モビリティ特化のオンラインカンファレンス『Veriserve Mobility Initiative 2025』オンデマンド配信を開始

ソフトウェアの品質向上支援に関するサービスを提供する株式会社ベリサーブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新堀 義之、以下ベリサーブ）は、本日2025年11月5日（水）より、『SDVの未来を拓く-新たな体験価値を生み出す品質とは』をテーマに10月22日（水）と23日（木）に開催したモビリティ特化のオンラインカンファレンス『Veriserve Mobility Initiative 2025』の講演内容を、11月20日（木）までの期間限定で無料公開することをお知らせします。

『Veriserve Mobility Initiative 2025』オンデマンド特設サイト

https://veriserve-promo.com/vmi2025

■Veriserve Mobility Initiative 2025（ベリサーブ モビリティ イニシアティブ）について

Veriserve Mobility Initiative（VMI）は、MaaS/CASE時代の最先端技術カンファレンスとして、2021年よりベリサーブが主催しているカンファレンスです。

10月22日（水）と23日（木）に開催したライブ配信は、多くの方にご参加いただき、盛況のうちに終了しました。

本年度は『SDVの未来を拓く-新たな体験価値を生み出す品質とは』をテーマに、最前線に立つ有識者や開発に取り組むゲストをお招きし、モビリティの最先端事情と、そこで必要とされる「品質創造」を参加いただいた方々に共有しました。

この度、ライブ配信にご参加いただけなかった方や、もう一度内容を確認したい方へ向けて、『Veriserve Mobility Initiative 2025』の講演内容を期間限定でオンデマンド配信します。ぜひご視聴ください。

■カンファレンス概要

■講演テーマならびに登壇者一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48768/table/87_1_194b759e8c5e027dfa692c448e87c96f.jpg?v=202511060457 ]

基調講演および招待講演、技術講演の登壇者ならびに発表テーマは次の通りです。下記全てのプログラムを無料でご視聴いただけます。

■DAY1

招待講演

テーマ：価値が多様化するSDV時代における、Hondaの考えるSDVとSDV化への取り組み

登壇者：判治 宗嗣 氏 Hanji Munetsugu

本田技研工業株式会社 四輪事業本部 SDV事業開発統括部 チーフエンジニア

菅 有里子 氏 Kan Yuriko

本田技研工業株式会社 四輪事業本部 SDV事業開発統括部 チーフエンジニア

技術講演

テーマ：SDV時代の車載ソフトウェア品質を支える～継続的インテグレーション／継続的テスト（CI/CT）×AIによる自動テスト環境構築～

登壇者：荒井 秀夫 Arai Hideo

株式会社ベリサーブ モビリティサービス開発部

技術講演

テーマ：SDV時代のセキュリティ～コンテナ環境のセキュリティリスクとその対策～

登壇者：篠塚 大志 Shinotsuka Hiroshi

株式会社ベリサーブ サイバーセキュリティ事業部 セキュリティサービス第一課

招待講演

テーマ：SDV時代におけるサイバーセキュリティの重要性

登壇者：山崎 雅史 氏 Yamasaki Masashi

一般社団法人Japan Automotive ISAC

サイバーセキュリティエコシステム構築センター センター長／技術委員会 副委員長

マツダ株式会社 MDI & IT本部 主査

■Day2

招待講演

テーマ：チームのテスト力を総合的に鍛えてシフトレフトを推進する

登壇者：井芹 洋輝 氏 Iseri Hiroki

『ソフトウェアテスト徹底指南書』著者

技術講演

テーマ：モノづくり・コトづくり改革を支える品質保証 - ConTrackによるプロセス整備と構成管理の実践事例

登壇者：西光 優 氏 Nishimitsu Yuu

ダイハツ工業株式会社 ソフトウェア開発部 グループリーダー

横田 浩行 Yokota Hiroyuki

株式会社ベリサーブ ConTrack事業部 開発課 課長

湊 孝太郎 Minato Kotaro

株式会社ベリサーブ 西日本営業部 第一課

技術講演

テーマ：生成AIアプリケーションに対するテストの実践～AIによって混入する不確実性をどうテストするか～

登壇者：好澤 聡 Kouzawa Satoshi

株式会社ベリサーブ 研究開発部 AI&技術戦略推進課

特別講演

テーマ：次世代を創る、AIの原動力：生成AIの進化とNVIDIAの挑戦

登壇者：井崎 武士 氏 Izaki Takeshi

エヌビディア合同会社 エンタープライズ事業本部 事業本部長

一般社団法人ディープラーニング協会 理事

■株式会社ベリサーブについて

設立：2001年7月24日

代表者：代表取締役社長 新堀 義之

本社：東京都千代田区神田三崎町3-1-16 神保町北東急ビル

事業内容：ソフトウェア事業

1.ソフトウェアテスト・品質関連事業

2.サイバーセキュリティ関連事業

3.コンサルティング関連事業

4.ソフトウェア開発関連事業

5.その他事業

URL：https://www.veriserve.co.jp/

