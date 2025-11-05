StoreCRMがLINEの連携とメッセージ配信に特化した新プランStoreCRM for LINEを追加

株式会社グルーヴィーメディア

株式会社グルーヴィーメディア（本社：東京都港区、代表取締役：渡邊翔太、以下グルーヴィーメディア）が提供するShopifyアプリ「StoreCRM（ストアCRM）」に、ShopifyとLINEの連携およびLINE公式アカウントのメッセージ配信に特化した新プラン「StoreCRM for LINE」を追加し、提供を開始したことをお知らせいたします



本プランは、ShopifyとLINEの連携・パーソナライズされたLINE公式アカウントによるメッセージ配信を実現したいストアにとって最適なプランで、無料でスタートすることが可能です。料金は、StoreCRMに連携されたストアの顧客とLINEのIDの連携数に応じた従量課金制で、StoreCRMの多機能さをそのままに、スモールスタートしやすい価格設計となっています。

■新プラン「StoreCRM for LINE」追加の背景

StoreCRMは、ストアに蓄積された顧客データを活用し、メールとLINEの双方を最適なタイミングでパーソナライズされたメッセージを配信するCRM/MAアプリとして提供してきました。昨年の正式リリース以降、幅広い業種のストアに導入いただく中で、「まずはLINEに絞って低コストに始めたい」といったご要望が寄せられていました。

これに応える形で、StoreCRMで使える機能は変えずに、LINEの連携とメッセージ配信に最適化した新プラン「StoreCRM for LINE」を追加しました。スモールスタートしやすい価格設計とし、初期の運用負荷を抑えつつストアの成長に貢献します。

■新プラン「StoreCRM for LINE」の特徴

既存のStoreCRMのプランは、「メール＋LINE」の両チャネル運用を前提に用意されています。一方、StoreCRM for LINE はLINEのメッセージ配信に特化することで、既存プランよりも手頃な価格でご利用いただけます。料金体系も、既存プランがマーケティングメールの受信に同意した顧客数に基づくのに対し、StoreCRM for LINEはLINEのID連携数に基づく従量課金です。0円から開始でき、LINE中心の施策に適したコスト設計となっています。

付帯機能としてメール送信も月間100通までご利用いただけます（※超過分は従量課金）。価格は抑えつつも、StoreCRMで利用できる機能とサポート体制は既存プランと比較して差は一切ありません。利用目的に合わせた必要十分な構成でスピーディに運用を立ち上げられ、まずは小さく試して成果をご確認いただけます。

■新プラン「StoreCRM for LINE」で利用できる機能

StoreCRMが既に備えている、ストアの顧客情報とLINEのIDを連携する機能に加え、20種類以上のメッセージ配信のシナリオテンプレートをLINEのメッセージ配信に利用することができます。配信シナリオはStoreCRM内のフローエディタで自由に編集することができ、ニーズに合わせて柔軟に設計が可能です。

- ストアの顧客情報とLINEのIDの連携- 20種以上のLINEのメッセージ配信シナリオテンプレート- フローエディタでのシナリオの編集（条件分岐・遅延・ステップ配信の追加など）

さらに、LINEのセグメント配信とEC成長に直結する周辺機能を一つのアプリで完結できます。

- StoreCRMで作成したセグメント／Shopifyのセグメントの双方を対象としたセグメント配信- 商品のお気に入り機能の追加（別アプリの導入は不要です）- 再入荷通知機能の追加（別アプリの導入は不要です）

LINEに関連する運用支援機能もカバーしています。

- Shopify FlowによるLINEのメッセージ配信- タブ型リッチメニューの配信に対応- ストアへのLINEログイン追加に対応（Shopify Plusのストアのみ）- LINEのアカウントを利用した再入荷通知の登録機能（ストアのアカウントが無くても登録可能・再入荷通知の登録でLINEのIDの連携を実現します）

■新プラン「StoreCRM for LINE」で行えるLINEのメッセージ自動配信の一例

- チェックアウト離脱リマインドのステップ配信- 再入荷通知の自動配信- 誕生日メッセージの自動配信- お気に入り登録商品の在庫残りわずか通知- 購入直後の関連商品おすすめ配信- 最終購入から一定期間後のウィンバック配信- クーポン配布と未使用リマインドのステップ配信- 単品購入後、一定期間後の定期購入案内配信- ポイント有効期限前のリマインド配信

対象商品の指定や顧客属性の絞り込みに対応しており、目的に合わせて多様なMA施策を柔軟に設計できます。シナリオの設計・設定の代行にも対応しています。当社のサポートが必要な場合はお問い合わせください。

■新プラン「StoreCRM for LINE」の料金について

■無料で他社のShopifyとLINEの連携アプリから移行できます

- 0円から利用を開始できます。- 料金は、LINEのID連携数に応じた従量課金制となっています。- メール送信は月間100通まで無料で、超過分は1,000通ごとに＄10が課金されます。- 「お気に入り」および「再入荷通知」は、従量課金における月額＄65以上の料金水準で提供します。なお、ID連携数が～10,000相当の水準に達していない場合でも、月額＄65を選択いただければ、両機能を先行して利用可能です。

ストアのアカウントとLINEのIDを連携できるShopifyアプリが、他社からも複数提供されていますが、StoreCRMではそれらのアプリで連携済みのデータをそのまま引き継いでご利用いただけます。他社アプリからの乗り換えに伴うデータ移行や各種設定は無料でサポートいたします。ご希望される場合は、お問い合わせをお願いいたします。

【アプリの無料移行のご相談はこちらから】

https://storecrm.com/ja/storecrm-line-rquest/

■StoreCRMについて

StoreCRMは、インストールするだけでLINEのIDの連携と、EC運用に最適化された高度で複雑なシナリオメールやステップメール、LINEのメッセージのステップ配信といったMA（マーケティングオートメーション）施策を、専門的な知識を必要とせずに実施できるようになるShopifyアプリです。



その他にもカスタマイズ可能な顧客セグメントへのメルマガ/LINEのメッセージ配信機能・再入荷通知・商品のお気に入り機能・解析機能などを備えており、ストアの売上向上や既存顧客のLTV最大化などに貢献します。アプリの導入は、エンジニア不要でEC担当者でも各種設定が可能です。

【StoreCRM公式サイト】

https://storecrm.com/ja/

【StoreCRM for LINE紹介ページ】

https://storecrm.com/ja/line/

【Shopifyアプリストア】

https://apps.shopify.com/obake-ma?locale=ja

■パートナー・代理店の募集について

現在、約30の事業者様にStoreCRMを紹介・導入いただけるパートナーとしてご参画いただいております。引き続き、StoreCRMを活用したストアのご支援に取り組む事業者様、ならびにアプリ連携にご協力いただけるアプリベンダー様を募集しております。ご関心のある事業者様（企業・個人を問いません）は、ぜひお問い合わせください。

下記リンクより詳細をご確認ください。

https://storecrm.com/partner/

■グルーヴィーメディアについて

社名：株式会社グルーヴィーメディア

代表者：渡邊 翔太

設立：2007年4月

事業内容：

1. オンラインストア向けアプリケーション開発事業

2. オンラインストア構築、マーケティング支援事業

3. システム開発事業

URL: https://www.groovymedia.jp/





