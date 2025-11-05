【司法書士試験】2025年合格祝賀交流会開催のお知らせ！合格者全員集合！（※アガルート受講生以外も参加可能）

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、2025年司法書士試験に合格された方を対象として、合格祝賀交流会を行います。



当日は、アガルートアカデミーの講師や、アガルートキャリアのキャリアコンサルタントも集まり、皆様の門出をお祝いいたします。

以下のエントリーフォームよりお気軽にお申し込みください！

■開催要項

日時：2025年11月14日（金）

18時30分受付開始／19時00分スタート～21時00分頃終了予定

（進行により延長する場合もございます）

参加費：無料

対象者：2025年司法書士試験合格者様

※（アガルートアカデミー有料受講生か否かは問いません）

場所：明治記念館

東京都港区元赤坂2丁目2-23

■参加方法

下記URLより、エントリーフォームのご入力・お申込をお願いいたします。

https://www.agaroot.jp/shoshi/celebration/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-shoshi(https://www.agaroot.jp/shoshi/celebration/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-shoshi)

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

