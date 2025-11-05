NEC、 11/19(水)に「事例から紐解く、AI-Readyデータ整備とデータドリブン経営の実現法」オンラインセミナーを開催

日本電気株式会社

NECは、AI-Readyデータ整備とデータドリブン経営実現のアプローチについて、NEC自身が「クライアントゼロ（第1号ユーザー）」として経験した取り組みや各社の先進事例について、デモを交えながらご紹介する無料セミナーを2025年11月19日(水)に開催します。

お申し込みはこちら https://jpn.nec.com/event/251119ddx/index.html(https://jpn.nec.com/event/251119ddx/index.html?cid=pr)

「データはあるのに、どこに何があるか分からず活用できない」「データ基盤を導入したが、集めたデータを使いこなせていない」「AI・データ活用したいが、ビジネス成果につながらない」

──そんな課題を抱えていませんか。

本セミナーでは、企業全体でのデータ活用を推進するための基盤構築から、AI活用に不可欠なAI-Readyデータの整備によってビジネス成果に直結するユースケースを展開し、データドリブン経営を実現するまでの実践的なアプローチを、NEC自身が「クライアントゼロ」として実践した取り組みや各社の先進事例やデモを交えながら、ご紹介します。

社内に眠るデータを価値ある資産へと変えるにはどうすればよいのか。AI時代における競争力強化の鍵となる「データ活用」のヒントを、本セミナーでぜひお持ち帰りください。

開催概要

セミナー名：事例から紐解く、AI-Readyデータ整備とデータドリブン経営の実現法

日時：2025年11月19日(水) 14:00～15:10

※お申し込み締め切り：2025年11月17日(月) 17:00まで

会場：オンラインセミナー

参加費：無料（事前申込制）

プログラム[表: https://prtimes.jp/data/corp/78149/table/1111_1_c9402190168d932e5177772ba0e5a8e1.jpg?v=202511060626 ]

関連情報- 「dotData」製品情報 https://jpn.nec.com/solution/dotdata/index.html- 「Snowflake」製品情報 https://jpn.nec.com/soft/snowflake/index.htmlお問い合わせ

NEC データドリブンDX統括部 セミナー事務局

contactus@dotdata.jp.nec.com