、非認知能力向上へ貢献すると理解されており、最新の知見からも、それを裏づけるエビデンスが寄せられています。



また日本では、一般社団法人エル・システマジャパンが青山学院大学に依頼した2014年度の外部評価調査によると、「相馬子どもオーケストラ」のこどもたちを対象とした参与観察とアンケート調査から、全国調査における同様の質問結果と比べて、オーケストラのメンバーでは、自分の行動に自信を持っていると回答した割合が高いことが観察されました。

2025年8月、韓国・平昌で開催された韓国政府主催国際交流サマーキャンプにて。韓国、日本、タイ、マレーシアのオーケストラ、合唱、ダンスメンバー総勢200人のフィナーレ







一方、集団での音楽活動となると、参加費を無料にすることで経済的な問題を解決したとしても、これまではルールや規範に制約され、何らかの障がいがあることや、マイペースで進めたいことが原因となって、参加できないこどもがいました。たとえば日本では、音楽教育に関わらず、集団に合わせ、努力を怠らないこどもが評価される傾向があります。しかし昨今、音楽をやりたいというこどもも多様で、熱心に集中して一生懸命頑張るタイプもいれば、興味関心が分散しがちで気楽にゆるく楽しみたいタイプもいます。努力を怠らない子以外も、自由に過ごすことができるような場づくりが、音楽教育でも必要です。



もちろん、合唱や合奏は、仲間と共にハーモニーを作る活動なので、ある程度、皆が同じ方向を向いて鍛錬することが必要です。ただ、同時に多様性が尊重され、個々の権利と尊厳と自由が保証されていることが肝心です。異なる個性が、各々の状況を理解し、包摂され、試行錯誤しながらも一緒に何かをつくっていく喜びはかけがいのないものになるはずで、音楽はまさにそのために適しているものです。



したがって、共創の音楽教育は、SDGs でいえば、教育、不平等の解消、まちづくりといった目標だけでなく、平和と公正の実現という大きなゴールに繋がるといえます。2050年までには、人工知能や医療の発展による恩恵がある一方、多くの国で高齢化が進むこともあり、疎外の問題が深刻化していくことが危惧されます。音楽教室というミクロレベルで保証される自由と平等こそが、公正な共生社会、そして平和な世界の礎になることを、世界各地で不公平が蔓延し、憎悪と対立による戦火が止まない今、改めて問い直されなければなりません。



いのち会議は、2050年までに地球上の誰もが自由で創造性を発揮できる共生社会に暮らすことができるようになることを目指して、音楽・文化芸術、教育、福祉、他関連するすべての分野のステークホールダーと協働し、楽しくも自己や集団の可能性を最大限に探究できる音楽教育が、さまざまなレベルで可能となるような仕組みを整えていきます。

【参考情報】

・南カリフォルニア大学脳と創造性研究所によるYOLA の外部評価調査

https://www.laphil.com/press/releases/1672

https://dornsife.usc.edu/bci/brain-and-music-program/

・エル・システマジャパン

https://www.elsistemajapan.org

本記事に関する問い合わせ先

いのち会議 事務局、大阪大学 社会ソリューションイニシアティブ（SSI）

特任助教（常勤） 宮崎 貴芳（みやざき たかよし）、教授 伊藤 武志（いとう たけし）

TEL： 06-6105-6183

E-mail: ssi2@ml.office.osaka-u.ac.jp

※取材の申し込みにつきましてはお気軽にご連絡ください。