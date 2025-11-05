【クロスマ】BOSSとAPI連携開始！RSLとの24時間365日自動出荷も実現可能に

株式会社GoQSystem

株式会社IZUMI（本社：東京都中央区京橋、代表：藤本卓治）が提供する「クロスマ」は、「BOSS」とのAPI連携を開始しました。

これにより、BOSSが連携可能な外部倉庫「RSL」を通じて、24時間365日の自動出荷がに可能となります。

「BOSS」とは？

BOSSは、ネットショップの一元管理を実現するシステムです。

外部倉庫「RSL」とも接続可能なため、RSL経由での24時間365日自動出荷も実現できます。

※詳細はこちら(https://www.hunglead.com/products/boss.html#aboutboss)

クロスマ × BOSSでできること

- クロスマで取得した受注情報を自動でBOSSに連携- BOSSからAPIでRSLに出荷指示- RSLが自動で梱包・発送。- 送り状番号や出荷日が自動でクロスマに戻るため、出荷完了メールやモールステータスも自動更新

これにより、クロスマユーザーは「手間をかけずに商品を発送できる」体験を実現できます。

今すぐ始める :https://crossma.jp/application-form/

クロスマとは

Amazonへの出品商品を、楽天市場・Yahoo!ショッピング・au PAY マーケット・メルカリShops・Qoo10・Shopifyなど複数モールへ2クリックで一括出品可能。

さらに、在庫連携や受注処理、FBAマルチチャネル・STOCKCREW・Mimosa連携、メール配信まで自動化できます。

物販・ネットショップ運営にかかる日々の作業を、大幅に削減できます。

株式会社IZUMI

「クロスマ」はAmazonを起点とした複数モールへの同時出品、自動での価格・在庫変更、各モールの受注のマルチチャネル自動連携を強みとする、定額制WEBサービスです。

お問い合わせ先： info@crossma.jp (広報担当: 佐藤)

WEBサイト : https://crossma.jp

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

代表者：代表取締役 藤本 卓治