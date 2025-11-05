クリプトリンク株式会社

暗号資産・仮想通貨の収支計算・管理プラットフォームを提供するクリプトリンク株式会社（本社：埼玉県さいたま市浦和区、代表取締役：酒井孝幸）は、提携税理士と連携し、暗号資産の損益計算代行および確定申告代行をワンストップで提供する「確定申告代行パッケージ」の提供を開始しました。

■背景とサービス概要

クリプトリンクは、これまで暗号資産投資家向けに損益計算ツールおよび計算代行サービスを提供してきました。

今回、税理士法人ファシオ・コンサルティングと共同開催している「仮想通貨税務研究会(https://jcti.org/)」に参加する会計事務所と連携し、計算代行から申告書作成・提出までを一気通貫で対応できる体制を構築しました。

暗号資産投資家は、取引履歴を提供するだけで、煩雑な損益計算から税務処理をすべてを専門家へ任せられます。

■確定申告パッケージ 協力事務所（一部）

※順不同・一部抜粋

村上裕一公認会計士事務所 ( https://crypto-cpa.jp/ )

松本眞一税理士事務所 ( https://www.facebook.com/share/19wvFSX2if/?mibextid=wwXIfr )

堀 龍市税理士事務所 ( https://horiryuichi.com/ )

税理士法人矢崎会計事務所 ( https://yazaki-kaikei.com/service/69/ )

菅野浩司税理士事務所 ( https://tax-ktmg.com/ )

なかじ総合会計事務所 ( https://nakaji.jp )

税理士法人ファシオ・コンサルティング(https://fasio.biz/ )

■確定申告代行パッケージの提供料金

基本料金：187,000円（税込）～

※以下の場合には追加費用が発生する場合があります

・暗号資産の利益が1,000万円以上の場合

・2月以降のご依頼（特急対応費）

・DeFi・NFTなど複雑取引の対応

・過去年度の計算が必要な場合

詳細はこちら(https://cryptolinc.com/indv-outsourcing)

■クリプトリンク株式会社

クリプトリンクは、仮想通貨・暗号資産会計を支援する国内唯一の特許取得済み損益計算サービスです。2017年の創業以来、収支計算に特化し、これまでに数万人の個人ユーザーだけでなく、累計1,000社以上の法人・企業・会計事務所に導入いただいております。

企業情報

・会社名 ：クリプトリンク株式会社

・代表者 ：代表取締役 酒井孝幸

・所在地 ：埼玉県さいたま市浦和区岸町4-26-15 浦和SHビル4階

・URL ：https://cryptolinc.com/

・X(旧Twitter）：https://x.com/cryptolinc

■お問い合わせ先

サービスに関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします。

お問い合わせフォーム(https://support.cryptolinc.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=8332102278671)

ーーー