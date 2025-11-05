HENNGE One、ALSP法務クラウドサービス「クラウドリーガル」と連携開始

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、SaaS利用時のセキュリティリスクを低減しテクノロジーの活用を後押しする企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」が、a23s株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役・弁護士「日本・米国NY州」：崎地 康文）の提供する企業法務アウトソース・サービス（代替法務サービスプロバイダー）「クラウドリーガル」へのシングルサインオン連携に対応したことをお知らせします。

近年、企業経営にあたって遵守すべき法令や、意識すべき倫理規範はますます多様化・複雑化し、日々の法務業務も増加・拡大しています。法務・コンプライアンスの人材不足や高度な専門知識が必要とされる場面で、企業を法務や労務面からサポートするサービスとして、コストメリットの高いALSP（代替法務サービスプロバイダー）の導入や活用が国内でも広がっています。

クラウドリーガルは、生成AIと弁護士・専門士業のスケール体制を融合した、新時代の企業法務アウトソース・サービスALSPです。

HENNGE Oneとクラウドリーガルが連携することにより、HENNGE Oneユーザーは、クラウドリーガルへのシングルサインオンが可能となり、煩わしい複数ID、パスワードの管理から解放されます。さらに、IP制限やデバイス証明書などの多要素認証によるアクセス制御機能によって、不正アクセスのリスクを防ぎながらクラウドリーガルを安心して利用できます。

HENNGEは今後もHENNGE Oneと連携するSaaSを増やし、企業のIT活用や変革を支援してまいります。

■クラウドリーガルについて

クラウドリーガルは、生成AIと弁護士・専門士業のスケール体制を融合した、DX時代の新しい企業法務アウトソース・サービスALSP（代替法務サービスプロバイダー）です。個人事業主・スタートアップ/ベンチャー企業・中小企業から大手企業・上場企業など企業規模や業種業界を問わず導入が拡大しています。

インターネットWebサービス（BPaaS）として、弁護士監修の契約書作成から、契約書レビュー・リーガルチェック、法律や労務などの法務相談、法令調査（リーガルリサーチ）や法令適合性審査、広告審査・薬機法チェック、社内規程整備、知的財産等の商標登録、新規会社設立や登記変更、株主総会や取締役会の運営支援、株主対策など、法務・弁護士サービスへ「いつでも」「どこからでも」「気軽に」アクセスできる、法務クラウドサービスを展開しています。月額１万～クラウドリーガルが「社内法務」「企業内弁護士」や「顧問弁護士」の役割を果します。

URL： https://www.cloudlegal.ai/

■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上にはSaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、一方でそこにはセキュリティをはじめとする様々な課題が存在します。

テクノロジー活用を妨げる課題を解決するため、HENNGE Oneでは3つのEditionを提供。複数のシステムIDをまとめて保護し、安全で効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織内に散在するデータの意図せぬ情報漏えいを防止する「DLP Edition」、そして、テクノロジー、人、プロセスの全方位で組織をサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

あらゆる組織の課題を、機能と導入しやすさを兼ね備えたセキュリティサービスで解決し、テクノロジーの解放を実現します。

URL： https://hennge.com/jp/service/one/

■a23s株式会社について

a23s株式会社は、法務分野に特化したクラウドサービスとAI技術を融合し、企業の法務業務を革新するソリューションを提供しています。国内のALSPサービス（代替法務サービス事業者）のパイオニアとして専門家チームと最先端のテクノロジーやAIを駆使し、法務業界のデジタルトランスフォーメーションをリードしています。

会社名：a23s株式会社

所在地：東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.7階

代表者：代表取締役 崎地 康文

URL： https://www.cloudlegal.ai/company

■HENNGE株式会社（へんげ）について

1996年11月に設立。「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールセキュリティ、セキュアなファイル共有など、多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneや、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 兼 CTO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場：ベンダー別売上金額シェアにて2021年度、2022年度、2023年度、2024年度予測の4年連続で1位を獲得

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

HENNGE株式会社

Corporate Communication Division

TEL：03-6415-3660

E-mail：hennge-pr@hennge.com 担当：市嶋、矢野

本プレスリリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。