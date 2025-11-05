不動産オーナー向けセミナー「賃料アップ～収益最大化に向けて～」11/8(土)オンライン開催
株式会社クラスココンサルファーム（本社：石川県金沢市／代表取締役社長：小村 典弘）は、同社が運営する不動産オーナー向け相談窓口「満室の窓口」において、2025年11月8日(土)に、全国の不動産オーナーを対象とした無料オンラインセミナーを開催します。
■開催の背景
人口減少や入居者ニーズの変化によって賃貸住宅業界にも影響が及ぶ中、賃貸オーナーにとっては、「賃料の減額交渉」や「不動産会社の集客減により入居者が決まらない」といった問題が発生しています。これらを解決するために、満室の窓口では最新の賃貸経営情報をご提供し、少しでも賃貸オーナーの皆様のお役に立ちたいと考え、オンラインセミナーを毎月開催しています。
■イベント内容
今回のセミナーでは、株式会社アート不動産 満室の窓口 松山店 責任者 荒木 剛氏を講師に、セミナーを開催します。当日は、「賃料アップ～収益最大化に向けて～」と題して、最新の賃貸経営に関するノウハウを解説します。
※Webセミナーのため、スマートフォン、パソコンなどのタブレットとネット環境があれば、どこからでも参加可能です。
■開催概要
セミナー名：賃料アップ～収益最大化に向けて～
講師：株式会社アート不動産 満室の窓口 松山店 責任者 荒木 剛
日時：2025年11月8日(土)10:00～11:00
参加費：無料
定員：先着100名
会場：オンライン開催（申込み後に参加URLを発行）
参加特典：別日に空室対策・賃貸経営の無料個別相談が可能
※お近くの満室の窓口加盟店にて対応いたします。エリアによっては、対応しかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
〈セミナー詳細、申込みはこちら〉
https://fudousanowner.crasco.jp/events/detail/143
----------------------------------------------------------
【会社概要】
＜会社名＞
株式会社クラスココンサルファーム
＜代表者＞
代表取締役社長 小村 典弘
＜資本金＞
1億9,300万円（グループ全体）
＜所在地＞
金沢本社
〒920-0024 石川県金沢市西念4-24-21
TEL 076-222-1111 FAX 076-264-9156
東京オフィス
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-16-11 フォーキャスト西新宿5F
TEL 03-6833-5500 FAX 03-6675-9004
＜事業内容＞
不動産会社向け経営・業務改善コンサルティング、ITシステムの開発・販売、マーケティングコンサルティング、セミナー開催、人材採用・育成コンサルティング
----------------------------------------------------------