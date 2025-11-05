企業文化を醸成・浸透させるには？　６つのモデルケース

株式会社INFASパブリケーションズ

「WWDJAPAN」11月3日号は、企業文化浸透術を特集しています。

企業は、そのビジョンや理念を共有することで、文化を育み、組織を強くします。少子化で人材の確保が難しく、さらに人材の流動性も高まっている昨今、従業員の会社に対するつながりの気持ち（エンゲージメント）を向上しようという動きもあります。

成長を続けるための事業戦略はとても大事です。しかし、それを担うのは“人”。そして組織力です。さまざまなバックグラウンドを持つ従業員を抱えながら、個々の能力を発揮できるチームを作れる企業は、どのように文化を醸成し、従業員に浸透させているのでしょうか。

特集では、アイスタイルの中途入社研修、ビームスの社内イベント、ジンズホールディングスの働く空間、オルビスの報酬制度、サティス製薬の新入社員研修、エアークローゼットの全社合宿の6つの事例から、その設計や工夫を紹介します。

表紙は、神田にあるジンズホールディングスの東京本社です。“美術館の中で働く”をコンセプトにしたオフィスが従業員に与える影響とは？

さらにアンドエスティHDとZOZO、シック・ジャパンの人事部長による座談会も実施。各社の取り組みやエンゲージメントサーベイの活用、課題感などを明かしてもらいました。

米「WWD」の翻訳ページでは、ビューティ業界で注目の金融プレーヤーに注目。投資銀行家からプライベートエクイティ、エンジェル投資家まで、企業への投資やM&Aで業界を動かす人物を代表案件や現在の投資先と共に紹介します。

また、中川政七商店の千石あや社長のインタビュー記事も。Bコープ認証取得企業のビジョンドリブンな経営について聞きました。

最終面の「ファッション＆ビューティ パトロール」では、業界人が愛犬を自慢。飼い主による「うちの子は個々が一番！」の自慢と共に、ふわもこなわんこが紙面を埋め尽くします。

CONTENTS

FEATURE

・企業文化浸透術 ６つのモデルケース

FOCUS

・大小さまざまな案件の背後にいるのは誰か ビューティ業界で注目の金融プレーヤー

・「ビジョン51%、利益49%」を徹底、「全社最適」と「透明性」を重視 中川政七商店のビジョンドリブン経営

SERIES

・OVERSEAS NEWS 米「WWD」の翻訳記事をまとめてお届け！：ケリング傘下の「マックイーン」が英本社で50人以上を解雇へ、他

・Beauty Insight ビューティ賢者が持論展開：Vol.227 化粧品ボトルに第3の選択肢が登場（矢野貴久子 ／アイスタイル「BeautyTech.jp」編集長）

・一族で向き合うクラフツマンシップから女性支援まで 「フェンディ」100年の歴史：Vol.8 クリエイション＆ビジネスで新たな“家族”を迎え、101年目をスタート

・今週のeye：「ウブロ」とアーティストのダニエル・アーシャムコラボ2作目をシンガポールで盛大にお披露目、他

EDITORS’ LETTER

・まもなくCOP30開催、キーワードを予習しよう（向千鶴 ／サステナビリティ・ディレクター）

EDITORIAL NOTE

・編集後記 今週の特集お届け隊：企業文化の浸透にフォーカス（小田島千春 ／副編集長、沼璃子 ／編集部記者）

FASHION&BEAUTY PATROL

・ふわもこ大集合！ 業界人の愛するわんこ自慢

(COVER CREDIT)

COVER PHOTO：SHUHEI SHINE

COVER REELS DESIGN：CHIGE (GWISUB JUNG)

「WWDJAPAN」について

1910年に米フェアチャイルドが創刊した「WWD（Women’s Wear Daily）」の日本版ファッション業界専門紙「WWDJAPAN」は、ファッション・ビューティ業界のビジネス、トレンドニュースをはじめ、業界人インタビューなど最新情報が盛りだくさん。また、週刊紙「WWDJAPAN Weekly」のウェブ版「WWDJAPAN Digital」も、国内外のファッション＆ビューティ業界のニュースはもちろん、コレクションのルック、パーティーやストリートのスナップ、アートやメディア、ライフスタイル情報など、ファッションやビューティに強い興味を抱く消費者にも響く、感度の高い情報を提供します。

