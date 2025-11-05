モビリティ特化のオンラインカンファレンス『Veriserve Mobility Initiative 2025』オンデマンド配信を開始

写真拡大 (全2枚)

株式会社ベリサーブ

ソフトウェアの品質向上支援に関するサービスを提供する株式会社ベリサーブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新堀 義之、以下ベリサーブ）は、本日2025年11月5日（水）より、『SDVの未来を拓く-新たな体験価値を生み出す品質とは』をテーマに10月22日（水）と23日（木）に開催したモビリティ特化のオンラインカンファレンス『Veriserve Mobility Initiative 2025』の講演内容を、11月20日（木）までの期間限定で無料公開することをお知らせします。



『Veriserve Mobility Initiative 2025』オンデマンド特設サイト


https://veriserve-promo.com/vmi2025




■Veriserve Mobility Initiative 2025（ベリサーブ モビリティ イニシアティブ）について


Veriserve Mobility Initiative（VMI）は、MaaS/CASE時代の最先端技術カンファレンスとして、2021年よりベリサーブが主催しているカンファレンスです。


10月22日（水）と23日（木）に開催したライブ配信は、多くの方にご参加いただき、盛況のうちに終了しました。



本年度は『SDVの未来を拓く-新たな体験価値を生み出す品質とは』をテーマに、最前線に立つ有識者や開発に取り組むゲストをお招きし、モビリティの最先端事情と、そこで必要とされる「品質創造」を参加いただいた方々に共有しました。



この度、ライブ配信にご参加いただけなかった方や、もう一度内容を確認したい方へ向けて、『Veriserve Mobility Initiative 2025』の講演内容を期間限定でオンデマンド配信します。ぜひご視聴ください。


■カンファレンス概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/48768/table/87_1_194b759e8c5e027dfa692c448e87c96f.jpg?v=202511060457 ]

■講演テーマならびに登壇者一覧


基調講演および招待講演、技術講演の登壇者ならびに発表テーマは次の通りです。下記全てのプログラムを無料でご視聴いただけます。




■DAY1

招待講演


テーマ：価値が多様化するSDV時代における、Hondaの考えるSDVとSDV化への取り組み


登壇者：判治 宗嗣 氏 Hanji Munetsugu


本田技研工業株式会社　四輪事業本部　SDV事業開発統括部 チーフエンジニア


菅 有里子 氏 Kan Yuriko


本田技研工業株式会社　四輪事業本部　SDV事業開発統括部 チーフエンジニア



技術講演


テーマ：SDV時代の車載ソフトウェア品質を支える～継続的インテグレーション／継続的テスト（CI/CT）×AIによる自動テスト環境構築～


登壇者：荒井 秀夫 Arai Hideo


株式会社ベリサーブ　モビリティサービス開発部



技術講演


テーマ：SDV時代のセキュリティ～コンテナ環境のセキュリティリスクとその対策～


登壇者：篠塚 大志 Shinotsuka Hiroshi


株式会社ベリサーブ　サイバーセキュリティ事業部 セキュリティサービス第一課



招待講演


テーマ：SDV時代におけるサイバーセキュリティの重要性


登壇者：山崎 雅史 氏 Yamasaki Masashi


一般社団法人Japan Automotive ISAC


サイバーセキュリティエコシステム構築センター センター長／技術委員会 副委員長


マツダ株式会社　MDI & IT本部 主査


■Day2

招待講演


テーマ：チームのテスト力を総合的に鍛えてシフトレフトを推進する


登壇者：井芹 洋輝 氏 Iseri Hiroki


『ソフトウェアテスト徹底指南書』著者



技術講演


テーマ：モノづくり・コトづくり改革を支える品質保証 - ConTrackによるプロセス整備と構成管理の実践事例


登壇者：西光 優 氏 Nishimitsu Yuu


ダイハツ工業株式会社　ソフトウェア開発部 グループリーダー


横田 浩行 Yokota Hiroyuki


株式会社ベリサーブ　ConTrack事業部 開発課 課長


湊 孝太郎 Minato Kotaro


株式会社ベリサーブ　西日本営業部 第一課



技術講演


テーマ：生成AIアプリケーションに対するテストの実践～AIによって混入する不確実性をどうテストするか～


登壇者：好澤 聡 Kouzawa Satoshi


株式会社ベリサーブ　研究開発部 AI&技術戦略推進課



特別講演


テーマ：次世代を創る、AIの原動力：生成AIの進化とNVIDIAの挑戦


登壇者：井崎 武士 氏 Izaki Takeshi


エヌビディア合同会社　エンタープライズ事業本部 事業本部長


一般社団法人ディープラーニング協会　理事



【カンファレンスに関するお問い合わせ先】

株式会社ベリサーブ　VMI事務局


MAIL：VMI@veriserve.co.jp


■株式会社ベリサーブについて

設立：2001年7月24日


代表者：代表取締役社長　新堀 義之


本社：東京都千代田区神田三崎町3-1-16 神保町北東急ビル


事業内容：ソフトウェア事業


1.ソフトウェアテスト・品質関連事業


2.サイバーセキュリティ関連事業


3.コンサルティング関連事業


4.ソフトウェア開発関連事業


5.その他事業


URL：https://www.veriserve.co.jp/


※掲載されている製品名、会社名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。