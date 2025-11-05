【下着の買い替えタイミングを調査】〇〇%の人が「きっかけがあれば新年に揃えたい」と回答！

株式会社エンパイア

美容分野のマーケティング及び美容関連商品の企画・販売を展開する 株式会社エンパイア(所在地：東京都中央区、代表取締役社長：大内拓己)は、2025年9月30日(火)～10月6日(月)、公式SNSアカウントにて「下着の買い替えタイミング」に関するアンケート調査を実施しました。

アンケート概要

下着は毎日身につける必需品。だからこそ「買い替えのタイミング」は人によってさまざまです。

セールや福袋を活用して計画的に購入する人もいれば、傷んだタイミングで1着ずつ買い足す人も。

一方で「新年に新調できたら気持ち良いだろうな」と思いながらも、明確なきっかけがなくて先延ばしにしている方も少なくないのではないでしょうか。

そこで今回は「年末年始に下着を入れ替えますか？」というテーマでアンケート調査を実施しました。

年末年始で下着を入れ替えますか？のアンケート結果

・実施日：2025年9月30日(火)～10月6日(月)

・調査質問：年末年始に下着を入れ替えますか？

・有効回答数：419票

・調査結果：YES（決めている）…36.3% / NO（決めていない）…63.7%

・調査URL：https://x.com/andbra_official/status/1972862207294902559

調査の結果、「YES（タイミングを決めている）」が36.3%、「NO（決めていない）」が63.7%という結果になりました。

「年末年始に下着を入れ替える（36.3%）」と回答した方のご意見

・福袋で購入する

「年始の福袋で1年分をまとめ買い。お得だし、選ぶ手間も省ける」

・セール時期を狙う

「定価はもったいないので、セールになったタイミングで必ず購入」

・新年に買い足す

「気持ちをリフレッシュしたいので、毎年新年に新調している」

・季節の変わり目に入れ替える

「イベントや春夏秋冬のタイミングで素材や色を変えたいから、新年に見直している」

計画派の方は、お得さや季節感、気分転換を重視して購入タイミングを決めていることがわかりました。特に「新年」や「イベントや季節の節目」という区切りを意識する方が目立ちます。

「年末年始に下着を入れ替えない（63.7%）」と回答した方のご意見

・必要になったら都度購入

「古くなったり破れたりしたら、その時に買えばいい」

・年に一回、時期は決めず入れ替え

「特定の月は決めていないけど、年1回のペースで全部入れ替えている」

・1着ずつ少しずつ買い足す

「まとめ買いより、必要な分だけ購入するスタイルが合っている」

多くの方が「必要に応じて柔軟に対応」というスタンスであることが判明しました。

注目すべき「入れ替えない派」の潜在ニーズとは？

興味深かったのが、以下のような入れ替えない（NO）と答えた方のコメントです。

・「新年に変えられたら気持ち良いとは思う」

・「きっかけさえあれば、買い替えたい気持ちはある」

この回答から、入れ替えない（NO）と答えた多くの方が「きっかけがあれば、新年に向けて揃えたい」という潜在的なニーズを持っていることが明らかになりました。

機能性・デザイン・昼夜兼用を叶える『AndBra』で新年の買い替えを！

新年に向けて下着を揃えたいけど、なかなか買うタイミングがない……

機能性もデザイン性も、どちらも譲れない……

昼夜で着替える手間を省きたい……

そんな思いを抱える女性たちのために誕生したのが、昼夜兼用の高機能ブラ「AndBra(アンドブラ)」です。

AndBraは3年半もの開発期間を経て完成した、こだわりのノンワイヤー・シームレスブラジャー。多くの女性の声を反映しながら、"揺らさない×締め付けない" という一見矛盾する要素を高いレベルで実現しました。

クラウドファンディング「Makuake」で大きな反響

2025年3月9日、AndBra（アンドブラ）はクラウドファンディングサービス「Makuake（マクアケ）」にて先行販売をスタート。

Makuakeは、これまで世の中になかった新しい製品やサービスが毎日登場するクラウドファンディングサービス。作り手や担い手の想いを知り、応援の気持ちを込めた購入体験ができるプラットフォームです。

AndBraはこのMakuakeにて、デザイン性と機能性の両立が高く評価され、販売開始からわずか24分で目標金額を達成。さらに21日間で応援購入者100名を突破するなど、大変ご好評をいただいた商品です。

そして今回、調査で明らかになった「きっかけがあれば新年に揃えたい」というニーズにお応えして、

AndBra特別まとめ買いキャンペーンを実施いたします！

AndBra特別まとめ買いキャンペーンを実施いたします！

商品概要 - AndBra(アンドブラ) -

お肌にやさしい生地を採用し、着心地を追求24時間着用できる、心地よいフィット感洋服選びに悩みにくい「背中開き」デザイン

＜詳細＞

商品名：AndBra（アンドブラ）

価格：8,980円（税込）

カラー展開：ブラック

サイズ展開：S／M／L／LL

材質 本体生地：ナイロン68％、ポリウレタン32％

レース部分：ナイロン69％、ポリウレタン26％、キュプラ5％

「揺らさない」と「締め付けない」を両立する12の機能

独自開発の接着縫製技術により、糸を使わないシームレス仕様を実現。さらに12項目にわたる工夫により、ノンワイヤーブラの快適さとワイヤーブラの安定感を1着で体感できます。

SNSで話題！アンバサダーのリアルな着用レポートをご紹介(@tokinabody)

細身の方から特に高評価！ヨガ・ピラティス講師も愛用

「細身だから合うブラがない」そんなお悩み、ありませんか？

AndBraは特に細身の方からのフィット感の評価が非常に高いことが特徴です。

多くの下着は標準体型を想定して作られているため、華奢な体型の方は「カップが浮く」「アンダーが緩い」「フィット感がない」といった悩みを抱えがち。

AndBraはそんな細身の方の声を反映し、繊細な体型にもしっかりフィットする設計を実現しました。

特に嬉しいことに、ヨガ講師やピラティス講師といった、身体のプロフェッショナルの方々から高い評価をいただいています。

実際にご使用いただいた細身の方からは嬉しいお声を多数いただいております。

「今まで試したブラの中で一番フィットする！ずれないし浮かない」

「華奢な体型でも食い込まず、程よいホールド感が最高」

「アンダーが緩くならないので、24時間安心して着けていられる」

「激しい動きをしても全くずれない。レッスン中も集中できる」

「ワイヤー入りは窮屈で苦手、でもスポブラは見た目が…と悩んでいました。AndBraはレースが上品で機能性も高そうなので即決しました」

もちろん、さまざまな体型の方にお試しいただいており、幅広い方から「快適」とご評価いただいていますが、特に細身の方、そして身体を動かすことが多い方には自信を持っておすすめできる一着です。

AndBra公式サイト

会社概要

株式会社エンパイア

代表取締役社長：大内拓己

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-11-3 DiaRestTokyoBldg 3F

お問い合わせ：marketing@empire-company.com

事業内容：美容関連商品の企画・開発・販売、ブランディング戦略の企画支援、マーケティング支援