11月5日発売 : teenage engineering 新製品 初回限定版 : EP-40 + EP-2350 Launch Kitが日本国内販売開始
遊び心をくすぐる製品を多数リリースするスウェーデンのteenage engineering社。同社が送るEPシリーズ第3弾「EP-40 riddim supertone」は、レゲエ／ダブのグルーブを現代の制作環境に呼び戻すループレイヤー型ビートマシン。初回限定版「EP-40 + EP-2350 Launch Kit」では、ハンドヘルド・マイク「EP-2350 ting fx」が同梱され、サウンドメイクからライブパフォーマンスまで、レゲエカルチャーの根幹を手のひらで操る新たな制作体験を提供します。
レゲエ・ダブに特化したループレイヤー型制作＆演奏用ビートマシン
EP-40 riddim supertoneは、表現力豊かなライブパフォーマンスのために設計された強力なサンプラー／シーケンサー／コンポーザーです。タイトに同期したMIDIシーケンス、グリッド同期ループやリアルタイムに音を操るレゲエ独特のFXを搭載。伝説的なレゲエプロデューサーによる300種類以上の音源やサウンドに加え、クラシックなベース＆リードトーン、感圧式のダブサイレンを備えたシンセエンジンを搭載しています。ステレオ12音／モノ16音のポリフォニー、128MBサンプリングメモリを搭載し、EPシリーズの中でも最も自由度の高い表現が可能。電池駆動にも対応し、どこでもジャムセッションが楽しめます。
EP-2350 ting fxは、スタンドアロンのハンドヘルドマイクで、シンプルなマイク以上の存在です。ライブパフォーマンスツールとしても機能し、ボーカル、内蔵エフェクト、4つのサンプルを直感的に操作できます。EP-40に直接接続するか、他のEPシリーズや3.5mm入力端子を搭載したあらゆるサウンドシステムに直接接続可能です。
※初回ロットのみ、上記2製品「EP-40 riddim supertone」と「EP-2350 ting fx」のセット販売を\55,000(税込)で行います。
シーンを代表する数々の伝説的なアーティストのプリセットを収録
EP-40 riddim supertoneには、シーンを代表する数々の伝説的なアーティスト、King Jammy、Mad Professor、Mafia & Fluxy、Dre Skull、Mpc、Rigo Fuego、Mighty Crown、Baby Gらによるサウンドとプロジェクトが含まれています。 ベース、メロディ、ドラムのステムに加え、ワンショットのドラム、FX、ボーカルシャウトを収録しています。
製品仕様
EP-40 riddim supertone
- ステレオ12音/モノ16音のポリフォニー
- 128MBのサンプリングメモリ
- 減算式シンセエンジンSupertone搭載
- グリッド同期ループ機能
- 9個のユーザー編集可能なプロジェクト
- 7種類のメインFX+12種類のPunch-in(TM) FX
- 感圧式キー&多機能フェーダー
- サンプリング周波数/量子化ビット数：46kHz/16bit
- 内蔵マイクと内蔵スピーカーを搭載
- 4x単4電池またはUSB-Cで給電 （電池、ケーブルは同梱しません）
- ステレオ入出力（3.5mm端子）、Sync入出力（3.5mm端子）、MIDI入出力（3.5mm端子）、USB-C端子
- サイズ： W.176 x L.240 x H.16 mm
- 重量（本体）： 625g
EP-2350 ting fx
- 4種類のボイスエフェクト：エコー、エコー＋スプリング、ピクシー、ロボット
- マイクから直接トリガーが可能な4種類のサンプル
- ライブ調整可能なエフェクトパラメーター
- 3.5mmカールケーブル付きラインアウト端子搭載
- サイズ： W.75 x L.90 x H.30 mm
- 重量（本体）： 90g
日本国内販売情報
EP-40 + EP-2350 Launch Kit（初回限定版） : \55,000 (税込) 2025年11月5日(水) 発売
製品ページ
EP-40 + EP-2350 Launch Kit（初回限定版）: https://www.minet.jp/brand/teenageengineering/ep-40-riddim-supertone/
日本国内正規輸入代理店
株式会社メディア・インテグレーション
Website: https://www.minet.jp