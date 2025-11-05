【ジョルジオ アルマーニ】 “THAT’S SO ARMANI” 新たなタレントを迎え、秋冬キャンペーンを展開

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

今年1月、パリ・ファッションウィーク期間中にお披露目されたプロジェクト“That's so Armani”は、時代を超えて受け継がれるメンズファッションの本質と、世代をつなぐ普遍的なスタイルを讃えながら進化を続けています。着る人の個性とアイデンティティに寄り添いながらその魅力を最大限に引き出すスタイルは、ジェンダーの境界を越え、革新的でありながらエレガンスを失わない、唯一無二の自己表現を体現しています。

フォトグラファー、ゴルカ・ポスティゴによる新キャンペーンでは、さまざまなバックグラウンドを持つ5人のタレントの個性を通してジョルジオ アルマーニの「クラシック」を再解釈。表現の力が、洗練されたスタイルのエネルギーへと昇華します。

6月にシンガー兼プロデューサーのバカー、10月に英国人シンガーソングライターのメイジー・ピーターズを起用したシリーズに続き、今回は数々の映画やテレビドラマへの出演で知られる俳優のエドガー・ラミレスがキャンペーンの新たな顔として登場します。

今後は、プリンシパル ダンサーで俳優としても活躍するフランチェスカ・ヘイワード、そして現代美術家として知られるロッコ・リッチーが登場し、さらに新たなタレントの参加が2026年に発表される予定です。

また、11月16日までの期間、ドバイ・モールにてポップアップストアを開催。世界各国のジョルジオ アルマーニ ブティックと共鳴する創造性あふれる空間でコレクションを紹介します。

ビキューナ、カシミヤ、スーパーファインウールといった上質な素材で仕立てられたジョルジオ アルマーニのアイコニックなアイテムは、ネイビー、ブラック、チョコレートブラウンのアルマーニらしいカラーパレットで登場。シングルやダブルブレストのジャケット、ロールヘムのニットブレザー、スポーティなブルゾン、エレガントなコート、流れるようなトレンチコート、クルーネックのプルオーバー、Tシャツ、シャツ、パンツ、タキシードなどを含むエッセンシャルなアイテムが揃います。

このコレクションは、日本国内のジョルジオ アルマーニの主要ブティックと公式サイト armani.com、ミラノ、パリ、ニューヨーク、北京をはじめとする世界各地のジョルジオ アルマーニ ブティックにて展開中です。

特設サイト

https://www.armani.com/ja-jp/giorgio-armani/man/highlights/thats-so-armani/

【ジョルジオ アルマーニ】

1975年に、デザイナー ジョルジオ・アルマーニによってミラノで誕生したブランド。

ソフト仕立てのアンコンストラクテッド・ジャケットという画期的なジャケットを発表したことでファッション界に革命を起こし、以来、虚飾を排した本質的なスタイル、エレガントかつモダンで洗練されたデザインを提案しつ続けています。現在、ジョルジオ アルマーニのスーツやドレスは世界中のセレブリティに着用されておりレッドカーペットなどの場にも多く登場しています。



お問い合わせ先：

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

03-6274-7070