【11/19（水）12:00-13:00開催】2026年1月・9月改訂予定のISO9001・ISO14001の最新動向を解説！ 規格改訂に向けた企業の実務・準備ステップとは

株式会社スリーエーコンサルティング

Pマーク、 ISOコンサルにおける支援実績 No.1（注1）のISO/Pマークの取得・運用支援サービス「認証パートナー」を提供する株式会社スリーエーコンサルティング（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、11/19（水）12:00-13:00「ISO9001・ISO14001規格改訂セミナー」を開催します。2026年に予定されているISO9001・ISO14001の規格改訂について、先行情報を知りたい方や改訂に不安を感じている方に向けて、ISOの専門家が規格改訂の解説や2026年版の改訂内容、さらに改訂対応に必要なポイントを分かりやすくお伝えします。

（注1）2025年5月期_Pマーク、ISOコンサルにおける市場調査/調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

・開催の背景

お申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT446B3rRLS1X34bQafiGivrV2bvlOubyaM44b8wmx58uHjg/viewform

2026年1月にISO14001、2026年9月に規格改訂が予定されています。さらに、2024年2月には「気候変動への配慮」がISO9001・ISO14001を含む、多くのマネジメントシステム規格に追加されるという重要な追補改正が行われました。

これにより、ISO9001やISO14001認証を取得されている企業様は、早急なマネジメントシステムの見直しが不可避となる可能性が高まっています。

しかし、いざISO9001・ISO14001の規格改訂対応を行うとなった場合、

「何から始めたらいいか分からない…」とお悩みのご担当者様も多いのではないでしょうか。

実際、弊社も「ISO9001・ISO14001の規格改訂について最新情報を知りたい」

「規格改訂が不安…」といったお問い合わせ・ご相談が毎日のように寄せられています。

そこで今回、『ISO9001・ISO14001規格改訂セミナー』を開催することにしました。

本セミナーでは、ISOの専門家が「規格改訂とは」「2026年版の改訂内容」「改訂対応のために必要なこと」を分かりやすく解説いたします。

◎こんな方におすすめ：

ISO9001・ISO14001のご担当者様

ISO9001・ISO14001の規格改訂について最新情報を知りたい方

ISO9001・ISO14001の規格改訂について不安をお持ちの方

・開催概要

日時：2025年11月19日（水）12:00～13:00

場所：ZOOMを利用したオンライン開催

主催：認証パートナー（株式会社スリーエーコンサルティング）

講師：営業部 部長 佐久間 悠矢

内容：

（１）規格改訂とは

（２）ISO9001・ISO14001の2026年版における改訂内容とは

（３）規格改訂に必要なこと

（４）質問タイム

※当日、一部内容にご変更がある可能性があります。

申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT446B3rRLS1X34bQafiGivrV2bvlOubyaM44b8wmx58uHjg/viewform

弊社でお申込みを確認しましたら、ご参加用のZOOM URLをメールにてお送りいたします。

・ISO／Pマーク取得・運用支援サービス『認証パートナー』について

■サービス内容

専門知識のあるコンサルタントが、第三者認証 ISO／プライバシーマークの取得・運用・更新をお手伝いします。

ご利用いただくことで、お客様の負担は少なく、かつスムーズに認証取得・運用・更新ができます。

また、お客様のご状況に合わせた最適なPDCAサイクルを構築いたします。

支援実績 8,000社以上。費用は月額4万円（年間48万円）。

■対応規格

ISO9001・ISO14001・ISO27001（ISMS）・プライバシーマーク（Ｐマーク）他



■サービス紹介サイト

https://ninsho-partner.com/

■書籍出版情報

・株式会社スリーエーコンサルティングについて

詳しくはこちら :https://ninsho-partner.com/books-present/

◎創立：1999年

◎所在地：

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル28階

◎代表取締役：竹嶋寛人

◎従業員数：258名

◎事業内容：

・ISO／ISMS／Pマークの新規認証・運用サポート

認証パートナー：https://ninsho-partner.com/

ISO NEXT：https://cert-next.com/

クラウド型ISO・Pマーク管理ツール『アシスト』：https://3ac-assist.com/

クラウド型Pマーク管理ツール『Pマークアシスト』：https://pmark-assist.com/

クラウド型ISMS管理ツール『ISMSアシスト』：https://isms-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『9001アシスト』：https://9001-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『14001アシスト』：https://14001-assist.com/

・SDGsの導入・運用サポート：https://www.3ac-biz.com/sdgs/

・健康経営優良法人認定サポート：https://www.3ac-biz.com/healthcare/

◎コーポレートサイト：https://www.3a-c.co.jp/

◎運営メディア：マモリノジダイ：https://mamorinojidai.jp/

当社はこれまで「お客様の社内工数を限りなく0に近づけ、担当者の方が本業に集中できるようサポートする」というサービスコンセプトのもと、一貫してISOコンサルティング事業に従事してきました。

アドバイスだけでなく、作業サポートまでを行う現在のサービスが生まれたのは、「ISOを運用しているが、社内のリソースも少なく手続きも面倒なので、作業を含めて依頼できないか？」 とご相談いただいたことがきっかけです。

当社のサービスは「丸投げ」と勘違いされがちですが、本質は「お客様がすべき意思決定」「プロに任せた方が良い作業」を分け、負担を減らすことにあります。 例えば家を建てる時、「こんな家に住みたい」という希望は伝えるけれど、自分で釘は打たないですよね。 認証取得についても同じだと考えています。 変化を恐れない姿勢を貫き、幅広いニーズにお応えし、 お客様のご要望を、ISO・Pマークのプロとして叶えるため、今後も励んでまいります。

株式会社スリーエーコンサルティング 代表取締役社長 ⽵嶋 寛人