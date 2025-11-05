「Dify」開発元、株式会社LangGeniusが「Qiita Advent Calendar 2025」に協賛決定

■ イベント概要

株式会社LangGenius

株式会社LangGenius（本社：東京都）は、エンジニア向けナレッジ共有プラットフォーム「Qiita」が主催する「Qiita Advent Calendar 2025」に協賛いたします。

本年のテーマは「Difyで業務効率化した事例を共有しよう！」です。

参加者は生成AIアプリ構築プラットフォーム「Dify」を活用した業務改善や自動化の実例をQiita上で発表することができます。

Dify Qiita Advent Calendar 2025サイト：https://qiita.com/advent-calendar/2025/dify

■「Qiita Advent Calendar 2025」スケジュール

■ 募集テーマ＆選出基準

- 特設サイトオープン：2025年10月31日（金）- 記事投稿イベント：2025年12月1日（月）～12月25日（木）- ライブ配信：2026年1月16日（金）※予定

本年のテーマは、「Difyで業務効率化した事例を共有しよう！」となります。

Difyを活用し、実際のビジネスシーンに導入された事例を募集します。

形式はさまざまでも、「日常業務を信頼して任せられる常駐型インテリジェントツール」であることを重視します。

主な評価基準：

■ プレゼントとイベント特典

- 投稿ルールに沿った記事であること- Difyの最新機能（ワークフロー、エージェント、ナレッジパイプライン、MCPなど）を活用していること- チームや企業での実証的な活用事例を含むこと

人気賞（2名）

AirPods Pro 3

選考基準：Qiita上での「いいね」数、コメント数、リポスト数をもとに総合的に選出します。

最優秀企業活用賞（1名）

Amazonギフトカード 70,000円分

選考基準：企業での実際の導入効果・実践性などを複数の観点から評価します。

Dify開発者賞（5名）

Dify Proプラン3ヶ月分

選考基準：アプリの創意工夫・完成度・実用性を総合的に評価します。

さらに、イベント期間中は「Dify応用・実践事例集」を無料配布中。

本資料では、大手企業での導入事例や高度なアプリ設計例を紹介しています。

ぜひ以下のリンクからダウンロードし、Difyの可能性を体感してください。

https://forms.gle/eT5m57wefahTenv59

■ 「Qiita Advent Calendar」について

「Qiita Advent Calendar」は、クリスマスまでの日数を数える「アドベントカレンダー」の慣習にもとづき、毎年12月1日から25日まで「Qiita」で開催される期間限定の記事投稿イベントです。

エンジニアに関する情報に特化していることが最大の特徴で、毎年多くの技術者が知見を共有し、Qiitaとクリスマスを盛り上げる一大イベントとして親しまれています。

2025年で15回目の開催を迎え、さらに多くの参加者が技術を通じて交流する場となることが期待されています。

Qiita Advent Calendar 2025特設サイト：https://qiita.com/advent-calendar/2025

■「Qiita」について

エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスです。Qiita上で発信や評価などの活動をすればするほど、自分に合った記事が届き、ほかのエンジニアとつながりが広がります。Qiitaは、ユーザーがエンジニアとしてアイデンティティを確立し、表現できる場所を目指しています。

公式サイト：https://qiita.com/

■ 株式会社LangGeniusについて

株式会社LangGeniusは、誰でも簡単に生成AIアプリケーションを構築できるノーコード・ローコード開発プラットフォーム「Dify」を提供する企業です。エージェントワークフローからRAGパイプラインまで、コードを書くことなくGUIベースで直感的にAIアプリケーションを作成可能で、世界中の開発者および企業に信頼されているAI開発の新しいスタンダードとなっています。特に日本国内では、株式会社NTTデータ（NTT DATA）、NTT東日本株式会社（NTT EAST）、株式会社カカクコム（価格.com）、日本電子計算株式会社（JIP）、株式会社リコー（RICOH）などの大手企業をはじめ、幅広い業界での導入実績を持ち、企業の生産性向上とDX推進に貢献しています。

公式サイト(https://dify.ai/jp) | GitHub(https://github.com/langgenius/dify) | ドキュメント(https://docs.dify.ai/ja-jp/introduction) | X(https://x.com/DifyJapan) | Discord(https://discord.gg/bHc2rYXf) | Linkedin(https://www.linkedin.com/company/langgenius) | Youtube(https://www.youtube.com/@dify_ai)