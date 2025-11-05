ハワイ・オアフ島にある地中海レストラン「SERA（セラ）」、ジェレミー・シゲカネをエグゼクティブシェフに任命

ルネッサンスホノルルホテル＆スパ

ルネッサンス ホノルル ホテル＆スパ内の地中海料理レストラン「SERA（セラ）」は、このたび新エグゼクティブシェフとしてジェレミー・シゲカネ（Jeremy Shigekane）を迎えたことを発表いたします。

ハワイの料理界で高く評価されるシゲカネは、旬の食材を活かした繊細で完成度の高い料理法で、SERAのダイナミックかつ素材重視のメニューをさらに進化させます。

ハワイ州ミリラニ高校を卒業後、長年にわたりハワイの農業発展に尽力してきたシゲカネ。直近ではプリンス ワイキキ内「100 Sails Restaurant & Bar」の料理長を務め、受賞歴があるレストラン「Chef Mavro」を経営。ロイヤル ハワイアンやザ・カハラ・ホテル＆リゾートなど、ハワイを代表する名門ホテルでも要職を歴任してきました。

今回の就任について、「SERAでは、地中海料理の豊かさとハワイが持つ恵みの両方を讃える機会があると感じています。既に魅力的なメニューを、地元農家との連携や旬の食材、そして持続可能な調理への取り組みを通して、さらに深みのあるものにしていきたいと思います」と語るシゲカネ。

コメントにもある通り、彼の情熱は、常にサステナビリティ（持続可能性）とローカル農業の支援に向けられています。そして、SERAは“記憶に残る、地域とつながるダイニング体験”というブランド理念を持っています。野菜を丸ごと使い、食品廃棄を最小限に抑えるなど、責任ある調達と丁寧な調理を重視するシゲカネの姿勢がSERAのコンセプトと一致し、今回の就任に至りました。SERAは、シゲカネ総料理長と共に、より魅力的な料理体験をお約束します。

【SERA（セラ）について】

ルネッサンス ホノルル ホテル＆スパ内に位置する地中海沿岸のエッセンスを取り入れたレストラン。地中海地域の力強い味わいと鮮やかな食材にインスピレーションを受け、洗練されながらも親しみやすいダイニング体験を提供しています。メニューは、新鮮なシーフード、自家製パスタ、そして旬の食材を活かしたシェアスタイルの料理を中心に構成し、厳選されたワインとカクテルも取り揃え、ハワイでゆっくりと過ごせる心地よい空間を演出。上質な料理と温かなおもてなしを通じてゲストが食を囲みながら“つながる”喜びを感じられる場を目指しています。朝食、ランチ、ディナー、月曜から金曜の15:00～18:00には「パウハナ（ハッピーアワー）」も営業しています。

公式サイト：https://www.marriott.com/ja/dining/restaurant-bar/hnlbr-renaissance-honolulu-hotel-and-spa/6905200-sera.mi

【ルネッサンスホノルル ホテル＆スパについて】

ホノルル市街地の中心に位置する「ルネッサンス ホノルル ホテル＆スパ」。キッチン＆洗濯乾燥機備え付けのレジデンスタイプ（112室）と、ホテルタイプ（187室）の客室とスイートから構成された、新しいスタイルの宿泊施設です。客室内のインテリアアートワークはハワイ島出身のデザイナー、シグ・ゼーン氏によるもの。最上階のペントハウススイートを含めたレジデンスタイプの全室にはSub-Zero、Wolf、Boschなどの高級家電を完備しています。8階にある「スカイデッキ」には、最新鋭のフィットネスマシンや温水塩水プール、25mのラッププール、バーベキューエリアなどをご用意。スパエリアには、オアフ島では初となる日本式大浴場とスチーム・ドライの本格的なサウナを設けています。

ホテル基本情報

ルネッサンスホノルル ホテル＆スパ

所在地：1390 Kapiolani Blvd., Honolulu, Hawaii 96814

電話番号(代表)：1-808-921-6155

公式サイト：https://www.marriott.com/ja/hotels/hnlbr-renaissance-honolulu-hotel-and-spa/overview/

Instagram: @renaissancehonolulujp(https://www.instagram.com/renaissancehonolulujp/)