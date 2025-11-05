脆弱性管理クラウド「yamory」、「アーキテクチャConference 2025」出展および登壇のお知らせ

Visional

株式会社アシュアード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大森 厚志）が運営する、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」（https://yamory.io/ 以下「yamory」）は、2025年11月20日 (木) ～ 21日 (金) の2日間にわたりベルサール羽田空港で開催される「アーキテクチャConference 2025」に出展することをお知らせいたします。

本カンファレンスでは、スタートアップ・ベンチャー企業から大企業まで幅広い規模・分野のアーキテクチャに関する最新の知識と実践事例が共有されます。エンジニアがアーキテクチャに対する解像度を高め、日々の実践に活かせる“学びと気づき”を持ち帰ることができます。

■開催概要

・名称：アーキテクチャConference 2025

・日時：2025年11月20日（木）・21日（金）10:00～19:00

・会場：ベルサール羽田空港（東京都大田区羽田空港２丁目７－１）

・主催：ファインディ株式会社

・参加費：無料 （事前登録制）

・URL：https://architecture-con.findy-tools.io/2025/

・yamory出展ブース：No.2

■セッション概要

生成AI時代の新・セキュリティ脅威：アーキテクトはいかにOSS依存とコード生成リスクに立ち向かうか

日時：11月21日（金）11:35～12:15

会場：A会場

登壇者：株式会社アシュアード yamory事業部 プロダクト開発部 マネージャー 佐藤 齊行

事業成長に伴うアーキテクチャの進化は、柔軟性やスケーラビリティを高める一方で、新たなセキュリティ課題を生み出します。特にOSSや外部ライブラリへの依存度が高まる現在、セキュリティリスクは避けられない脅威となっています。また、生成AIによる開発も加速する中で、生成されたコードのセキュリティをどう守るかも課題になりつつあります。本セッションでは、その最新動向と対策の要点を整理するとともに、脆弱性管理クラウド「yamory」を活用した事例を紹介します。

【脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」について】

「yamory」は、ITシステムの脆弱性を自動で検知し、管理・対策ができるクラウドサービスです。クラウドからオンプレまでの脆弱性管理と、ソフトウェアのSBOM対応をオールインワンで実現します。世界中でサイバー攻撃とその被害が拡大し、セキュリティリスクが経営課題となる中、複雑化するITシステムの網羅的な脆弱性対策を効率化し、誰もが世界標準の対策ができるセキュリティの羅針盤を目指します。

URL：https://yamory.io/

X：https://twitter.com/yamory_sec

【株式会社アシュアードについて】

「信頼で、未知を拓く。」をミッションとし、企業のセキュリティ対策を支援するサービスを運営。産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開するVisionalグループにおいて、サイバーセキュリティ領域を担い、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」、クラウドサービスのセキュリティ信用評価「Assured（アシュアード）」、取引先企業のセキュリティ信用評価「Assured企業評価」を展開。インターネットですべてが繋がる社会において、信頼から新たな繋がりを作り、新しい可能性を社会に生み出していくことを目指す。

URL：https://assured.inc

【Visionalについて】

「新しい可能性を、次々と。」をグループミッションとし、HR Tech領域を中心に、産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開。「ビズリーチ」をはじめとした採用プラットフォームや、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ」、人財活用プラットフォーム「HRMOS」シリーズを中心に、企業の人的資本データプラットフォームの構築を目指す。また、M&A、物流Tech、サイバーセキュリティの領域においても、新規事業を次々に立ち上げている。

URL：https://www.visional.inc/