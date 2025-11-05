初回面談からの決定率を底上げ「CA決定率向上パッケージ」をリリース- 人材紹介業界向け音声AIエージェント「MENDAN」

ZENoffice株式会社

Zen office株式会社（本社：大阪府、代表取締役：岩瀬恭裕）は、人材紹介会社のキャリアカウンセラー（CA）業務を起点に決定率の向上をめざす新パッケージ「CA決定率向上パッケージ」の提供をリリースします。キャリアシートや面接対策資料、職務経歴書と推薦文の自動化、および顧客管理システム（CRM）への自動登録も一気通貫で支援します。

・人材紹介特化型音声×AIエージェント「MENDAN」

https://mendan.biz/

背景

面談後の書類作成やデータ入力に時間がかかると、書類回収や次回面談への移行が遅れ、結果として決定までの歩留まりが下がります。MENDANは、面談の録音→自動可視化→各種書類の自動生成→CSV出力→CRM連携までを一連で支援し、業務時間の大幅な短縮とKPI（重要指標）の改善を同時に実現します。

ご導入事例

多くのお客様にご導入いただいております。 ※ご導入企業様（順不同・敬称略・一部抜粋）

【業務改善効果】

・ 推薦文作成時間：84%削減

・ 職務経歴書作成時間：51%削減

【KPI改善効果】

・ 書類通過率：+3%

・ 推薦文作成リードタイム：2日短縮

・ 職務経歴書作成リードタイム：6日短縮

・ 書類回収率：90～100%へ向上

【従業員満足度】

・ 社員に推奨したい意向：97.9% ※お客様アンケート

これらの改善により、キャリアアドバイザーの顧客接触時間が46.8%から62.5%へと向上させ、本来注力すべきコンサルティング業務により多くの時間を配分できるようになります。

パッケージ概要

「CA決定率向上パッケージ」は、音声データとAIを活用し、面談から決定までの各工程で発生する課題を解決します。キャリアアドバイザーはレコーディングボタンを押すだけで、以下の資料が面談終了後1-2分で自動生成されます。

本パッケージの特徴

- 職務経歴書の自動生成（リードタイム短縮）面談内容から、業界別・職種別のお客様フォーマットに完全カスタマイズした職務経歴書を自動生成。面談直後に職務経歴書のたたきを求職者へお渡しすることで、「自分のキャリアを丁寧に整理してくれている」という安心感を提供します。求職者の書類作成負担を大幅に軽減し、スムーズな転職活動をサポートすることで、リードタイムを大きく短縮させます。- キャリアシート自動作成（エンゲージメント強化）面談内容を基に、求職者の経験・スキル・志向性を丁寧に整理したキャリアシートを自動生成。「自分のキャリアについて真剣に考えてくれている」「将来について一緒に向き合ってくれている」という信頼関係を、面談直後から構築します。求職者自身のキャリアの棚卸しにも役立ち、自己理解を深めながら、納得のいく転職活動を進めていただけます。- 面接対策シート自動作成（内定率UP）企業の求める人物像や選考ポイントを踏まえた、具体的かつ実践的な面接対策シートを自動生成。求職者の強み・弱みと企業のニーズを照らし合わせ、「どのようにアピールすれば良いか」「どんな質問が想定されるか」を分かりやすくお伝えします。面接への不安を解消し、自信を持って選考に臨んでいただくことで、内定率の向上を実現します。- 推薦文の自動生成（書類通過率UP）求職者の経験や強みを的確に言語化した高品質な推薦文を自動生成。面談で伺った内容を丁寧に分析し、企業が求める人物像とマッチする要素を効果的にアピールします。求職者一人ひとりの魅力を最大限に引き出す推薦文により、書類通過率を改善し、次のステップへとつなげます。- CRM連携（マーケティング・データ分析活用）面談内容を詳細に構造化し、希望年収、勤務地、転職軸、キャリア観、志向性などをCRMへAPI連携。求職者の大切なご希望や想いを100%確実に記録することで、たとえ一度ご縁がなかった場合でも、最適なタイミングで最適な求人をご提案できる体制を整えます。求職者との長期的な信頼関係を築き、サポートし続けます。

従来の業務効率化ツールが「作業時間の削減」に焦点を当てていたのに対し、本パッケージは面談から決定までの各工程における離脱を防ぎ、決定率そのものを向上させることを目的としています。キャリアシートの提供により、面談直後から求職者との信頼関係を強化し、競合他社への流出を防ぎます。さらに、企業情報の提供ではなく、求職者の強み・弱みと企業の求める人物像を照らし合わせた具体的かつ実践的な面接対策により、求職者の選考準備の質を高め、内定獲得を強力にサポートします。キャリアシート提供による競合流出の防止、書類回収リードタイム短縮による離脱低減、面接対策資料による内定率向上を一気通貫で実現することで、決定プロセス全体の歩留まり改善を支援します。

導入サポート

- 最短1週間で導入可能:初期設定から運用開始までを迅速にサポート- 完全カスタマイズ対応:推薦文、職務経歴書、面接対策資料など、お客様のフォーマットに完全対応- 当社カスタマーサクセスが完全サポート:導入から運用定着まで、専門チームが伴走

業界や職種に応じたカスタマイズはすべてZen officeが実施するため、導入企業側での専門知識や開発リソースは不要です。

今後の展望

MENDANは「人材紹介決定プロセス変革支援」というサービスコンセプトのもと、音声×AIによる革新的な機能開発を継続してまいります。今回の「CA決定率向上パッケージ」は、業務改善からKPI向上までを包括的に支援する第一歩であり、今後も人材紹介業界の課題解決に向けた新機能を順次リリース予定です。

キャリアアドバイザーが本来の価値提供である「お客様コミュニケーション」により多くの時間を使える環境を創出し、人材紹介業界全体の生産性向上と、日本の雇用市場の活性化に貢献して参ります。

資料ダウンロード :https://mendan.biz/contact/download/package

【会社概要】

社名：Zen office株式会社

所在地：大阪府大阪市中央区本町2-3-9 JPS本町ビルディング5F

代表者：岩瀬 恭裕

設立：2014年5月1日

事業内容：人材紹介特化型音声×AIエージェントサービス「MENDAN」の開発・提供



