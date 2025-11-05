チームスピリット、アビームコンサルティングと協業を開始

株式会社チームスピリット

チーム力の最大化の観点から、人的資本の生産性向上を実現する統合型クラウドサービス Team Success Platform「TeamSpirit」を提供する株式会社チームスピリット（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：道下 和良、以下チームスピリット）は、アビームコンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田 貴博、以下アビームコンサルティング）と協業を開始したことをお知らせします。

これにより、勤怠管理や経費・休暇などの各種届出にかかる従業員サービス業務の申請プロセスを一元化・迅速化することで、従業員体験（Employee Experience）を変革し、人的資本価値の向上を支援する新たな取り組みを開始します。

ビジネス環境が急速に変化するなか、企業の持続的成長には、事業ポートフォリオの抜本的な変革と、それを支える人材への戦略的投資が不可欠です。そのなかで、従業員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境の整備は、重要な経営課題となっています。しかし現状では、多くの企業において、勤怠管理・経費精算・休暇申請などの従業員サービス業務が複数システムや紙ベースで分散し、手続きの煩雑さが、従業員の業務負担増加やエンゲージメント低下を招く要因にもなっています。

チームスピリットは、Salesforceプラットフォーム上で提供する勤怠管理・工数管理・経費申請などクラウドサービスにより、多くの顧客企業において業務効率化を実現しています。さらに、組織力を強くするためのタレントマネジメントやAIを活用した業務効率化などのサービス提供を開始し、従業員体験（EX：Employee Experience）の変革（EXトランスフォーメーション）を推進しています。

一方、アビームコンサルティングは、お客様の人的資本価値の最大化を通じた企業価値向上を目指し、Human Experience Management（HXM）領域の知見を活かして、従業員体験の変革を推進しています。その一環として、チームスピリットと連携し、従業員サービス業務の変革を通じた従業員体験の向上と人的資本価値の最大化を支援します。

本取り組みでは、アビームコンサルティングのHXM領域における業務改革知見と、TeamSpiritのクラウドサービスを融合し、申請業務の迅速化とシームレスな業務体験、人事データの可視化を実現します。さらに、管理部門の確認・承認業務も効率化され、全社的な業務改善とスピードアップにつながります。

これにより、従業員が本来の業務に集中できる環境を整え、企業成長の原動力となる人的資本の価値最大化を支援します。

今回の協業により、業務効率化ソリューションと従業員体験（EX）の向上を目的とした業務改革支援の組み合わせにより、従業員が本来の中核業務に集中できる環境の構築を支援し、企業の生産性向上と働きがいのある職場づくりに貢献してまいります。

【アビームコンサルティング株式会社について】

アビームコンサルティングは、アジアを中心とした海外ネットワークを通じ、それぞれの国や地域に即したグローバル・サービスを提供している総合マネジメントコンサルティングファームです。戦略、BPR、IT、組織・人事、アウトソーシングなどの専門知識と、豊富な経験を持つ約9,000名のプロフェッショナルを有し、金融、製造、流通、エネルギー、情報通信、パブリックなどの分野を担う企業、組織に対し幅広いコンサルティングサービスを提供しています。アビームコンサルティングは、企業や組織とともに新たな未来を共創し、確かな変革に導く創造的パートナーとして、企業や社会の変革に貢献します。

ホームページ：https://www.abeam.com/jp/ja/ (https://www.abeam.com/jp/ja/)

【「TeamSpirit」について】

TeamSpiritは、業務の改善・効率化を支援する勤怠管理、工数管理、経費精算など、社員が毎日使う社内業務を一元化したクラウドサービスです。さらに、チーム力を強化する採用、イネーブルメント、スキル・力量管理などのタレントマネジメント、出勤から退勤までの1日の活動情報であるワークログの取得と活用など、組織を強くし、チームの成功を実現するさまざまな新プロダクトが加わり、Team Success Platform「TeamSpirit」として提供価値を拡張しています。高いセキュリティと安定性を誇るSalesforceプラットフォーム上で稼働し、出社から退社までの働く人のあらゆる活動情報に、個人だけでなくチーム全体のパフォーマンスに関する情報を掛け合せ、生産性向上を支援する統合型クラウドサービスです。

サービスサイト：https://www.teamspirit.com/ja-jp/ (https://www.teamspirit.com/ja-jp/)

【株式会社チームスピリットについて】

チームスピリットは、チーム力の最大化の観点から、人的資本の生産性向上を実現する統合型クラウドサービスTeam Success Platform「TeamSpirit」を提供するSaaS企業です。目指すべき経営戦略の実現に向けた最適な働き方や人材活用はもちろん、人とAIが協働し、チームの生産性向上や人的資本経営の実現に向けた支援に取り組んでいます。個の成長と組織全体の成果を両立し、企業の持続的な成長に貢献いたします。



「チームスピリット」および「TeamSpirit」は株式会社チームスピリットの登録商標です。

■会社名：株式会社チームスピリット

■所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

■代表者：道下和良

■証券コード：4397（東証グロース）

■コーポレートサイト：https://corp.teamspirit.com/ (https://corp.teamspirit.com/)