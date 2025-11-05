Gap、HOLIDAY 2025 グローバルキャンペーン「Give Your Gift. -届けよう。あなたらしく。」を発表

ギャップジャパン株式会社

Gapは、HOLIDAY 2025グローバルキャンペーン「Give Your Gift. -届けよう。あなたらしく。」を2025年11月5日（水）にローンチします。昨シーズンの勢いを継承したクリエイティブを展開し、私たち一人ひとりが持つ独自のギフト（贈り物、才能）を分かち合うことで、より強くつながることを称えます。音楽、スタイル、つながりを通じて、Gapのホリデーコレクションとともに人々を結び付け、ソウルフルなストーリーテリングとGapで最も愛されるエッセンシャルアイテムを融合させたキャンペーンを発信します。

Miley Cyrus（マイリー・サイラス）の「The Climb」を新たに再解釈したショートムービーは、GapのFALL 2025 グローバルキャンペーン「Better in Denim」を手がけたクリエイティブ・デュオ、Bethany Vargas（ベサニー・ヴァーガス）が監督を、Bjorn Iooss（ビョルン・イオス）が撮影を担当し、ロンドン在住で20歳のシンガーソングライター、SIENNA SPIRO（シエナ・スピロ）がボーカルでパフォーマンスを披露しています。シエナは、8歳から72歳までの幅広い世代で構成された合唱団とともに、ノスタルジックな楽曲を「力強さとつながり」のメッセージへと生まれ変わらせています。

GapブランドのチーフマーケティングオフィサーであるFabiola Torres（ファビオラ・トレス）は次のように語りました。「このキャンペーンは音楽や世代を超えたありのままのストーリーを通じて、クリエイターを称え、オーディエンスとつながりを深めるという、Gapのプラットフォームをさらに拡大するものです。ソーシャルからストアまで、あらゆるタッチポイントで展開し、“自分を信じる力”をインスパイアします。『Give Your Gift.』は『プロダクトに根ざしたクリエイティビティを核に、カルチャーを原動力に、ソーシャルでのつながりをデザインする』というGapのマーケティング戦略を体現しています。私たちは弱さの中にこそ強さを見いだし、分かち合うことの中にオプティミズムを見いだします」。

GapのHOLIDAYコレクションは、ファッション性と着心地の良さも追及したデザインです。ブランドが独自に開発した、マシーンウォッシャブルのセーターコレクション「CashSoft」は、4年前に登場して以来、モダンな定番アイテムとして人気を集めています。今シーズンのCashSoftは、CashSoft StretchやHeavyweight CashSoftなど、新しいシルエットや質感で再解釈され、着心地の良さが続き、型崩れしにくく、汎用性の高いセットアップのラインナップが充実します。Gapのヘリテージであるフリースは、ブランドを象徴するアイコニックなフーディーがヘビーウエイトで洗練されたデザインにアップデートされ、お揃いのスリープウェアや、贈り物としても、自分のためのギフトとしても最適なアクセサリーなども並びます。

「Give Your Gift.-届けよう。あなたらしく。」キャンペーンは11月5日よりデジタル、ソーシャルなどのGapブランドの各チャネルで展開します。@gap @gap_jpをフォローして「Give Your Gift.-届けよう。あなたらしく。」キャンペーンの最新情報をご覧ください。

GapのHOLIDAY 2025最新コレクションは、全国のGapストア及び公式オンラインストア( https://www.gap.co.jp/ )で販売しています。

Gap公式オンラインストア特設ページ

https://www.gap.co.jp/gap/featured/the-holiday-collection-3051804?tid=gjme001508

