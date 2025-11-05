心にインド人を宿せば、「考えすぎ」から解放される

note株式会社

日本最大級の創作コンテスト「創作大賞2024(https://note.com/info/n/nb21a4ee80265)」ビジネス部門で入選を果たした、インド麦茶さんの作品が書籍化。受賞作に改稿を重ね『インド人は悩まない 「考えすぎ」から解放される究極の合理思考』として、ダイヤモンド社から発売されました。

書籍URL：https://amzn.asia/d/5P8FZZH

空気を読みすぎて、自分が見えなくなっていませんか？

GDP世界4位へ躍進する人口14億人の国・インドには、日本人が失いかけた「自分ファースト」の合理思考がありました。Google、Microsoft、IBM──世界企業のトップを多数輩出する国で駐在員が体得した、他人に振り回されない生き方の技術とは？

忖度なしで明かす究極のメンタル術を、日本社会で実践できる形で伝授。心にインド人を宿せば、明日からあなたの人生が動き出すはず。ページをめくるたびに心が軽くなる、新感覚の人生指南書です。

著者・インド麦茶さんのコメント

現代日本人の悩みの病巣に何があるのか。インドからその姿を見ると、より鮮明になります。一言で言えば、それは、日本人特有の他人のことを「考えすぎ」な生き方や癖に端を発したものです。世界を見渡すと、逆に、この部分が正反対の「悩まない人々」がいます。それが、現地に住む生粋のインドの人々、いわば「インド民」です。

この本はよくある異文化礼賛の本ではありません。「現代日本人が、インドを通して学べること」に焦点を当てた本になっています。インド民のムカつくところ、我々から見ると非常識に感じるところも、忖度せずにバリバリと説明しています。

ちなみに、「インド民のように生きよう！」とすると、間違いなく日本社会でつまはじきにされます。彼らから学ぶためには、そこをうまく日本に合わせてアジャストしないといけません。どんな中身なのかは是非、本を買っていただければと思います。

書籍の元となった創作大賞入選作：https://note.com/indiamugicha_123/n/n303e985354e6

ダイヤモンド社 担当編集者・榛村さんのコメント

初めてnoteを読んだとき、圧倒的な筆力と観察眼を前にして「どうにか本にしたい」と強く感じたことを今でも覚えています。実はインド麦茶さんの知見は、日本人“全員”に役に立つものばかりなのです。編集者として、「より多くの読者に『自分の本だ！』と気づいてもらうには、どうすればよいか…」と何度も頭をひねらせ、本書が生まれました。

『インド人は悩まない』ができたとき、率直に「早くこの本をみんなに知ってほしい」と感じました。こんな本は今まで見たことないです。まさに「常識では測れない！」。なのに「急に生きやすくなった！」そんな読後感を味わえる、至高の本になりました。1P目のつかみから最高です。どうかぜひ、ページを開いてみてください。

著者プロフィール

インド麦茶

デリー駐在員。10年以上インドを含めたアジア地域の事業に携わった後、インドに着任。全社規模のインド戦略の立案に携わり、複数の数十億円規模のインド案件を支援する。

インド人部下のマネジメントやオペレーション改善に従事する中で、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える“インド民”が織りなす“異世界”に困惑する。

日本の常識では測れない日々の中で、「彼らを分析して、騙されたり翻弄されたりすることなく立ち向かってやろう」と決意。駐在生活の傍ら「彼らの思考や生態を解明する」異文化フィールドワークをスタートする。

インド民の生態を鋭い観察眼で研究・分析したnoteは、1年足らずで30万ビューを超える。2024年に公開した「インド民の代表的言い訳とその対応」でnote創作大賞2024ビジネス部門入選。

note：https://note.com/indiamugicha_123

X：https://x.com/indiamugicha

『インド人は悩まない 「考えすぎ」から解放される究極の合理思考』

著者：インド麦茶 発行：ダイヤモンド社 定価：1,727円（税込）

ISBN：‎978-4478122204 発売日：2025年10月29日 判型：四六判 頁数：272頁

創作大賞とは

未来のスターとなるクリエイターを発掘する、noteが主催する日本最大級の創作コンテストです。これまで累計17万作品以上の応募があり、25作品が書籍化や映像・舞台化を実現しました。クリエイターと多数のメディアが一堂に会する、プロデビューへの登竜門です。

詳細：https://note.com/creative-award

