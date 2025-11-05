RAKUMART株式会社、新社屋ビルの起工式を貿易中心地の義烏で開催

ＲＡＫＵＭＡＲＴ株式会社

中国輸入代行業社RAKUMART（ラクマート）は、2025年6月19日（木）、中国・義烏において新社屋ビル「Rakumart Global Digital Trade Center」の起工式を開催しました。2018年の創業以来、同社は対日貿易を起点に事業を拡大し、現在は日本を含む複数地域でサービスを展開。新拠点は研究開発、デジタルサプライチェーン、国際貿易ハブ、データ基盤を統合する複合施設として、今後の成長と競争力強化を支える中核となります。

■これまでの背景

2018年の創業当初は数十名規模だった組織は、現在では数百名規模へと成長。初級者から大口顧客まで幅広いユーザーの信頼と支援が拡大の原動力となりました。今回の起工は、その歩みを新たな段階へ進める戦略投資です。

■起工式の概要

日付：2025年6月19日（木）

会場：中国・義烏（イーウー）

出席者：RAKUMART 会長 金 国軍、取締役 胡 志鹏、特別提携パートナー、社内各部門管理者

主な次第：主催者挨拶／来賓紹介／獅子の点睛／起工石への盛り土

■登壇者コメント(要旨)

会長 金 国軍：新拠点は、当社のグローバル戦略と競争力強化を支える“実行拠点”です。研究開発、データ基盤、国際物流を一か所に束ね、在庫・品質・納期の改善を同時に進めます。お客様にとって「選びやすく、続けやすい」仕入れ体験を提供します。

取締役 胡 志鹏：プロジェクトチームの努力とパートナーの支援に感謝します。Rakumart Global Digital Trade Centerは、単なるオフィスではありません。研究開発の仕組み化、データの見える化、物流連携の高度化を進め、日々の“現場の困りごと”を素早く解決する拠点です。パートナーの皆さまとオープンに連携し、より安全で効率的な越境ビジネスを共創します。

■新社屋完成イメージ図

会長 金 国軍取締役 胡 志鹏

全体像正面背面

※新社屋建設地の現況はこちら(https://youtu.be/Y_LSZLyVnFc)

■皆さまへの御礼

これまで共に歩んでくださった

お客様・パートナー・地域関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。

創業期から今日に至るまでの挑戦は、

皆さまの信頼とフィードバック、そして現場で支えてくださる方々の努力によって形になりました。

新拠点 Rakumart Global Digital Trade Center からは、次の4つの重点的に取り組みます。

1.品質・法令順守・安全の徹底

検品・可視化・記録を強化し、再発防止まで責任を持って対応します。

2.スピードと透明性

在庫・物流・工程の“見える化”を進め、意思決定を早く、わかりやすく。

3.共創

サプライヤー、物流、IT、金融の皆さまと連携し、実務に効く解決策を共に作ります。

4.人材育成とコミュニティ

現場力を高める学習機会を継続し、全体の底上げにつながる場づくりに取り組みます。

皆さまの声に学び、

より使いやすく、成果につながるサービスを提供し続けられるように取り組んでまいります。

引き続きのご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

■お問い合わせ窓口

RAKUMART株式会社(ラクマート)

ホームページ: https://rakumart.com

■メールによるお問い合わせ

info@rakumart.com（土・日曜日、当社指定休日は休み）

■お電話によるお問い合わせ

TEL：06-7636-8120

受付時間

10:00 - 18:30（土・日曜日、当社指定休日は休み）

日本支社

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-3-18

中国杭州支社

浙江省杭州市濱江区網商路699号4-3-002（アリババ敷地内）

受付時間：平日 10:00 - 18:30（日曜日、当社指定休日は休み）

◆OEM専門総合支援サイト

RAKUMADE株式会社

ホームページ：https://www.rakumade.com

◆メールによるお問い合わせ

services@rakumade.com（土・日曜日、当社指定休日は休み）

◆お電話によるお問い合わせ

TEL: 06-7633-0654

受付時間

10:00 - 18:30（土・日曜日、当社指定休日は休み）