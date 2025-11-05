クリープハイプ・尾崎世界観氏とラランド・ニシダ氏による人気ポッドキャスト番組と文芸誌のコラボレーション。特別企画「ダブルスタンダード」を掲載の「新潮」12月号は、2025年11月7日（金）発売！

株式会社新潮社

2023年5月より続く人気ポッドキャスト番組、「ぴあpresents クリープハイプ尾崎世界観とラランド ニシダのダブルスタンダード」。「新潮」12月号では、現在、毎週火曜日にラジオアプリGERAで配信されている同番組とのコラボレーションを行いました。ミュージシャン／お笑い芸人としてだけでなく、作家としての挑戦も続けるお二人に番組名になぞらえて《ダブルスタンダード》をお題にした短篇小説を執筆していただいたほか、本企画のための特別対談も実施。これまで二度の芥川賞候補にもなった尾崎氏と、創作者としては「新潮」初登場となるニシダ氏。お二人の文学への愛と文芸誌への複雑な思いが結晶した、他では読めない貴重なページが実現しました。

撮影：鈴木公平ポッドキャスト番組はこちら！ :https://t.pia.jp/pia/events/pia-gera/

作品紹介

■尾崎世界観「オケラカイドー」

ベガと競馬場へ行く日曜日。たこ焼きや焼きそばを作る音、ベビーカステラの甘い匂いのする道を抜け、ひろばへ出るとぼくは人間から馬になる。背中に誰か乗っているような重さで走る、もうひとつのレース。芥川賞候補作「母影（おもかげ）」以来の子ども視点小説！

■ニシダ「けれど思い出す」

付き合って数年経つ女と同棲するきみは、結婚を考える人生の局面を迎えていた。アートディレクターに昇進し、創作の神に肩を叩いてもらいたいと必死に働くきみにとって、生活とはどんなものだったのか――。純文学系の文芸誌では初となる本格創作。

雑誌データ

【タイトル】「新潮」2025年12月号

【発売日】2025年11月7日（金）

【定価】1200円（税込）

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/shincho/