クエスト・グローバル・ジャパン株式会社

2025年10月27日、シンガポールに本社を置く製品エンジニアリング・サービスの大手グローバル企業であるQuest Globalは、英国の防衛企業、Babcock Internationalとの協業で重要な進展を発表しました。Quest Globalは、Babcock Internationalへのエンジニアリング・サービス支援開始から3年目を迎え、今回、信頼できるサプライヤーとして戦略的提携を拡大し、英国の海軍原子力部門および重要インフラプログラムを支援する長期的な取り組みを強化します。

この提携拡大の一環として、Quest Globalは艦艇設計、電気配電、廃止措置などの重要分野における人材育成に積極的に投資しています。この取り組みは、英国におけるエンジニアリング人材の強化に向けたQuest Globalの精力的な姿勢と、Growth Alliance Plymouthの戦略目標との整合性を強調しています。

Quest Global エグゼクティブ・プレジデント Rob Vatter（ロブ・ヴァッター）は、次のように述べています。「両社の関係は、変革的なエンジニアリング成果の提供、イノベーションの促進、そして英国の雇用と国家安全保障の取り組みへの意義のある貢献を果たすという、共通の野心的な目標の証です。この協業の進展を通じて、Babcock Internationalを支援し、地域の能力の構築や長期的な価値創出に貢献できることを誇りに思います」

Quest Global は2023年7月の初期契約の開始以来、Babcock Internationalの海軍原子力部門にエンジニアリング・サービスを提供しています。Quest Globalは、協業拡大を通じて、引き続きインテリジェント・サプライヤーとして機能し、Babcock Internationalが重要な業務に専念できるよう支援します。

Babcock International原子力エンジニアリング部門ディレクター Mark Prince氏（マーク・プリンス）は、次のように述べています。「今回のQuest Globalとの次段階の協業は、プロジェクトおよびエンジニアリング領域におけるQuest Globalの価値提供能力に対するBabcock Internationalの信頼の表れです。Quest Globalの継続的な取り組みにより、Babcock Internationalの海軍原子力部門およびその他の分野の提供能力が強化され、国益を守るという使命に一層集中できるようになります」

Quest GlobalとBabcock Internationalが野心的な取り組みへと進展させる中、両社の協力関係は、戦略的方向性、業務遂行、英国の中核的国家イニシアチブ支援の各側面において確固たる連携を維持しています。Quest Globalは、業界横断的な専門知識、イノベーションへの取り組み、卓越した成果提供への注力を通じて、Babcock Internationalにとって信頼できる戦略的サプライヤーとしての役割を果たしていきます。

【Quest Global (クエスト・グローバル)について】

Quest Globalは、「What（何を行う）」だけでなく、その背景にある「Why（なぜ行うのか）」を起点にエンジニアリング・サービスを提供し、他社と一線を画しています。エンジニアリング事業を展開していますが、私たちが実際に創造しているのは明るい未来です。そして、25年以上にわたり、世界で最も難解とされるエンジニアリング課題を解決してきました。現在、18か国以上で事業を展開し、93を超えるグローバルデリバリーセンターを擁しています。2.1万人以上の好奇心旺盛な人材が、不可能を可能にするために従来とは異なる手法を駆使しています。また、テクノロジー、業界固有の専門知識、多様な人材を融合させた多次元的なアプローチにより、重要な課題に迅速かつ効果的に対応しています。航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、ハイテク、医療技術・ヘルスケア、鉄道、半導体など、幅広い業界で顧客の課題解決を支援しています。私たちは信頼できるパートナーとして、世界最高水準のエンドツーエンドのエンジニアリング・ソリューションを提供しています。

【Babcock Internationalについて】

Babcock Internationalは、英国の防衛・原子力・航空宇宙エンジニアリング・サービス企業であり、主に英国国防省を中心に、民間および公共部門の顧客向けに複雑な資産とインフラの管理を専門としています。同社は、英国、アフリカ、北米、オセアニアなどの地域で活動し、海軍艦艇、潜水艦、防衛システムなど様々な重要資産に対し、全ライフサイクルにわたる技術サポート、エンジニアリング・サービス、専門機器を提供しています。