バトンズ、グローバル人材エージェントのTalent Fit Japanと業務提携

株式会社バトンズ

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：神瀬悠一、以下バトンズ）は、Talent Fit Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：芝隼人、以下Talent Fit Japan）との業務提携をお知らせします。

サービスページはこちら :https://batonz.jp/lp/lannerz/

業務提携の背景と今後の取り組み

企業成長を考える会社の事業買収を支援するバトンズと、次世代CXOや経営幹部候補、グローバルで活躍するエンジニアなどの転職支援に強みを持つTalent Fit Japanは、バトンズを活用する企業向けにTalent Fit Japanが事業成長に欠かせないハイクラス人材の採用支援サービスを共同開発する業務提携に合意し、人材紹介サービスLANNERZ（ランナーズ）の提供を開始します。

中小企業庁が発表した「2024年版 中小企業白書」では、最も優先順位が高い経営課題として46.6%の企業が「人材の確保」、次点で優先順位が高い経営課題として34.6%が「人材の育成」を挙げています。加えて、人材の過不足状況については7割超の企業が中核人材が不足していると回答しており、人口減少トレンドが続く中で「人材の確保」は企業にとって避けては通れない経営課題と認識されているといえます。

バトンズは会社・事業の買収を支援する中で「M&Aの推進を任せられる人材を確保したい」「M&A後の事業成長を託すことができる責任者を採用したい」という声を受け取っており、人材不足を理由にM&Aに踏み切ることができない中堅中小企業がある実態に直面してきました。Talent Fit Japanとの提携を通して企業の人材不足を解決し、M&A後の成長を担うキーマンの採用や、譲受会社の採用力強化に向けた人事部門支援（RPOサービス）の提供することでM&A後のバリューアップ支援を進め、中小企業・小規模事業者を対象とするM&Aを推進し、日本経済の持続可能な発展に資することを目指します。

LANNERZ（ランナーズ）について

成長を考える企業の会社・事業買収を支援するバトンズと、次世代CXOや経営幹部候補、グローバルで活躍するエンジニアなどの転職支援に強みを持つTalent Fit Japanが提供する人材紹介サービスです。「LANNERZ」は、M&A後の企業成長を担う人材と、新たなステージを目指す会社を繋ぎます。

■サービスページ：https://batonz.jp/lp/lannerz/

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」について

「誰でも、何処でも、簡単に、自由に、M&Aができる社会を実現する」ことをビジョンに掲げ、あらゆる会社／事業のバトンタッチを実現しています。M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」は、専門家サポートとDXを組み合わせた最先端のM&A支援サービスの提供により、累計成約件数・総登録案件数・成約件数において業界シェアNo.1※のM&A・事業承継支援プラットフォームです。

※M＆Aプラットフォーム市場における累計成約件数・総登録案件数・成約件数2021～ 2023年度（見込値を含む） No.1 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所 2023年発刊「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2023年版】」 (mic-r.co.jp)

Talent Fit Japanについて

Talent Fit Japanは2025年創業の、人材ソリューションカンパニーです。創業メンバーはリクルートにてグローバル人材紹介事業経験者、またスタートアップ起業経験、上場企業役員経験者、アジア各国でのビジネス経験者で構成され、アジアネットワークを活用した人材サービスを提供しています。また、10年以上の経験を持つキャリアコンサルタントを揃えており、業界や職種の知見だけでなく、企業文化や経営陣との相性も踏まえた採用支援を行います。

アジア各国とのパイプを持ち、ネットワークを生かした採用支援、開発チーム・オフショアチーム組成支援に強みを持ち、日本で働く、日本と働くを通して、日本の価値を高めていきます。

バトンズ 会社概要

会社名 ： 株式会社バトンズ

所在地 ： 東京都中央区築地3-12-5

設立 ： 2018年4月

代表取締役CEO： 神瀬悠一

事業内容 ：インターネットを利用したM&Aマッチング／経営コンサルティングウェブサイトの企画、制作、運営及び管理／M&Aに関する各種教育

会社HP：https://batonz.jp/company

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」：https://batonz.jp/

職業紹介許可番号：13 - ユ - 318789

Talent Fit Japan 会社概要

会社名 ： Talent Fit Japan株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿西1-33-6 co ba ebisu 1F

創業：2025年1月

代表取締役：芝隼人

事業内容：グローバル人材エージェント・RPO事業・グローバルラボサービス

URL：https://talentfitjapan.com/

職業紹介許可番号：13 - ユ - 317951