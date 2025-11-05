モビリティ特化のオンラインカンファレンス『Veriserve Mobility Initiative 2025』オンデマンド配信を開始
ソフトウェアの品質向上支援に関するサービスを提供する株式会社ベリサーブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新堀 義之、以下ベリサーブ）は、本日2025年11月5日（水）より、『SDVの未来を拓く-新たな体験価値を生み出す品質とは』をテーマに10月22日（水）と23日（木）に開催したモビリティ特化のオンラインカンファレンス『Veriserve Mobility Initiative 2025』の講演内容を、11月20日（木）までの期間限定で無料公開することをお知らせします。
『Veriserve Mobility Initiative 2025』オンデマンド特設サイト
https://veriserve-promo.com/vmi2025
■Veriserve Mobility Initiative 2025（ベリサーブ モビリティ イニシアティブ）について
Veriserve Mobility Initiative（VMI）は、MaaS/CASE時代の最先端技術カンファレンスとして、2021年よりベリサーブが主催しているカンファレンスです。
10月22日（水）と23日（木）に開催したライブ配信は、多くの方にご参加いただき、盛況のうちに終了しました。
本年度は『SDVの未来を拓く-新たな体験価値を生み出す品質とは』をテーマに、最前線に立つ有識者や開発に取り組むゲストをお招きし、モビリティの最先端事情と、そこで必要とされる「品質創造」を参加いただいた方々に共有しました。
この度、ライブ配信にご参加いただけなかった方や、もう一度内容を確認したい方へ向けて、『Veriserve Mobility Initiative 2025』の講演内容を期間限定でオンデマンド配信します。ぜひご視聴ください。
■カンファレンス概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/48768/table/87_1_194b759e8c5e027dfa692c448e87c96f.jpg?v=202511060457 ]
■講演テーマならびに登壇者一覧
基調講演および招待講演、技術講演の登壇者ならびに発表テーマは次の通りです。下記全てのプログラムを無料でご視聴いただけます。
■DAY1
招待講演
テーマ：価値が多様化するSDV時代における、Hondaの考えるSDVとSDV化への取り組み
登壇者：判治 宗嗣 氏 Hanji Munetsugu
本田技研工業株式会社 四輪事業本部 SDV事業開発統括部 チーフエンジニア
菅 有里子 氏 Kan Yuriko
本田技研工業株式会社 四輪事業本部 SDV事業開発統括部 チーフエンジニア
技術講演
テーマ：SDV時代の車載ソフトウェア品質を支える～継続的インテグレーション／継続的テスト（CI/CT）×AIによる自動テスト環境構築～
登壇者：荒井 秀夫 Arai Hideo
株式会社ベリサーブ モビリティサービス開発部
技術講演
テーマ：SDV時代のセキュリティ～コンテナ環境のセキュリティリスクとその対策～
登壇者：篠塚 大志 Shinotsuka Hiroshi
株式会社ベリサーブ サイバーセキュリティ事業部 セキュリティサービス第一課
招待講演
テーマ：SDV時代におけるサイバーセキュリティの重要性
登壇者：山崎 雅史 氏 Yamasaki Masashi
一般社団法人Japan Automotive ISAC
サイバーセキュリティエコシステム構築センター センター長／技術委員会 副委員長
マツダ株式会社 MDI & IT本部 主査
■Day2
招待講演
テーマ：チームのテスト力を総合的に鍛えてシフトレフトを推進する
登壇者：井芹 洋輝 氏 Iseri Hiroki
『ソフトウェアテスト徹底指南書』著者
技術講演
テーマ：モノづくり・コトづくり改革を支える品質保証 - ConTrackによるプロセス整備と構成管理の実践事例
登壇者：西光 優 氏 Nishimitsu Yuu
ダイハツ工業株式会社 ソフトウェア開発部 グループリーダー
横田 浩行 Yokota Hiroyuki
株式会社ベリサーブ ConTrack事業部 開発課 課長
湊 孝太郎 Minato Kotaro
株式会社ベリサーブ 西日本営業部 第一課
技術講演
テーマ：生成AIアプリケーションに対するテストの実践～AIによって混入する不確実性をどうテストするか～
登壇者：好澤 聡 Kouzawa Satoshi
株式会社ベリサーブ 研究開発部 AI&技術戦略推進課
特別講演
テーマ：次世代を創る、AIの原動力：生成AIの進化とNVIDIAの挑戦
登壇者：井崎 武士 氏 Izaki Takeshi
エヌビディア合同会社 エンタープライズ事業本部 事業本部長
一般社団法人ディープラーニング協会 理事
【カンファレンスに関するお問い合わせ先】
株式会社ベリサーブ VMI事務局
MAIL：VMI@veriserve.co.jp
■株式会社ベリサーブについて
設立：2001年7月24日
代表者：代表取締役社長 新堀 義之
本社：東京都千代田区神田三崎町3-1-16 神保町北東急ビル
事業内容：ソフトウェア事業
1.ソフトウェアテスト・品質関連事業
2.サイバーセキュリティ関連事業
3.コンサルティング関連事業
4.ソフトウェア開発関連事業
5.その他事業
URL：https://www.veriserve.co.jp/
※掲載されている製品名、会社名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。