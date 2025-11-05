株式会社ライセンスアカデミー

全国の高等学校で進路行事を企画・運営し、高校生の進学・就職を支援する株式会社ライセンスアカデミー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：松原 純）は、『大學新聞』の姉妹紙として『日本専門学校新聞』を2025年7月に創刊いたしました。

このたび、第2号を発行いたしましたので、お知らせいたします。第2号では、「学校基本調査」に基づく専修学校・各種学校の在籍状況、「学校教育法の一部を改正する法律」による専修学校制度の変化などを取り上げております。

2号掲載内容

1. 専修学校・各種学校在籍状況

2. 文科省担当者が語る学校教育法の改正

3. 専門学校最新ニュース

4. 専門学校研究 シリーズ1・職業教育最前線

掲載依頼について

『日本専門学校新聞』では、各専門学校の取り組みに関する取材依頼を承っています。また、各学校における日々の取り組みやイベントなどのニュースも募集していますので、事務局までお問い合わせください。

※お寄せいただきましたニュースは、紙面の関係で全て掲載できない場合がございます。予めご了承ください。

定期購読について

年間定期購読をご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

https://licenseacademy.jp/industry/jvsn_apply

媒体概要

媒体名：日本専門学校新聞

仕様：ブランケット判、フルカラー（4C）＊色数は各号によって異なる場合あり

発行部数：30,000部（各号）

予価：1部215円

購読者層：全国の高等学校教諭、現役高校生徒、国公私立専修学校職員及び教員、その他教育関係者及び保護者を含む一般読者など

発行頻度：毎月

ニュース掲載・取材に関するお問い合わせ先

日本専門学校新聞 事務局（株式会社ライセンスアカデミー内）

E-mail：senmon-news@licenseacademy.jp

会社概要

株式会社ライセンスアカデミー（https://licenseacademy.jp/）

本社所在地：東京都新宿区百人町2-17-24

代表取締役社長：松原 純