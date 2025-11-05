50代が信頼する転職情報とは？～採用サイトとSEO対策に求められる“わかりやすさ”～(SEO会社ランクエスト調べ)

株式会社eclore

近年、転職市場が活発化する中で、50代のビジネスパーソンにも新たなキャリアの選択肢が広がっています。求人情報サイトや企業の採用ページ、転職エージェント、SNS、求人広告など、情報収集の手段は多岐にわたり、従来とは異なるアプローチが求められています。

長年の経験を活かしながらも、次の職場で自身のスキルをどのように活用できるかを見極める50代にとって、どの媒体を利用し、どの情報に重点を置くべきか、さらには採用サイトにどのような機能や工夫を求めるのかについては、まだ十分な分析が行われていません。

そこで、SEO対策支援実績4,300社のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/) ）は、50代会社員100名を対象にアンケート調査を実施。転職活動における情報収集方法やWebメディア、採用サイトの利用実態を広範に調査し、その傾向と特徴を明らかにしました。

今回の調査結果は、50代の求職者が求人情報をどのように収集し、応募決定において重視するポイントを浮き彫りにしています。この貴重なデータは、採用サイトの改善やSEO対策の進行、信頼性の高い情報発信における有効な指針となるでしょう。今後の採用広報やSEO対策を含めたWebマーケティング戦略の見直しに役立てていただければ幸いです。

目次

◆ 調査1 ：転職活動で利用頻度の高いWebメディア

◆ 調査2 ：転職活動で最も重要視するWebコンテンツ

◆ 調査3 ：転職活動を進める上で、Webサイトで重要だと感じる機能

◆ 調査4 ：企業のWebマーケティング活動で不満に感じたことは？

◆ まとめ：採用サイトの信頼性を高めるSEO対策と情報更新の最適化

1．転職活動で利用頻度の高いWebメディアは何ですか？転職活動をされたことない方は、転職活動をすると想定してお答えください。（複数回答可：注1）

2．転職活動において、最も重要視するWebコンテンツは何ですか？転職活動をされたことのない方は、転職活動をすると想定してお答えください。（複数回答可：注2）

3．転職活動を進める上で、Webサイトで重要だと感じる機能は何ですか？転職活動をされたことない方は、転職活動をすると想定してお答えください。（複数回答可：注3）

4．転職活動中に企業のWebマーケティング活動で不満に感じたことは何ですか？（複数回答可：注4）

まとめ：採用サイトの信頼性を高めるSEO対策と情報更新の最適化

注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、転職活動で利用頻度の高いWebメディアをより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「求人情報サイト（例：Indeed、リクナビ、マイナビ等）」で、全体の74.0％が利用していました。求人数の豊富さに加え、条件検索やスカウト機能など利便性が高く、幅広い年代に支持されていることが背景にあると考えられます。- 次いで「企業の公式採用ページ」（27.0％）が続き、企業文化や働き方を自ら確認したいという意識の高まりがうかがえます。- また、「転職エージェントのWebサイト」（24.0％）も一定の割合を占めており、個別サポートや非公開求人への期待から利用が広がっていると推測されます。- 一方で、「求人広告（Google広告やSNS広告等）」は16.0％にとどまり、広告経由での情報収集はまだ補助的な位置づけにあるようです。- 「YouTube等の動画コンテンツ」（3.0％・3人）や「SNS（例：LinkedIn、X、Facebook等）」「企業ブログや採用ブログ」（いずれも1.0％・1人）は非常に少なく、動画やSNSによる情報発信はまだ転職活動の主要ルートにはなっていない現状が示されました。注2：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、転職活動で最も重要視するWebコンテンツをより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「求人情報や募集職種の詳細」（83.0％）で、圧倒的多数が具体的な職務内容や条件面を最重視していることが分かります。これは、転職活動において“どんな仕事ができるのか”、“自分のスキルが活かせるか”を最優先に判断する傾向が強いことを示しています。- 次いで「給与や福利厚生などの待遇情報」（45.0％）が高く、安定性や生活基盤を重視する意識がうかがえます。- 「企業文化や職場の雰囲気（例：社員のライフスタイル、オフィスの様子）」（30.0％）も一定の関心を集めており、仕事内容だけでなく、働く環境や社風とのマッチングを重視する人が少なくないことが読み取れます。- また、「面接対策や応募書類のアドバイス」（15.0％）や「職場環境の紹介（オフィスツアーや社内の様子）」（12.0％）も一定の割合を占め、実践的なサポート情報や具体的な職場イメージの確認が求められていることが分かります。- 一方で、「企業の社会貢献活動やCSR活動」（5.0％）、「社員インタビューや事例紹介」（4.0％）、「ダイバーシティに関するコンテンツ」（2.0％）、「研修制度やキャリアアップの機会」（1.0％）は比較的低く、理想や価値観よりも、まずは職務内容と待遇面の具体性を重視する傾向が強い結果となりました。注3：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、転職活動を進める上でWebサイトで重要だと感じる機能をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「求人検索機能（フィルターや検索オプション）」（65.0％）で、希望条件に合った求人を効率的に探せる点が最も重視されていることが分かります。- 次いで「企業情報（企業文化や価値観）を詳しく知れるページ」（38.0％）が続き、仕事内容だけでなく企業の価値観や雰囲気を理解したいという意識がうかがえます。- 「簡単で効率的な応募プロセス（応募がスムーズにできること）」（28.0％）も上位に入り、応募時の手間を減らしたいというニーズが見られました。- 一方で、「オファーレターや面接の日程調整ができる機能」（11.0％）や「自分の応募状況や進捗が見えるダッシュボード」（6.0％）は中位に位置し、利便性向上のための機能として一定の評価を得ています。- これに対し、「企業のSNSリンクや更新情報がわかるページ」（5.0％・5人）、「動画コンテンツ（職場紹介や社員インタビュー）」（3.0％・3人）、「モバイル対応（スマホやタブレットから簡単に応募できること）」（1.0％・1人）は少数にとどまり、実用性よりも直接的な求人検索や情報精度を重視する傾向が強いことが示されました。注4：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、転職活動中に企業のWebマーケティング活動で感じた不満をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「求人情報が詳細に書かれていない、または不明確だった」（37.0％）で、募集内容や条件の曖昧さに不満を感じた人が多いことが分かります。応募前に仕事内容や待遇を正確に把握したいという意識が強く、情報の不十分さが転職希望者の不安要因となっていることが示唆されます。- 「企業文化や職場の雰囲気が伝わりにくかった」は23.0％となり、テキスト中心の求人情報だけでは職場の実態や人間関係の雰囲気をつかみにくいという課題が見られます。- また、「求人広告が一般的で、企業の独自性が伝わっていなかった」（13.0％）や「コンテンツが古い、または更新されていなかった」（13.0％）、「応募プロセスや面接の流れがわかりにくかった」（12.0％）といった項目も挙がり、Web上での発信力や最新情報の更新体制に課題を感じる人が一定数いることが分かります。- 一方で、「WebサイトやSNSがモバイルフレンドリーでなかった」（3.0％・3人）は少数にとどまり、スマートフォン対応はおおむね整っていることがうかがえます。- なお、「あてはまるものはない」（34.0％・34人）という回答も多く、全体としては大きな不満を抱く人は限定的ながら、情報の具体性や更新性に改善の余地があることが示されました。

今回の調査では、50代の転職活動において求人情報の明確さと信頼性が特に重視されていることが明らかになりました。

- 利用頻度が最も高かったのは「求人情報サイト」で、次いで「企業の公式採用ページ」「転職エージェントサイト」が続きました。求職者はまず求人内容の正確性や具体性を基準に情報収集を進めており、職務内容や条件がどれだけ明確に示されているかが応募意欲に直結していることがうかがえます。- 重視されるWebコンテンツとしては、「求人情報や募集職種の詳細」や「給与・福利厚生などの待遇情報」が上位に挙がり、加えて「企業文化や職場の雰囲気」への関心も一定数見られました。これは、50代がキャリア後半期において、仕事内容だけでなく働く環境や価値観との整合性を重視していることを示しています。- また、Webサイトに求められる機能としては「求人検索機能」や「応募のしやすさ」が特に高く評価されており、短時間で効率的に自分に合った求人へ到達できる導線設計が求められています。- 一方で、「求人情報の不明確さ」や「企業文化が伝わりにくい」といった情報不足に対する不満も多く、さらに「コンテンツの更新頻度」や「企業の独自性の欠如」など、発信の継続性と差別化の両面で課題が浮かび上がりました。

これらを踏まえると、50代の求職者に信頼される採用サイトを構築するためには、次の要素が重要といえます。

- 求人情報の具体性と更新精度の強化（職務内容・条件を正確に、最新状態で提示）- 待遇・働き方に関する情報の拡充（給与・福利厚生に加え、職場環境や価値観を可視化）- 効率的な検索・応募導線の設計（条件検索・応募プロセスの最適化）- 企業らしさを伝えるコンテンツ発信（写真・動画・社員インタビューなどの活用）- SEO対策と定期更新の両立（構造化データやキーワード設計を踏まえた発信と継続的メンテナンス）

これらの取り組みによって、採用サイトは単なる求人掲載の場から、求職者にとって「安心して応募できる信頼性の高い情報源」へと進化します。特に、SEO対策を意識した情報設計と更新体制の確立は、企業の採用力を長期的に高め、経験豊富な50代人材との新たな出会いを創出するための重要な鍵となるでしょう。

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査日： 2025年9月10日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 50～59歳の会社員100名

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「4,300社以上のSEO支援実績を誇るランクエスト」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/)

https://rank-quest.jp/column/column/seo-company/(https://rank-quest.jp/column/column/seo-company/)

ランクエストについて

ランクエストでは、「徹底的にSEOで集客するプロ集団」というコンセプトのもと、4,300社を超える企業様にサービスを提供してまいりました。

自社に最適なSEO施策が全くわからない方のために、コンテンツ制作や内部対策の実施など幅広い施策を提案できる専属のSEOコンサルタントがサポートします。

社内リソースが厳しくSEO対策を丸投げしたい方は、ぜひご相談ください。

Point（1）自社リソースを改善できる『ランクエストの丸投げSEO』

多くのSEO業者は施策の提案までが役務範囲で、施策の実行はクライアント任せか追加費用がなければ対応してもらえない、ということも珍しくありません。しかしランクエストでは、徹底的に考え抜かれたSEO計画を、施策の実行まで追加費用無しで対応させていただいております。

Point（2）正社員のライターチームによる品質担保

コンテンツを高品質に維持するために、全ての記事構成を内製で対応しています。毎週更新される100以上の厳格なコンテンツ制作ルールを遵守しつつ、必ず編集長がチェックする徹底的な品質維持体制をとっています。さらに、SEO効果の高いオリジナルコンテンツの制作も対応可能です。

Point（3）SEO対策に留まらない全方位のWebマーケティング事業

SEOに限らずリスティング広告や、SNSの運用など、多岐にわたる施策をご案内しています。施策単体の効果にとらわれない複合的なプランニングで、マーケティングのトータルコンサルティングを提供し、クライアントの期待に最大限に応えます。

おすすめ記事

◆【2025年最新】SEOとは？SEO対策の基本から具体的な施策手順や注意点を初心者にもわかりやすくプロが解説 - 徹底的にSEO対策するならランクエスト(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/)

◆SEO対策会社おすすめ59選！失敗しないSEO会社の選び方や注意点をプロのSEOコンサルが徹底解説 - 徹底的にSEO対策するならランクエスト(https://rank-quest.jp/column/column/seo-company/)

ランクエスト 概要

商号 ：株式会社eclore

代表者 ：宮島 隆

所在地 ：東京都新宿区新宿2丁目8-6 KDX新宿286ビル4階

HP ：https://rank-quest.jp/

事業内容：主にSEOコンサルティングと記事制作に関する事業