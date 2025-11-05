大阪43市町村を徹底調査！思わず二度見の謎を紹介『なにわのドライブミステリーランキング』で地元再発見！

テレビ大阪株式会社

今まで誰も調べたことのないテーマで大阪府43市町村を徹底リサーチし番組オリジナルのランキングを作成！住んでいる人も気づかないような、大阪の魅力を再発見できるバラエティ。

【出演】

MC 中川家（守口市出身）

ゲスト 岡田圭右（大阪市出身）、ゆうちゃみ（東大阪市出身）

解説 村瀬哲史先生

思わず二度見！アレ何なん！？『なにわのドライブミステリーランキング』

番組スタッフが実際にドライブして気になったミステリーを村瀬哲史先生が気になる度でランキング！

■大阪市淀川区 『低すぎるガード』

目を疑うほど低いガードが存在するのは、JR塚本駅から車で約5分の場所にある「田川第１開渠（かいきょ）」。通常、ガード下は車が通行できるようある程度の高さが確保されていますが、ここはなんと高さ制限が“1.2メートル”！

しかもそのガードの上を、JRの回送電車が通過！頭すれすれの距離を電車が走るという、まさにスリリングな光景が広がります。

では、なぜこんなにも低いガードになったのか？その理由に迫ります！

■寝屋川市 『飛び出る歩行者用押しボタン』

寝屋川市駅から車で約10分。ごく普通の住宅街で、スタッフが違和感を覚えた「歩行者用押しボタン」。なんと、電柱からピッタリ“1メートル”飛び出しているのです！

地元の人も「なぜこんな位置に？」と首をかしげるこの押しボタン。実は、大阪府内には同じような“飛び出し押しボタン”が多数存在しているというのです。

その謎に迫ります！

■大阪市北区 『歩道が広すぎる橋』

大阪市北区と都島区をつなぐ２本の橋、「桜宮橋」と「新桜宮橋」。この橋の歩道が驚くほど広く、その幅はなんと“8メートル25センチ”！

その理由のヒントは、橋が２本並んで架かっていることにあります。1930年、日本最大のアーチ橋として開通した「桜宮橋」。しかし、慢性的な渋滞が問題となり、後に「新桜宮橋」が開通しました。

２本の橋が並ぶことで、歩道が“異常に広く”なったその背景とは？

■松原市 大阪唯一！『矢印だけの信号機？』

近鉄河内松原駅のほど近くにある交差点に、ちょっと不思議な「矢印だけの信号機」が設置されています。表示されるのは、右矢印・左矢印・『しばらくお待ちください』の３パターンのみ。

町の人もその存在に気づいていないことが多いこの装置、実は“信号機”ではないんです！

正式名称は「車両用LED表示板」。交互信号の途中から車両が合流するための案内表示で、大阪府内でもここだけという珍しい存在。

その正体と設置の理由に迫ります！

■吹田市 まるで騙し絵！？『複雑怪奇な歩道橋』

JR吹田駅から車で約3分の場所にある「西の庄歩道橋」。一見すると普通の歩道橋ですが、よく見ると階段とスロープが複雑に絡み合い、まるで“騙し絵”のような構造！

自転車でも渡りやすいように、傾斜の緩いスロープを設置。その分長くなった距離を、らせん状に巻くことでコンパクトに収めているのです。

なぜこんな形になったのか？その設計の工夫と背景に迫ります！

■大阪市中央区 『地上に降りる阪神高速』

阪神高速13号東大阪線、法円坂～森ノ宮間のわずか200メートル。通常、高速道路といえば高架の上を走るものですが、この区間では一度“地上”に降りて、一般道と並走。そして再び高架へと上昇するという、まるでミステリーのような構造！

その理由は、地下に眠る「難波宮遺跡」を守るため。地中を掘ることなく、景観にも配慮して、この区間だけ特別に地上と同じ高さで建設されたのです。

高速道路が“地上に降りる”その背景に迫ります！

その他のランキングは…

『焼き鳥大好き市町村ランキング』

大阪府内には3000軒以上の焼き鳥屋さんがある。その店舗密度は東京都に次ぐ全国2位。そんな大阪府で人口10万人あたりの焼き鳥店の店舗数が多い市町村をランキングを作成。