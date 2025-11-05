TECH.C. 新校舎が完成！最先端のクリエイター育成環境を公開～最新設備が見学できる新校舎見学ツアー開催中～

学校法人コミュニケーションアート 東京デザインテクノロジーセンター専門学校

東京デザインテクノロジーセンター専門学校（TECH.C.）は、未来のクリエイター・エンジニアを育成するための新校舎を公開しました。現在、新校舎の魅力を直接体感できる「新校舎見学ツアー」を開催しています。

本ツアーでは、最新鋭の学習環境を実際に見学できるほか、教育システムや就職実績についての説明、さらに進路に関する個別相談も実施。これからの時代に必要とされるクリエイティブ教育の現場を、いち早く体感していただけます。

TECH.C. 新校舎見学ツアーの見どころ

■ 夢を叶える最新設備を体感！

最新鋭の機材や施設を完備。実際のプロの現場さながらの環境で、学生は日々の授業を通して創造力を磨きます。滋慶学園COMグループ名誉学校長であり、世界的カーデザイナーの奥山清行先生が監修。刺激的な空間が学生の創造性を引き出します。

■ TECH.C.の教育システム・就職サポートを紹介！

TECH.C.では、プロから学べる実践的なカリキュラムを展開。どのような授業が行われ、どのような先生が指導するのかを詳しく知ることができます。さらに、14年連続で100％の就職実績（※就職希望者対象）を誇る充実のキャリアサポートについてもご案内します。

■ 個別相談で不安を解消！

「初心者でも大丈夫？」「私にもできる？」といった疑問や不安に対し、専門スタッフが個別に対応。進路選択の一助となる安心のサポート体制を体感いただけます。

開催日程：毎週土曜日 11:45～

※平日の対応も行っております。予約はお電話にて承ります。

参加方法：事前予約制

▶予約はこちら

https://www.tech.ac.jp/opencampus/44650/

▶ 電話予約はこちら

0120-00-5586