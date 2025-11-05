U25世代向けスタートアップの祭典『TORYUMON FUKUOKA 2025 BURST』コミュニティパートナー発表

F Ventures LLP※大学などの教育機関とのパートナーシップを公表するものではありません。TORYUMON FUKUOKA 2025 BURST コミュニティパートナー

今回、以下の団体の皆さまに「TORYUMON FUKUOKA コミュニティパートナー」として参画していただきます。

- COMPASS 小倉 様- 起業サークルFIRPEN 様- 九州大学 QREC 様- QUSIS（九大起業部）様- 一般社団法人スプラウト 様- Venture Cafe Fukuoka 様- XOSS POINT. 様

コミュニティパートナー様との連携により、若手起業家が挑戦しやすいエコシステムを福岡から共に創り上げていきます。

イベント趣旨

TORYUMONは、U25世代向けスタートアップイベントです。既に起業している若手起業家、起業準備中のU25世代、そしてスタートアップに関心を持つ全ての人々が集まる場であり、起業やスタートアップの世界という新たな選択肢を提供します。前回のTORYUMON FUKUOKA 2025 BURSTでは過去最大の約170名が会場を訪れるなど、大きな盛り上がりを見せました。

イベント参加者から着実に起業家を輩出し、イベントを通じて1,000万円前後のシードマネーを獲得する複数の学生起業家が見受けられます。有名起業家や投資家、政治家などジャンルを超えた豪華ゲストが参加者と密に交流する、まさにスタートアップの世界に踏み込む「登竜門」として、スタートアップに興味のあるU25世代のコミュニティのさらなる醸成を目指します。

TORYUMON FUKUOKA 2025 BURST 概要

日時：2025年11月8日(土) 13:00～19:00

会場：Fukuoka Growth Next 1Fイベントスペース

住所：福岡市中央区大名2丁目6-11

対象：U25 / 起業家 / 学生 ※U30枠に関しては抽選になります

入場料：無料

参加登録はこちら :https://luma.com/t0abvv0q

【本プレスリリースに関する問い合わせ】

TORYUMON運営事務局 toryumon[at]f-ventures.vc

※大変お手数ですが[at]を@に置き換えをお願いいたします。